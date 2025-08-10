Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |En La Plata

Lanzan una agencia para prevenir adicciones

10 de Agosto de 2025 | 02:34
En la Ciudad se lanzó la Agencia Municipal de Prevención y Asistencia de las Adicciones, desde donde se trabajará con un enfoque territorial y en articulación con instituciones y vecinos para tratar consumos problemáticos. Se organizará en cuatro ejes: prevención comunitaria, laboral, educativa y asistencia y tratamiento.

Contará con la línea gratuita 0800-666-0101 y un canal de WhatsApp disponibles las 24 horas para orientación, turnos y derivaciones. Entre sus acciones, se crearán Centros de Prevención Comunitaria, se capacitarán preventores, se realizarán talleres en escuelas, clubes y empresas, y se implementarán protocolos laborales.

Además, se elaborarán estadísticas locales, se articulará con organizaciones sociales y se firmarán convenios con instituciones especializadas para brindar diagnóstico, derivación y acompañamiento integral a personas con consumos problemáticos y su entorno.

 

