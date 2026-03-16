Dos jóvenes, armados con una pistola, fueron demorados tras una persecución en La Plata

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Un procedimiento policial realizado en la zona oeste de La Plata terminó con la aprehensión de dos jóvenes luego de una persecución que se inició cuando intentaron evitar un control policial. El hecho ocurrió en la intersección de 135 y 47, en jurisdicción de la subcomisaría La Unión, La Plata.
Según informaron fuentes policiales, personal del Comando de Patrullas intentó identificar a dos hombres que circulaban a bordo de una moto. Ante la presencia de los efectivos, ambos emprendieron la fuga, lo que dio inicio a un seguimiento con balizas y sirenas encendidas por varias cuadras.
La persecución finalizó cuando los agentes lograron interceptarlos. En ese momento, uno de los ocupantes descendió del rodado e intentó escapar corriendo, aunque fue reducido a pocos metros. Durante la requisa, los efectivos encontraron entre sus pertenencias una réplica de pistola calibre 9 milímetros de color negro.
En paralelo, el conductor de la moto fue demorado cuando intentaba abandonar el vehículo en el lugar. El rodado, una moto marca Benelli modelo TNT 150 de color verde, presentaba faltantes de plásticos, aunque al ser verificado no registraba impedimentos legales.
Tras el procedimiento, ambos jóvenes fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente y se secuestraron tanto la réplica de arma de fuego como el motovehículo para las actuaciones de rigor.
La causa fue caratulada “resistencia a la autoridad y averiguación de ilícito” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de La Plata. Según indicaron fuentes del caso, los investigadores buscan determinar si los implicados podrían haber participado en hechos delictivos bajo la modalidad de “motochorros” en la zona.
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