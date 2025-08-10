Fentanilo: el juez platense prometió “novedades” sobre los responsables

Ernesto Kreplak, el juez federal de La Plata que investiga la muerte de más de 60 pacientes vinculados al fentanilo de uso clínico contaminado -entre ellos pacientes del hospital Italiano de nuestra ciudad- aseguró que “estamos trabajando sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de compromiso que no sea el descubrimiento de la verdad y el establecimiento de las responsabilidades que se correspondan con esa verdad”. En ese sentido, confirmó que hay 24 personas sospechadas -pero no quiso revelar por ahora sus nombres-, que “habrá novedades pronto” y estima que la cantidad de fallecidos por el medicamento adulterado es mayor a la cifra que se conoce.

“Quiero transmitir tranquilidad a los familiares de las víctimas. El juzgado está trabajando, haciendo todo sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de compromiso que no sea el descubrimiento de la verdad y el establecimiento de las responsabilidades”, insistió en una entrevista -habló por primera vez del caso- que concedió al portal de noticias Infobae.

El periodista le preguntó porqué aún no ninguna persona detenida por el caso ante tantas víctimas fatales y el juez aseguró que “no hay ninguna demora y explicó: y lo voy a explicar. Algunos pueden pensar que aparecieron el primer día 68 personas muertas y que nosotros no hemos hecho nada en casi tres meses de investigación. La realidad es completamente distinta. La investigación comienza con 13 fallecidos en un hospital (por el Italiano de La Plata). Si hemos llegado en estos casi tres meses de investigación a identificar a 68 probables víctimas es por la actividad del juzgado, quien esta produciendo la información necesaria para avanzar en las imputaciones y en responsabilizar a las personas involucradas”.