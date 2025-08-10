Los Tilos sigue haciendo historia en el Top 12

El festejo de los jugadores de Los Tilos en el final del partido

Un señor triunfo Los Tilos, para seguir prendido en su ilusión de jugar semifinales, para ratificar su gran año y para darse el gusto de ganarle dos veces en el año a Hindú. Fue 24-10 con un trabajo formidable del pack y con una contundencia necesaria.

Hindú (10): Palma, Capurro, Leiva, Ulibarri, Comolli, Scallan, Franco, Bavaro; Fernández Miranda, Díaz Bonilla; Markvart, Farisé, R. Fernández Miranda, Rodríguez; Senillosa. E. H. Agulla

Los Tilos (24): Briozzo, San Sebastián, Berardi; Cabano Wall, Leiva; Coria, Chiavassa, Gatti; R. Alcobendas, J. Tuculet; Rubio Garmendia, T. Fernández Armendariz (C), Martínez, Fernández Vega; Santamarina. E. R. Bernal

Tantos PT 6’ Try N. Fernández Vega (LT); 20’ Penal J. Díaz Bonilla (H); 33’ Try N. Fernández Vega (LT); 39’ Try L. Rodríguez convertido por J. Diaz Bonilla (H). Parcial: Hindú 10 - Los Tilos 10. ST. 32’ Try F. Puertas convertido por T. Fernández Armendáriz (LT); 53’ Try E. Chiavassa convertido por T. Fernández Armendáriz ( LT).

Ingresaron en el ST. F. Maffei; M. Puertas; L. Torboli; M. Albina ; A. López Feybli ; J. Coria; C. Carruccio.

Cancha: Hindú Árbitro: J. Maio

SE LE ESCAPÓ A SAN LUIS

En tanto que San Luis no pudo en Villa de Mayo contra CUBA y en un partido increíble cayó 50-40 en el final. De esta manera sigue último en la tabla de posiciones y de acuerdo a los últimos resultados todo parece ser un mano a mano contra Buenos Aires para evitar ese último puesto.

El equipo Marista, que no tuvo a Agustín Creevy presente como asistente, no logró sostener la ventaja de 40-36 a falta de 9 minutos y por eso dos tries del equipo local lo dejaron con las manos vacías y mucha bronca pensando en el futuro. Jugó bien en ataque pero no defendió de la mejor manera.