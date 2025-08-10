Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

La Ciudad |No quiso dar los nombres de los sospechosos

Fentanilo: el juez platense prometió “novedades” sobre los responsables

Fentanilo: el juez platense prometió “novedades” sobre los responsables
10 de Agosto de 2025 | 02:36
Edición impresa

Ernesto Kreplak, el juez federal de La Plata que investiga la muerte de más de 60 pacientes vinculados al fentanilo de uso clínico contaminado -entre ellos pacientes del hospital Italiano de nuestra ciudad- aseguró que “estamos trabajando sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de compromiso que no sea el descubrimiento de la verdad y el establecimiento de las responsabilidades que se correspondan con esa verdad”. En ese sentido, confirmó que hay 24 personas sospechadas -pero no quiso revelar por ahora sus nombres-, que “habrá novedades pronto” y estima que la cantidad de fallecidos por el medicamento adulterado es mayor a la cifra que se conoce.

“Quiero transmitir tranquilidad a los familiares de las víctimas. El juzgado está trabajando, haciendo todo sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de compromiso que no sea el descubrimiento de la verdad y el establecimiento de las responsabilidades”, insistió en una entrevista -habló por primera vez del caso- que concedió al portal de noticias Infobae.

El periodista le preguntó porqué aún no ninguna persona detenida por el caso ante tantas víctimas fatales y el juez aseguró que “no hay ninguna demora y explicó: y lo voy a explicar. Algunos pueden pensar que aparecieron el primer día 68 personas muertas y que nosotros no hemos hecho nada en casi tres meses de investigación. La realidad es completamente distinta. La investigación comienza con 13 fallecidos en un hospital (por el Italiano de La Plata). Si hemos llegado en estos casi tres meses de investigación a identificar a 68 probables víctimas es por la actividad del juzgado, quien esta produciendo la información necesaria para avanzar en las imputaciones y en responsabilizar a las personas involucradas”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

En Villa Elvira, el barrio cerrado que busca proteger a los jubilados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad

El sexo después de los 80: el secreto íntimo de Cormillot que reaviva un tema que pocos hablan y todos quieren saber

Crece la polémica por los padrones y el litigio judicial: ¿Qué ocurrirá finalmente en Provincia?

Tragedia en Berisso: dos jubilados murieron en un incendio en su vivienda

Paritaria bonaerense a cuarto intermedio: hubo oferta de aumento a estatales y docentes, pero "insuficiente" para los gremios

El escándalo de las facturas truchas en La Plata: de quiénes son los palcos embargados en UNO

En Atenas, Milei encabezará otro acto en La Plata para impulsar la campaña en Provincia

¿Hubo impericia? La trama de la turbulenta llegada de Marcos Rojo a Racing y por qué no podrá jugar
+ Leidas

Alternativas al apellido Kirchner, la visión libertaria y el estallido del centro

VIDEO. Clima caliente: Boca se salvó de otro papelón

La experiencia del Pincha en octavos de Libertadores

VIDEO. En alerta por el servicio del agua: cómo es vivir bajo el riesgo del arsénico

Un cuestionado Russo se fue sin dar declaraciones

Cambió el chip sin perder la cabeza

El plan de Milito para que Rojo juegue el torneo

Mucha bronca en Racing por la falta que generó el empate de Boca
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO. En alerta por el servicio del agua: cómo es vivir bajo el riesgo del arsénico

En Villa Elvira, el barrio cerrado que busca proteger a los jubilados

Con sol y música: otro finde de plazas llenas

Un remedio de “moda” que se usa para adelgazar, sin restricciones
Deportes
VIDEO. Clima caliente: Boca se salvó de otro papelón
Ni con el gol de Giménez pudo quebrar el maleficio
Un cuestionado Russo se fue sin dar declaraciones
Russo sorprendió con Cavani de titular
La Bombonera habló: de la euforia inicial, a los silbidos para el equipo
Policiales
Inseguridad agobiante: se resistió y evitó que le sacaran el auto
La historia de los Acuña, los gemelos absueltos de la más terrible acusación
Revés para la madre del detenido por femicidio
Operativo contra la banda “los Herederos de Dumbo”
De la alegría a la bronca: fueron a un cumple y en su hogar había otra fiesta
Espectáculos
“Homo Argentum”: Guillermo Francella y una actuación camaleónica en 16 actos
Impacto profundo: cómo las bombas atómicas cambiaron el cine de Japón
De genes y jeans: detrás del escándalo de la publicidad de Sydney Sweeney
Elecciones: ¡Qué no te den gato por liebre!
Lejos del retiro: Mirtha Legrand y un inesperado giro en su carrera a los 98 años
Información General
Glaciares argentinos: se redujeron 42% en 30 años
Fin de la polémica por el pato Juan en Mendoza
El 76% de los usuarios sufrieron fraude digital
El sexo después de los 80: el secreto íntimo de Cormillot que reaviva un tema que pocos hablan y todos quieren saber
Podrá verse este finde desde La Plata: expectativa por la “parada planetaria”, un fenómeno astronómico poco frecuente

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla