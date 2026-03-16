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Donald Trump, a por todo: "Creo que tendré el honor de tomar Cuba"

Donald Trump, a por todo: "Creo que tendré el honor de tomar Cuba"
16 de Marzo de 2026 | 19:06

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El presidente estadounidense Donald Trump declaró este lunes que espera tener "el honor de tomar Cuba" durante su mandato, en plenas conversaciones con el régimen de La Habana, exangüe a causa de la crisis energética.

"Creo realmente que tendré el honor de tomar Cuba, de alguna manera", declaró a periodistas Trump en el Despacho Oval. "Quiero decir liberarla, o tomarla. Creo que puedo hacer lo que quiera, si quiere que le diga la verdad. Es una nación muy debilitada en estos momentos", consideró. "Sería un gran honor", explicó.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reconoció el viernes que ambos gobiernos mantienen negociaciones, en medio de un bloqueo casi total de Washington a la entrega de crudo a la isla, que sufre apagones generalizados.

Washington amenaza con sanciones a los países que quieren entregar crudo a la isla, ya que considera que su gobierno comunista es una "amenaza".

Cuba afectada por un apagón total

Funcionarios en Cuba informaron que se produjo un apagón el lunes en toda la isla de unos 11 millones de habitantes, a medida que se agravan las crisis energética y económica del país.

Cuba ha atribuido sus penurias a un bloqueo energético de Estados Unidos luego que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera en enero sobre la imposición de aranceles a cualquier país que le venda o le suministre petróleo.

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El Ministerio de Energía y Minas señaló en X una "desconexión total" del sistema eléctrico del país y afirmó que estaba investigando la situación.

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel dijo el viernes que la isla no había recibido envíos de petróleo en más de tres meses y que estaba operando con energía solar, gas natural y plantas termoeléctricas, y el gobierno ha tenido que posponer cirugías para decenas de miles de pacientes.

Un apagón masivo de hace más de una semana afectó el oeste de la isla, dejando a millones sin electricidad.

Los envíos críticos de petróleo desde Venezuela se detuvieron luego que Estados Unidos atacara al país sudamericano a inicios de enero y arrestara a su entonces presidente Nicolás Maduro.

Aunque Cuba produce el 40% de su petróleo y ha estado generando su propia electricidad, no ha sido suficiente para satisfacer la demanda, en un momento en que su red eléctrica sigue deteriorándose.

El viernes, Díaz-Canel confirmó que Cuba estaba manteniendo conversaciones con el gobierno de Estados Unidos, al tiempo que los problemas continúan agravándose.

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