SOLICITADA.- Buenos Aires: UDA rechaza la oferta salarial y declara el estado de alerta

El Senado apura el tratamiento de las leyes aprobadas en Diputados
La Unión Docentes Argentinos (UDA) de la provincia de Buenos Aires rechazó este viernes la propuesta salarial presentada por el Gobierno bonaerense, al considerarla insuficiente. La organización gremial declaró el estado de alerta y solicitó la reapertura de la mesa paritaria.
Edith Contreras, de la UDA bonaerense, calificó como "paupérrima" la oferta oficial, que contempla un aumento del 1,6% para agosto y otro 1,6% para octubre. “Es realmente insuficiente y exigimos que el Gobierno convoque nuevamente a paritarias y formule una propuesta superadora”, sostuvo.
En ese marco, Contreras consideró que “no hay manera de poner a consideración de los docentes una propuesta tan alejada de la realidad” y pidió a las autoridades “abocarse a mejorar el salario docente antes de invertir tantas horas a la campaña política”.
Edith Contreras
Dirigente de UDA Pcia. Bs. As.
