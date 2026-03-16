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Temor a una crisis energética global: Irán frena el tráfico en el estrecho de Ormuz y ataca el aeropuerto de Dubai

Trump renovó el pedido de ayuda internacional para normalizar la navegación por donde se transporta una quinta parte del petróleo mundial

Temor a una crisis energética global: Irán frena el tráfico en el estrecho de Ormuz y ataca el aeropuerto de Dubai
16 de Marzo de 2026 | 09:25

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Mientras Israel renovaba sus bombardeos sobre Beirut, la capital libanesa, Dubai se vio obligado a cerrar temporalmente su aeropuerto después de que un dron lanzado por Irán impactara en un tanque de combustible, que además ha detenido de facto el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde se transporta una quinta parte del petróleo mundial, lo que alimenta los temores crecientes a una crisis energética global.

Desde que fue atacado por Estados Unidos e Israel hace más de dos semanas, Irán ha estado golpeando con regularidad a Israel, a bases estadounidenses y a la infraestructura energética de sus vecinos árabes del Golfo con drones y misiles.

El crudo Brent, el referente internacional, se mantenía por encima de los 100 dólares por barril, un alza de casi el 45% desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero. Durante el conflicto ha llegado a dispararse hasta alrededor de 120 dólares.

El presidente Donald Trump afirmó que ha reclamado a unos siete países que envíen buques de guerra a fin de mantener abierto el estrecho de Ormuz, pero sus llamados no han obtenido compromisos. Su partido está cada vez más preocupado de que el aumento de precios para los consumidores estadounidenses perjudique a los republicanos en las próximas elecciones.

"Estoy exigiendo que estos países vengan y protejan su propio territorio, porque es su propio territorio", declaró Trump a los periodistas mientras regresaba a Washington desde Florida a bordo del Air Force One. No identificó a los países, pero anteriormente ha apelado a China, Francia, Japón, Corea del Sur y Gran Bretaña.

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, calificó de "delirantes" las afirmaciones de que su país podría estar buscando un fin negociado de la guerra, y escribió en una publicación en redes sociales a primera hora del lunes que su país no buscaba ni una "tregua ni conversaciones". "Nuestras poderosas Fuerzas Armadas seguirán disparando hasta que el presidente de Estados Unidos se dé cuenta de que la guerra ilegal que está imponiendo tanto a estadounidenses como a iraníes está mal y no debe repetirse jamás", escribió en X.

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Este lunes, un dron impactó un tanque de combustible cerca del Aeropuerto Internacional de Dubai, el más transitado del mundo en tráfico internacional de pasajeros, lo que provocó un gran incendio. Los bomberos lograron contener las llamas y no se reportaron heridos, pero el aeropuerto suspendió temporalmente todos los vuelos antes de reanudarlos unas horas después. Irán ha disparado cientos de misiles y drones hacia países del Golfo que albergan activos militares de Estados Unidos desde que comenzó la guerra.

A bordo del Air Force One, Trump no quiso decir qué países podrían formar parte de la coalición que quiere para vigilar el estrecho de Ormuz y brindar seguridad a los petroleros y otros barcos comerciales que lo atraviesan. Pero afirmó que no olvidará a los países que se nieguen a ayudar. Mencionó al primer ministro británico Keir Starmer, de quien dijo que inicialmente se negó a poner portaaviones británicos "en peligro". "Que recibamos apoyo o no, pero puedo decir esto, y se lo dije a ellos: lo recordaremos", manifestó Trump.

Los europeos han sido críticos de Estados Unidos e Israel por no ofrecer claridad sobre sus objetivos en la guerra, y el ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, cuestionó el domingo la participación de la UE, al afirmar que la seguridad del estrecho de Ormuz sólo puede lograrse "si hay una solución negociada".

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