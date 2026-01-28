India y la UE apuestan fuerte al libre comercio

Tras casi dos décadas de negociaciones, India y la Unión Europea (UE) anunciaron ayer un histórico acuerdo de libre comercio destinado a profundizar sus vínculos económicos y estratégicos. El pacto, calificado por la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, como “la madre de todos los acuerdos”, podría impactar a unos 2.000 millones de personas y se perfila como uno de los mayores compromisos bilaterales del mundo.

El acuerdo liberalizará casi todo el comercio de bienes entre India y los 27 países de la UE, abarcando sectores clave como textiles, medicamentos, automóviles y vinos, y reducirá miles de millones de euros en aranceles anuales. Además, incluye marcos de cooperación en defensa, seguridad y movilidad de trabajadores cualificados y estudiantes.

El entendimiento llega en un contexto de tensiones comerciales globales.