Alternativas al apellido Kirchner, la visión libertaria y el estallido del centro

Existe por estas horas una pesada vigilia en el peronismo bonaerense que aparece plagada de suspicacias. El episodio judicial que se tejió en derredor de los cambios en los lugares de votación en La Matanza, es sólo una parte de esa escenografía. La definición de la lista de diputados nacionales tampoco está ajena a esa tirantez.

Axel Kicillof quedó enfrentado al juez electoral Alejo Ramos Padilla. Tanto, que fue promotor junto a su aliado el intendente Fernando Espinoza, de una demanda contra las modificaciones que introdujo el magistrado que abarcaba a cerca del 80 por ciento de los electores del municipio más populoso de la Provincia que concentra a casi 1,2 millones de votantes.

El Gobernador cree que esos cambios iban a desalentar la participación. Ramos Padilla salió a desestimar esa lectura y a justificar que la modificación tenía que ver con hacer votar a la gente en lugares más cercanos a sus domicilios. La tensión fue en aumento hasta que la Cámara accedió al planteo para que se dé marcha atrás. El juez dijo que resultaba imposible volver al esquema de 2023, pero que iba a acercar una alternativa. No se privó, además, de recordar que intervino en su calidad de colaborador del proceso electoral bonaerense cuya organización está en manos de la Junta Electoral.

Ese cruce no estuvo a resguardo de inevitables lecturas políticas. Kicillof está en pleno proceso de diferenciación del kirchnerismo. Ramos Padilla suele exhibir posiciones afines al universo K.

Surge otra definición en el horizonte no exenta de tensiones. La integración de la lista de diputados nacionales de Fuerza Patria viene rodeada de varias incógnitas. El nombre de Máximo Kirchner sonó fuerte en las últimas horas apalancado en una suerte de operativo clamor auspiciado por varios intendentes afines.

Ese movimiento es mirado de reojo por otros actores del peronismo. Algunos de ellos conceden que podría ser una movida tendiente a contener al díscolo Juan Grabois que amenaza con romper e ir con lista propia a las legislativas de octubre, pero otras versiones hablan de que esa postulación podría estar condicionada por algunas proyecciones que se dibujan tanto en el oficialismo con en la oposición.

En el PJ ya no se descartan dos escenarios bien opuestos. Uno, más favorable en septiembre, cuando se voten cargos provinciales. Otro mucho más complicado en octubre cuando, se presume, una nacionalización extrema de la campaña acaso pueda ser funcional a los intereses de La Libertad Avanza.

Esa última lectura podría pesar en la definición de la lista peronista. Máximo Kirchner no descarta encabezar, pero al mismo tiempo habla de varios intendentes que podrían tomar esa posta como Ariel Sujarchuk (Escobar), Mariel Fernández (Moreno), Federico Achával (Pilar) y Nicolás Mantegazza (San Vicente). Este último, cercano a Martín Insaurralde, acaso tenga alguna información adicional: fue el anfitrión, horas atrás, de una cumbre de la que trascendió casi nada entre el líder de La Cámpora, Sergio Massa y el Gobernador.

Hay otros asuntos en juego. Las viejas inquinas entre alcaldes que hoy reportan a Kicillof y La Cámpora pueden tener una influencia adicional. Esos intendentes jugarán todas sus fichas en septiembre, incluso poniendo el cuerpo como testimoniales. La pregunta que ronda en el PJ es si ese compromiso tendrá su correlato a la hora de empujar el nombre de Máximo Kirchner. En el campamento libertario existen sensaciones similares: que, quizás, la pelea de octubre por las bancas de diputados nacionales que realmente le importan al Presidente, tenga un camino un poco más despejado. La estrategia, para una u otra cita electoral es idéntica: polarización al extremo con el kirchnerismo, como quedó expuesta en el desembarco que Javier Milei protagonizó en La Matanza junto a sus candidatos bonaerenses.

La presentación de las alianzas nacionales dejó expuesta otra novedad: el estallido en varios pedazos del centro político que de alguna forma, aún con tropiezos, se construyó para los comicios bonaerenses de septiembre.

Por un lado aparece el peronismo no K que empuja el cordobés Juan Schiaretti y el sector radical que lidera Martín Lousteau. Por otro, Emilio Monzó y Margarita Stolbizer.

Dos amplios sectores radicales, en principio, quedaron afuera de esos frentes. El que lidera el presidente del Comité Provincia, Miguel Fernández, analiza un acuerdo con Elisa Carrió. El armado de Maximiliano Abad, directamente no competirá.

La UCR afronta, en ese contexto, un escenario de alta complejidad. En lo formal, incluso, podría quedar afuera de la competencia electoral de octubre. El sector de Lousteau buscó llevarse el partido al acuerdo con el peronismo no K. El resto, rechaza ese alineamiento y objeta la forma en que el sello partidario fue incluido en el frente Provincias Unidas. La judicialización asoma a la vuelta de la esquina.