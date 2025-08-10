Un remedio de “moda” que se usa para adelgazar, sin restricciones

El Senado apura el tratamiento de las leyes aprobadas en Diputados
A pesar de las indicaciones, en algunas farmacias de la Ciudad no piden receta médica obligatoria para vender Ozempic
Ozempic, se ha vuelto la obsesión de quienes buscan bajar de peso rápido y sin esfuerzo. Pero claro está como vienen repitiendo hace años los profesionales de la salud, no existen las soluciones mágicas y en esta carrera por el cuerpo “perfecto” se transformó en uno más de los tratamientos costosos que popularizaron las celebridades.
Esta droga que originalmente fue creada para tratar a pacientes con diabetes tipo 2, hoy en día se vende como “pan caliente” por sus efectos secundarios que ayudan a adelgazar rápidamente.
Pero a pesar de que debe ser indicada por un médico, este diario pudo constatar que con solo pedirla en muchas farmacias de la Ciudad se vende sin receta.
El precio de la caja puede variar según la dosis en miligramos y puede llegar a valer desde $230.000 a $270.000. Un laboratorio nacional lo produce con otra marca y el costo ronda en los $128.000, con obra social, es decir con receta, puede tener descuentos de 40 a 70 por ciento.
Pero cuando se preguntó si era necesario una prescripción médica, en varias de las farmacias consultadas contestaron que no hacía falta.
Esta facilidad para poder adquirirla no debería ocurrir. De hecho Ozempic no es de venta libre en farmacias. Como otros medicamentos que contienen semaglutida, como Wegovy y las versiones nacionales, requieren una receta médica para ser comprados.
“La semaglutida, en este caso Ozempic es la marca comercial, no es un medicamento de venta libre. Hay medicamentos de venta libre, venta bajo receta y venta bajo receta archivada. Este es venta bajo receta”, confirmaron desde el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires ante la consulta de EL DIA.
“Yo como licenciada en nutrición no puedo indicar Ozempic, su uso debe ser con estricta indicación médica ya que no cualquier persona puede utilizarlo”, advirtió por su parte Erika Noelia Skrypnik (M.P. 5259) y opinó: “Me parece muy peligroso que se venda sin receta porque es un fármaco utilizado para pacientes con diabetes tipo 2 y que tiene contraindicaciones y efectos adversos”.
Es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) quien debe regular este tipo de fármacos para garantizar su uso seguro y adecuado. La necesidad de una receta médica se debe a que Ozempic es un medicamento potente con posibles efectos secundarios y riesgos, por lo que su uso debe ser evaluado y supervisado por un profesional de la salud, advierte y sentencia: sin la supervisión de un especialista puede ser peligroso.
Elon Musk, Kim Kardashian y Christina Aguilera, entre tantas otras celebridades, ponderaron el uso de esta droga para adelgazar y sus seguidores alrededor del mundo no dudaron en imitarlos. Esto se reflejó en los consultorios médicos a donde cada vez más personas (que no tienen diabetes tipo 2) preguntaron por este medicamento.
“En el último tiempo si han llegado pacientes consultando sobre Ozempic y otros me han comentado que su médico se los sugirió al mismo tiempo que los envían a consulta nutricional”, afirmó la nutricionista al respecto y dejó en claro su postura: “Mi opinión es que no es una solución mágica para adelgazar. Puede ser útil en ciertos casos, pero requiere diagnóstico, indicación y seguimiento médico. Y si se va a usar para pérdida de peso, el acompañamiento nutricional es fundamental”.
“
No es una solución mágica para adelgazar. Puede ser útil en ciertos casos, pero requiere diagnóstico, indicación y seguimiento médico”
Erika Noelia Skrypnik, licenciada en nutrición
Este no es el único producto que los famosos promocionan y en el que la gente confía ciegamente para evitar tratamientos más sanos pero que son prolongados en el tiempo. “Por más que yo me inyecte lo que me inyecte o tome el tecito que me tome o le tire el polvito que le tire a las cosas, si yo sigo comiendo mal, no hago actividad física y soy sedentario, no va a haber resultados”, destacó Skrypnik.
Además, señaló que al igual que otro hipoglucemiante como la metformina, “no son fármacos diseñados exclusivamente para obesidad, son fármacos que se utilizaban para una cosa y que como se vio que el paciente bajaba de peso se adoptaron para eso. Lo que yo recomiendo es un camino un poco más largo: cambiar de hábitos empezar a comer bien y ser activos”.
Por último, algo que no hay que perder de vista que no puede usarse eternamente y cuando se lo deja aparece el famoso “efecto rebote”, en especial si no se hizo un cambio de hábitos. “Tuve una paciente que lo uso bastante tiempo lo dejó. Si bien no manifestó ninguna complicación, cuando abandonó el tratamiento porque ya no lo podía costear volvió a subir de peso”, comentó la especialista.
En ese sentido, los especialistas advierten que si no se acompaña con cambios permanentes en el estilo de vida, como una dieta saludable y ejercicio, es muy probable que se recupere el peso perdido, un fenómeno, como se dijo, conocido como “efecto rebote”.
Ozempic, la droga para la diabetes tipo 2 que se popularizo por su efecto adelgazante/web
Erika Noelia Skrypnik, licenciada en nutrición
