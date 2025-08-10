Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |MANUEL PANARO Y LAS CLAVES DEL CAMBIO DE GIMNASIA

“Corremos todos, somos un equipo muy unido”

El delantero hizo su primer gol con la camiseta tripera, brindó la asistencia para el tanto de Torres y fue la gran figura del triunfo en Cuyo

“Corremos todos, somos un equipo muy unido”

Panaro resaltó las claves del cambio que experimentó el equipo

10 de Agosto de 2025 | 02:06
Edición impresa

Venía de un gran partido ante Independiente, pero con una espina clavada: no haber podido gritar su primer gol con la camiseta albiazul. Y el momento llegó en Mendoza, cuando a los 27 minutos de la primera etapa metió Jeremías Merlo al área, no alcanzó Briasco y la pelota llegó a Manuel Panaro, que con un toque de derecha venció al arquero Petroli para convertir su primer tanto en el Lobo y el primero desde la remodelación del estadio Bautista Gargantini, en el corazón del departamento de Godoy Cruz.

“Estoy muy contento por el gol, por la asistencia, pero por sobre todo por el triunfo que es muy importante para nosotros”, dijo el bolivarense tras la victoria. Un triunfo que se basó en dos goles de nocaut, su gol y el cabezazo de Marcelo Torres tras un centro (mitad tiro al arco) del propio Panaro. “Convertimos en los momentos justos”, analizó el extremo, que -a diferencia del partido ante el Rojo- se movió más por el sector izquierdo del ataque.

Además del gol y la asistencia, Manuel Panaro fue la figura del triunfo mens sana en Mendoza. Tras los primeros 10 minutos de juego, el Lobo hizo pie en el campo de juego y el externo se fue convirtiendo en la carta de desequilibrio del equipo dirigido por Alejandro Orfila.“Creo que arrancamos de menor a mayor, por ahí sin la pelota. Después fuimos agarrando un poquito de confianza y ahí me empecé a sentir mejor”, comentó Panaro en medio de la alegría por su actuación.

A la hora del balance de la actuación del equipo, Panaro manifestó que habían “estudiado mucho a Godoy Cruz. Sabíamos lo que podían llegar a generar pero también sabemos de lo que somos capaces nosotros. Ordenados, saliendo de contra, somos un equipo muy duro y lo demostramos”.

Con siete puntos sobre los primeros doce disputados, Gimnasia muestra un cambio sustnacial en relación al torneo pasado, tanto en el rendimiento colectivo como en lo que transmite desde dentro del campo de juego hacia afuera. ¿Cuál es la diferencia en relación al semestre anterior que terminó tan mal para el Lobo? “Nos adaptamos mucho a la idea de juego. Por ahí cambiamos un poco la mentalidad. Estamos muy ordenados, a los rivales se les hace muy difícil entrar. Corremos todos y se ve lo que somos internamente, un equipo muy unido”, explicó Panaro, que está viviendo un momento soñado en este Gimnasia de Orfila.

 

Cambió el chip sin perder la cabeza

Los juveniles triperos y una fecha invicta ante Newell's
