“Con chaleco de fuerza”: Cristina le respondió a Milei

La ex presidenta Cristina Kirchner volvió a la carga contra el presidente Javier Milei y vaticinó que lo sacarán de la Casa Rosada “con un chaleco de fuerza”.

Así lo expresó la ex mandataria en su cuenta oficial de X: “Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero más que con los pies para adelante, a vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada”

La referencia de Cristina Kirchner apunta a la advertencia que había lanzado Milei en el discurso. “Si quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”, le dijo el Presidente a los dirigentes de la oposición.

“Porque la verdad… tenés que estar loco o ser un gran mentiroso para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes. Daaaaale… ¿En serio…?”, agregó.

En esa línea, le pidió al libertario que deje “de mentir con la cantinela” esa de que en el Gobierno “no hay emisión monetaria” y siguió: “Si venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar”.

“Con qué pagaron, pagan y van a pagar las tasas de interés que tenés por las nubes??? ¿Con chupetines? No… Con emisión de dinero. ¿Y quién se lleva esa emisión? Los mismos de siempre, Milei… Los que tienen su mejor representante en tu Ministro de Economía”, resaltó.

Para finalizar, la ex mandataria sintentizó: “P/D 2: Y además… y muy humildemente, Milei… mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie… Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas”.

La advertencia de Milei

La advertencia de Milei de la que se valió Cristina para tratarlo de loco por sus declaraciones fueron en el marco de la ferrea defensa que hizo el Presidente de su gestión económica.

Desde el Salón Blanco de la Casa Rosada, el jefe del Estado lanzó duras críticas a los diputados que el miércoles votaron el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica y que también rechazaron los decretos que le habían permitido a Sturzenegger avanzar sobre organismos estatales como el INTI, el INTA o Vialidad Nacional.

“Si quieren volver atrás me van a tener que sacar con los pies para adelante”

Javier Milei Presidente

“En los próximos días estaré enviando un proyecto de ley al Congreso para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal. Este proyecto establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit. todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá implicar un recorte de la misma proporción”, anunció el Presidente en el mensaje que fue grabado por la tarde, se emitió desde las 21 y duró 23 minutos.

“Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido, tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan. También establecerá una sanción penal a los legisladores y funcionarios que no cumplan con estas nuevas reglas fiscales”.

“Che Milei... más que con los pies para adelante, a vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada”

Cristina Kirchner Expresidenta

También hizo referencia Milei a los vetos al aumento de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad que se publicaron este lunes en el Boletín Oficial y repitió la idea de que construye una “muralla contra el déficit fiscal”.

Además, después de acusar a los legisladores de “quebrar la economía” y “arrastrar al país de nuevo al abismo”, Milei avisó: “Al Congreso le digo. Si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante”.

Y aseguró que los diputados y senadores armaron un “engaño demagógico de parte de la política que toma a los ciudadanos como idiotas” al aprobar leyes que implican “un endeudamiento de más de 300.000 millones de dólares”.”Usando causas nobles llevan a la quiebra nacional”, aseguró.