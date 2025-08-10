Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡A sólo $9.990! Pedí "La Vaca Lila", un libro con sonido y para pintar

La Ciudad |Alerta en los profesionales

Un remedio de “moda” que se usa para adelgazar, sin restricciones

A pesar de las indicaciones, en algunas farmacias de la Ciudad no piden receta médica obligatoria para vender Ozempic

Un remedio de “moda” que se usa para adelgazar, sin restricciones

Ozempic, la droga para la diabetes tipo 2 que se popularizo por su efecto adelgazante/web

10 de Agosto de 2025 | 02:41
Edición impresa

Ozempic, se ha vuelto la obsesión de quienes buscan bajar de peso rápido y sin esfuerzo. Pero claro está como vienen repitiendo hace años los profesionales de la salud, no existen las soluciones mágicas y en esta carrera por el cuerpo “perfecto” se transformó en uno más de los tratamientos costosos que popularizaron las celebridades.

Esta droga que originalmente fue creada para tratar a pacientes con diabetes tipo 2, hoy en día se vende como “pan caliente” por sus efectos secundarios que ayudan a adelgazar rápidamente.

Pero a pesar de que debe ser indicada por un médico, este diario pudo constatar que con solo pedirla en muchas farmacias de la Ciudad se vende sin receta.

El precio de la caja puede variar según la dosis en miligramos y puede llegar a valer desde $230.000 a $270.000. Un laboratorio nacional lo produce con otra marca y el costo ronda en los $128.000, con obra social, es decir con receta, puede tener descuentos de 40 a 70 por ciento.

Pero cuando se preguntó si era necesario una prescripción médica, en varias de las farmacias consultadas contestaron que no hacía falta.

Esta facilidad para poder adquirirla no debería ocurrir. De hecho Ozempic no es de venta libre en farmacias. Como otros medicamentos que contienen semaglutida, como Wegovy y las versiones nacionales, requieren una receta médica para ser comprados.

LE PUEDE INTERESAR

De la granja a la góndola, hasta el doble por un maple

LE PUEDE INTERESAR

Agosto llegó con reactivación para alquileres de departamentos

“La semaglutida, en este caso Ozempic es la marca comercial, no es un medicamento de venta libre. Hay medicamentos de venta libre, venta bajo receta y venta bajo receta archivada. Este es venta bajo receta”, confirmaron desde el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires ante la consulta de EL DIA.

“Yo como licenciada en nutrición no puedo indicar Ozempic, su uso debe ser con estricta indicación médica ya que no cualquier persona puede utilizarlo”, advirtió por su parte Erika Noelia Skrypnik (M.P. 5259) y opinó: “Me parece muy peligroso que se venda sin receta porque es un fármaco utilizado para pacientes con diabetes tipo 2 y que tiene contraindicaciones y efectos adversos”.

Es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) quien debe regular este tipo de fármacos para garantizar su uso seguro y adecuado. La necesidad de una receta médica se debe a que Ozempic es un medicamento potente con posibles efectos secundarios y riesgos, por lo que su uso debe ser evaluado y supervisado por un profesional de la salud, advierte y sentencia: sin la supervisión de un especialista puede ser peligroso.

Celebridades que lo impulsan

Elon Musk, Kim Kardashian y Christina Aguilera, entre tantas otras celebridades, ponderaron el uso de esta droga para adelgazar y sus seguidores alrededor del mundo no dudaron en imitarlos. Esto se reflejó en los consultorios médicos a donde cada vez más personas (que no tienen diabetes tipo 2) preguntaron por este medicamento.

“En el último tiempo si han llegado pacientes consultando sobre Ozempic y otros me han comentado que su médico se los sugirió al mismo tiempo que los envían a consulta nutricional”, afirmó la nutricionista al respecto y dejó en claro su postura: “Mi opinión es que no es una solución mágica para adelgazar. Puede ser útil en ciertos casos, pero requiere diagnóstico, indicación y seguimiento médico. Y si se va a usar para pérdida de peso, el acompañamiento nutricional es fundamental”.

No es una solución mágica para adelgazar. Puede ser útil en ciertos casos, pero requiere diagnóstico, indicación y seguimiento médico”

Erika Noelia Skrypnik, licenciada en nutrición

 

Este no es el único producto que los famosos promocionan y en el que la gente confía ciegamente para evitar tratamientos más sanos pero que son prolongados en el tiempo. “Por más que yo me inyecte lo que me inyecte o tome el tecito que me tome o le tire el polvito que le tire a las cosas, si yo sigo comiendo mal, no hago actividad física y soy sedentario, no va a haber resultados”, destacó Skrypnik.

