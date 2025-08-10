Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

La Ciudad |Hoy, festejo por el día del niño en plaza moreno

Con sol y música: otro finde de plazas llenas

A través de propuestas musicales, shows, ferias y baile, cada vez más vecinos se animan a disfrutar del aire libre

Con sol y música: otro finde de plazas llenas

las palmas y el zapateo del folklore coparon plaza moreno / d. alday

10 de Agosto de 2025 | 02:42
Una vez más, el clima templado de un invierno que se está por despedir hizo salir a miles de vecinos que disfrutaron de los espacios verdes de la Ciudad. Con mates, juegos y actividades gratuitas, algunas ideadas por la Municipalidad, cada vez más platenses se animan a disfrutar de salidas y planes al aire libre.

El paisaje de niños jugando, familias y grupos de amigos tomando mate en reposeras o mantas bajo un sol que no quema, pero abraza, se volvió un panorama cada vez más habitual en los fines de semana del casco platense.

En este marco, la tarde de ayer no fue la excepción y los principales espacios verdes como Plaza Italia, San Martín, Rocha y Moreno, se vieron colmados de personas de todas las edades disfrutando de una tarde ideal con la música como protagonista indiscutida.

En 7 y 50, desde las 15, Plaza San Martín, uno de los pulmones más emblemáticos de la Ciudad, atrajo a vecinos y turistas con el ciclo “Música en la Glorieta”, un viaje sonoro con presentaciones de música de cámara. Al mismo tiempo, pero a unas cuadras al sur, Plaza Italia se llenó con el evento “Ritmos del Mundo”, en donde bandas locales hicieron vibrar al público con el particular sonido de la Max Nordau Klezmer Band y el colorido Ballet Mandili.

Por su parte, Plaza Rocha se encendió con los ritmos de rock, punk y música urbana de bandas platenses como La Secta y Bisturí.

Otra “protagonista” fue Plaza Moreno con el “Festival de Folklore La Plata Capital”, que llevó alegría y tradición a cientos de vecinos que bailaron al compás de artistas de renombre nacional como Los Tekis y Los Tabaleros.

Con motivo de comenzar a celebrar el Día del Niño, la Municipalidad de La Plata organizó el festival “ Infancias en La Capital’ en Plaza Moreno. La agenda inicia a las 14 con espectáculos de circo, juegos y actividades culturales. La propuesta, con entrada libre y gratuita, contará con la participación de Los Cazurros, la Cirquesta y el grupo de música infantil Canticuénticos.

 

las palmas y el zapateo del folklore coparon plaza moreno / d. alday

reposeras, mantas y mates llenaron plaza italia / d. alday

