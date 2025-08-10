Denuncia por intento de conexión clandestina

En la jornada de ayer, vecinos de Altos de San Lorenzo se vieron sorprendidos por la disminución y, en algunos casos, la interrupción del suministro de agua potable, a raíz de “un intento de conexión clandestina que terminó dañando una cañería de la red”, según informaron desde Aguas Bonaerenses S. A. (ABSA). Conforme la información que emitieron desde la empresa provincial, el hecho ocurrió en la intersección de calle 22 y 98, donde personal de ABSA debió intervenir de urgencia para reparar el desperfecto y evitar mayores inconvenientes.

De acuerdo a lo que informaron en la empresa, para llevar adelante las tareas fue necesario realizar maniobras en el sistema que afectaron el servicio en un amplio sector, comprendido entre la avenida 80 y la calle 610, y de la avenida 19 a la 25.

Desde ABSA recordaron que, ante cualquier dificultad en el servicio, se encuentran habilitados los canales de contacto habituales: la línea gratuita de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y las redes sociales oficiales en Facebook y Telegram.