Además, señaló que al igual que otro hipoglucemiante como la metformina, “no son fármacos diseñados exclusivamente para obesidad, son fármacos que se utilizaban para una cosa y que como se vio que el paciente bajaba de peso se adoptaron para eso. Lo que yo recomiendo es un camino un poco más largo: cambiar de hábitos empezar a comer bien y ser activos”.

Por último, algo que no hay que perder de vista que no puede usarse eternamente y cuando se lo deja aparece el famoso “efecto rebote”, en especial si no se hizo un cambio de hábitos. “Tuve una paciente que lo uso bastante tiempo lo dejó. Si bien no manifestó ninguna complicación, cuando abandonó el tratamiento porque ya no lo podía costear volvió a subir de peso”, comentó la especialista.

En ese sentido, los especialistas advierten que si no se acompaña con cambios permanentes en el estilo de vida, como una dieta saludable y ejercicio, es muy probable que se recupere el peso perdido, un fenómeno, como se dijo, conocido como “efecto rebote”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Ozempic, la droga para la diabetes tipo 2 que se popularizo por su efecto adelgazante/web

Erika Noelia Skrypnik, licenciada en nutrición

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

En Villa Elvira, el barrio cerrado que busca proteger a los jubilados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad

El sexo después de los 80: el secreto íntimo de Cormillot que reaviva un tema que pocos hablan y todos quieren saber

Crece la polémica por los padrones y el litigio judicial: ¿Qué ocurrirá finalmente en Provincia?

Tragedia en Berisso: dos jubilados murieron en un incendio en su vivienda

Paritaria bonaerense a cuarto intermedio: hubo oferta de aumento a estatales y docentes, pero "insuficiente" para los gremios

El escándalo de las facturas truchas en La Plata: de quiénes son los palcos embargados en UNO

En Atenas, Milei encabezará otro acto en La Plata para impulsar la campaña en Provincia

¿Hubo impericia? La trama de la turbulenta llegada de Marcos Rojo a Racing y por qué no podrá jugar
+ Leidas

Alternativas al apellido Kirchner, la visión libertaria y el estallido del centro

VIDEO. Clima caliente: Boca se salvó de otro papelón

Un cuestionado Russo se fue sin dar declaraciones

Cambió el chip sin perder la cabeza

VIDEO. En alerta por el servicio del agua: cómo es vivir bajo el riesgo del arsénico

La experiencia del Pincha en octavos de Libertadores

Ultima detalles para su visita a Paraguay

El plan de Milito para que Rojo juegue el torneo
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO. En alerta por el servicio del agua: cómo es vivir bajo el riesgo del arsénico

En Villa Elvira, el barrio cerrado que busca proteger a los jubilados

Con sol y música: otro finde de plazas llenas

De la granja a la góndola, hasta el doble por un maple
Deportes
VIDEO. Clima caliente: Boca se salvó de otro papelón
Ni con el gol de Giménez pudo quebrar el maleficio
Un cuestionado Russo se fue sin dar declaraciones
Russo sorprendió con Cavani de titular
La Bombonera habló: de la euforia inicial, a los silbidos para el equipo
Policiales
Inseguridad agobiante: se resistió y evitó que le sacaran el auto
La historia de los Acuña, los gemelos absueltos de la más terrible acusación
Revés para la madre del detenido por femicidio
Operativo contra la banda “los Herederos de Dumbo”
De la alegría a la bronca: fueron a un cumple y en su hogar había otra fiesta
Espectáculos
“Homo Argentum”: Guillermo Francella y una actuación camaleónica en 16 actos
Impacto profundo: cómo las bombas atómicas cambiaron el cine de Japón
Elecciones: ¡Qué no te den gato por liebre!
Lejos del retiro: Mirtha Legrand y un inesperado giro en su carrera a los 98 años
Graciela Alfano sin filtro contra Susana Giménez: "Vieja de m..., vergüenza que sea argentina"
Información General
Glaciares argentinos: se redujeron 42% en 30 años
Fin de la polémica por el pato Juan en Mendoza
El 76% de los usuarios sufrieron fraude digital
El sexo después de los 80: el secreto íntimo de Cormillot que reaviva un tema que pocos hablan y todos quieren saber
Podrá verse este finde desde La Plata: expectativa por la “parada planetaria”, un fenómeno astronómico poco frecuente

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla