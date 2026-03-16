Un motociclista resultó herido tras un fuerte choque en la Ruta 2

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Un accidente de tránsito se registró este domingo en la intersección de la Ruta 2 y el kilómetro 46, en jurisdicción de la localidad de El Peligro y dejó como saldo a un motociclista con lesiones que debió ser trasladado a un centro de salud.
La colisión tuvo origen en la mano descendente de la autovía, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el siniestro había involucrado a una camioneta y una moto. Como consecuencia del choque, el motociclista quedó tendido sobre la cinta asfáltica.
Los uniformados observaron que el hombre presentaba una fractura expuesta en el muslo izquierdo, aunque se encontraba consciente al momento de ser asistido. Minutos después arribó una ambulancia que trasladó al herido al Hospital Dr. Alejandro Korn para recibir atención médica.
En el lugar también se realizaron tareas de preservación de la escena para permitir el trabajo de los peritos que deberán determinar la mecánica del accidente.
Una nueva fatalidad vial conmociona a la región tras el fallecimiento de un motociclista en la traza que une la Ciudad de Buenos Aires con La Plata. El incidente tuvo lugar en el kilómetro 33,5, dentro de la jurisdicción de Berazategui, durante las primeras horas de la jornada. La víctima, un hombre de 53 años, perdió la vida tras el impacto.
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De acuerdo con los reportes oficiales, el choque involucró a una camioneta Toyota Hilux 4x4 y a una motocicleta Honda CG 150 de color rojo. Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado menor falleció en el sitio de manera inmediata. Por su parte, el hombre de 60 años que manejaba la camioneta, con domicilio en La Plata, resultó ileso tras el percance.
Personal del Departamento de Seguridad Vial de Autopistas acudió al lugar y solicitó la presencia de asistencia médica de forma urgente. Una ambulancia llegó a la escena poco después, pero los facultativos solo pudieron confirmar el deceso del motociclista debido a la gravedad de las lesiones que sufrió.
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