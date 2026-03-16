Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |MÁXIMA TENSIÓN

Irán estrenó misil: entre una lluvia de amenazas

Lanzó por primera vez su proyectil balístico más avanzado, el Sejil. Dijo que seguirá la ofensiva y alertó que una intervención externa podría desatar una escalada regional

Irán estrenó misil: entre una lluvia de amenazas

Irán lanzó por primera vez el misil Sejil contra objetivos vinculados a Israel durante una nueva oleada de ataques en el conflicto regional

16 de Marzo de 2026 | 02:57
Edición impresa

La guerra en Medio Oriente sumó un nuevo y preocupante capítulo luego de que Irán confirmara el lanzamiento por primera vez del misil balístico Sejil, una de las armas más potentes de su arsenal, contra objetivos vinculados a Israel.

El ataque se produjo en medio de una nueva oleada de bombardeos que eleva la tensión regional y que estuvo acompañado por amenazas directas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, así como advertencias a otros países sobre una posible escalada si intervienen en el conflicto.

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que el lanzamiento del Sejil formó parte de una ofensiva más amplia destinada a golpear instalaciones estratégicas israelíes. Al mismo tiempo, voceros militares reiteraron que la campaña militar continuará y que Teherán no se detendrá hasta “ajustar cuentas” con Netanyahu, en una retórica cada vez más agresiva que refleja el nivel de confrontación alcanzado entre ambos países.

 

El misil Sejil está diseñado para atacar objetivos estratégicos a larga distancia

 

LE PUEDE INTERESAR

Cautela global ante el plan de Trump para el paso de Ormuz

LE PUEDE INTERESAR

Dubái intenta mantener su “aura” de lugar seguro

UN MISIL AVANZADO

El Sejil representa uno de los desarrollos más avanzados del programa de misiles iraní. Se trata de un misil balístico de alcance medio que utiliza combustible sólido, lo que le permite ser preparado y lanzado con mayor rapidez que los sistemas que requieren combustible líquido. Esta característica reduce el tiempo de detección por parte de los sistemas de defensa enemigos y aumenta sus probabilidades de éxito.

El misil posee dos etapas de propulsión sólida y puede ser disparado desde plataformas móviles, lo que dificulta su localización antes del lanzamiento. Según estimaciones militares y análisis de especialistas, su alcance se sitúa entre 2.000 y 2.500 kilómetros, lo que le permite cubrir prácticamente toda la región de Medio Oriente, incluido Israel.

En términos de tamaño y capacidad destructiva, el Sejil es una de las piezas más pesadas del arsenal balístico iraní. Mide aproximadamente entre 18 y 20 metros, pesa más de 23 toneladas y puede transportar una ojiva de entre 500 y 1.000 kilos. Estas características lo convierten en un sistema diseñado para atacar objetivos estratégicos a larga distancia, desde bases militares hasta infraestructura crítica.

Analistas de defensa señalan que el uso de este misil marca un salto cualitativo en la guerra, ya que hasta ahora Irán había utilizado principalmente drones y proyectiles de menor alcance.

La introducción del Sejil demuestra que Teherán está dispuesto a desplegar armamento de mayor capacidad destructiva si el conflicto continúa escalando.

ADVERTENCIA POR ORMUZ

La amenaza iraní no se limita únicamente al frente militar con Israel. En paralelo al lanzamiento del misil, el gobierno de Teherán lanzó una fuerte advertencia a la comunidad internacional: cualquier intervención destinada a garantizar la seguridad en el estratégico estrecho de Ormuz podría provocar una escalada aún mayor en la guerra.

El canciller iraní, Abás Araqchi, aseguró que la presencia militar extranjera en la región “atrae problemas en lugar de disuadirlos” y exhortó a los países vecinos a expulsar a las fuerzas externas. “Esta guerra terminará cuando tengamos la certeza de que no se repetirá”, afirmó en declaraciones a medios árabes.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los principales focos de tensión del conflicto. Por esa angosta vía marítima transita habitualmente cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo, lo que la convierte en una arteria vital para el mercado energético global. Su bloqueo o interrupción puede tener consecuencias inmediatas en los precios internacionales del crudo.

