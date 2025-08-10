El sistema de partidos en crisis y un nuevo actor que puede ser clave

Entender el mapa electoral para las elecciones legislativas de octubre será una tarea compleja. La Libertad Avanza será la única fuerza presente en todos los distritos del país, porque a diferencia de las demás, tuvo un poder de decisión centralizado en Karina Milei. Pero no tuvo una línea homogénea para hacer alianzas sino que varió de acuerdo a las realidades provinciales. Actuó caso por caso.

En Buenos Aires y en la CABA selló un acuerdo con el PRO, en Mendoza y Chaco con la UCR que gobierna en esas provincias mientras que en Santa Fe competirá sin aliados contra los candidatos del oficialismo provincial. En Córdoba, LLA logró un acuerdo con Luis Juez y no se descarta que lleve en la lista al radical Rodrigo De Loredo que lo haría a título personal. Son algunos de los ejemplos de las distintas alternativas que manejó el oficialismo nacional que también incluyó acuerdos con fuerzas provinciales. LLA se aseguró que haya una lista con sus colores en todos los distritos y que le permitan un crecimiento importante de su representación parlamentaria, en particular en Diputados.

El PJ también presentará candidatos en todas las provincias, pero casi sin alianzas relevantes con otras fuerzas. Tampoco podrá mostrar un discurso homogéneo, pero conservará, aunque pierda varias bancas en el Senado, una importante presencia en Diputados porque se renuevan los surgidos de las elecciones de 2021 en las que el peronismo obtuvo malos resultados. Su gran batalla será en la provincia de Buenos Aires en donde los referentes de La Cámpora pretenden que Máximo Kirchner encabece la lista de candidatos a diputados.

El PRO, por su parte, sufrió la pérdida de varios intendentes de la provincia de Buenos Aires disgustados con el acuerdo con LLA y conformaron con la UCR y peronistas no K, Somos Buenos Aires para las elecciones de septiembre. A su vez, el PRO permaneció en la alianza oficialista en Santa Fe en donde competirá contra LLA con el sello de Provincias Unidas. Los gobernadores de Chubut y Entre Ríos, con gestiones valoradas en sus provincias, siguieron distintos caminos. Ignacio Torres cuestiona la alianza con LLA y es uno de los fundadores de Provincias Unidas que reúne a varios mandatarios provinciales, Martín Llaryora y Maxi Pullaro entre ellos, y que aspira a conformar una alternativa para gobernar el país en 2027. A su vez, Rogelio Frigerio, selló un acuerdo con LLA.

Pero en materia de dispersión de estrategias nadie supera a la UCR que presenta todas las variantes posibles en materia de alianzas, y según el distrito, las concretó con LLA, el PRO, peronistas no K, fuerzas provinciales y exJuntos por el Cambio. En Provincia, el sector Evolución de la UCR acompañará la lista que encabezará Florencio Randazzo y que cuenta con el apoyo de Juan Schiaretti.

Otro sector radical, irá en alianza con la Coalición Cívica y colocará al segundo candidato de una lista que encabezará Elisa Carrió.

En la CABA, Martín Lousteau irá al tope de la lista de Diputados y Facundo Manes, que a último momento cambió de distrito, se postulará para el Senado. Ambos harán una campaña en sintonía con la de Provincias Unidas.

A nivel provincial, se destaca que la división en el cordobesismo. La diputada Natalia De la Sota se alejó de Hacemos Unidos que lidera Schiaretti y formó un nuevo espacio, Defendemos Córdoba, para impulsar su reelección. A su vez, el oficialismo local competirá con el nombre de Provincias Unidas que de esa forma se consolida como una estructura de alcance nacional. Schiaretti en encabezará la lista de diputados.

El 17 de agosto vence el plazo para oficializar los candidatos. Por lo tanto las negociaciones seguirán en todos los espacios para definir los nombres porque los lugares que le corresponden a cada fuerza ya se asignaron en el marco de los acuerdos para concretar las alianzas.