De hecho, la creciente incertidumbre en la región ya provocó una fuerte suba del petróleo, que en los últimos días superó los 100 dólares por barril, alimentando temores de una crisis energética internacional si el conflicto se prolonga.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsó la idea de una operación naval internacional para escoltar petroleros y garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, la propuesta ha generado dudas entre varios países que temen verse arrastrados a una confrontación directa con Irán.

 

Teherán aseguró que la presencia militar extranjera en la región “atrae problemas”

 

Mientras tanto, los ataques continúan expandiéndose en la región. Italia informó que la base aérea Ali Al Salem, en Kuwait, que alberga tropas italianas y estadounidenses, fue blanco de un ataque con drones que destruyó un avión no tripulado italiano, aunque no se registraron víctimas.

El Pentágono sostiene que más de 15.000 objetivos han sido alcanzados en territorio iraní desde el inicio de la ofensiva, mientras que el ejército israelí asegura que aún dispone de “miles de objetivos” adicionales para atacar.

Con el lanzamiento del Sejil y la amenaza de ampliar el conflicto a toda la región, Medio Oriente se encuentra ahora ante uno de los momentos más delicados de las últimas décadas, con el riesgo creciente de que la guerra se transforme en un enfrentamiento de alcance regional con consecuencias imprevisibles para la seguridad internacional y el mercado energético mundial.

Fuerzas de seguridad israelíes inspeccionan un edificio alcanzado por un proyectil iraní en un barrio en las afueras de Tel Aviv /AFP

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Irán lanzó por primera vez el misil Sejil contra objetivos vinculados a Israel durante una nueva oleada de ataques en el conflicto regional

Fuerzas de seguridad israelíes inspeccionan un edificio alcanzado por un proyectil iraní en un barrio en las afueras de Tel Aviv /AFP

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Tragedia en La Plata: quién era el motociclista que murió tras un choque en la avenida 520

No puede engranar: una derrota que complica

El pibe de los golazos: el Heredero hace camino al andar

VIDEO.- "No está jugando bien": el análisis de Martín Cabrera desde UNO

Miopía: epidemia en La Plata; casos en alza y diagnósticos que pueden arrancar a los tres años
+ Leidas

Interna en el PJ bonaerense: el kicillofismo sacó ventaja

La lesión de Kadijevic, eje de las críticas al DT

Los números de la suerte del lunes 16 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco

Arranca el paro universitario: alertan por impacto en colegios de la UNLP

VIDEO. Un Lobo con dos caras: se equivocó y cayó sobre la hora

Con varias dudas prepara el viaje a Tucumán

Mejorar en defensa pasó a ser una obligación con carácter de tarea urgente

Karina Milei mira más áreas de influencia de Santiago Caputo: ¿va por la SIDE y ARCA?
Últimas noticias de El Mundo

Cautela global ante el plan de Trump para el paso de Ormuz

Dubái intenta mantener su “aura” de lugar seguro

Firme llamado del Papa para detener la guerra

La Fed se inclina por congelar las tasas de interés
Policiales
El momento de la verdad: darán el fallo por el crimen de Kim Gómez
Piden que la causa de un asesinato en City Bell pase a la etapa de juicio
En el brutal asalto a un kiosco, un policía herido
La Plata y La Matanza conectadas por dos ataques a choferes de App
Un pediatra enfrentará un debate por abuso en el fuero penal platense
Información General
Cansancio al inicio de año: por qué algunos arrancan ya agotados
Científicos platenses desarrollan un dispositivo para detectar hepatitis E
Tucumán: el 95% de los evacuados regresó a sus hogares tras la inundación en La Madrid
Adiós a Jürgen Habermas: una influencia decisiva en la reflexión democrática argentina
A los 96 años, murió el influyente filósofo alemán Jürgen Habermas
Deportes
VIDEO. Un Lobo con dos caras: se equivocó y cayó sobre la hora
Mejorar en defensa pasó a ser una obligación con carácter de tarea urgente
“El equipo tiene que mejorar en ciertos aspectos defensivos”
La lesión de Kadijevic, eje de las críticas al DT
Con varias dudas prepara el viaje a Tucumán

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla