Irán estrenó misil: entre una lluvia de amenazas

Irán lanzó por primera vez el misil Sejil contra objetivos vinculados a Israel durante una nueva oleada de ataques en el conflicto regional

La guerra en Medio Oriente sumó un nuevo y preocupante capítulo luego de que Irán confirmara el lanzamiento por primera vez del misil balístico Sejil, una de las armas más potentes de su arsenal, contra objetivos vinculados a Israel.

El ataque se produjo en medio de una nueva oleada de bombardeos que eleva la tensión regional y que estuvo acompañado por amenazas directas contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, así como advertencias a otros países sobre una posible escalada si intervienen en el conflicto.

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que el lanzamiento del Sejil formó parte de una ofensiva más amplia destinada a golpear instalaciones estratégicas israelíes. Al mismo tiempo, voceros militares reiteraron que la campaña militar continuará y que Teherán no se detendrá hasta “ajustar cuentas” con Netanyahu, en una retórica cada vez más agresiva que refleja el nivel de confrontación alcanzado entre ambos países.

El misil Sejil está diseñado para atacar objetivos estratégicos a larga distancia

UN MISIL AVANZADO

El Sejil representa uno de los desarrollos más avanzados del programa de misiles iraní. Se trata de un misil balístico de alcance medio que utiliza combustible sólido, lo que le permite ser preparado y lanzado con mayor rapidez que los sistemas que requieren combustible líquido. Esta característica reduce el tiempo de detección por parte de los sistemas de defensa enemigos y aumenta sus probabilidades de éxito.

El misil posee dos etapas de propulsión sólida y puede ser disparado desde plataformas móviles, lo que dificulta su localización antes del lanzamiento. Según estimaciones militares y análisis de especialistas, su alcance se sitúa entre 2.000 y 2.500 kilómetros, lo que le permite cubrir prácticamente toda la región de Medio Oriente, incluido Israel.

En términos de tamaño y capacidad destructiva, el Sejil es una de las piezas más pesadas del arsenal balístico iraní. Mide aproximadamente entre 18 y 20 metros, pesa más de 23 toneladas y puede transportar una ojiva de entre 500 y 1.000 kilos. Estas características lo convierten en un sistema diseñado para atacar objetivos estratégicos a larga distancia, desde bases militares hasta infraestructura crítica.

Analistas de defensa señalan que el uso de este misil marca un salto cualitativo en la guerra, ya que hasta ahora Irán había utilizado principalmente drones y proyectiles de menor alcance.

La introducción del Sejil demuestra que Teherán está dispuesto a desplegar armamento de mayor capacidad destructiva si el conflicto continúa escalando.

ADVERTENCIA POR ORMUZ

La amenaza iraní no se limita únicamente al frente militar con Israel. En paralelo al lanzamiento del misil, el gobierno de Teherán lanzó una fuerte advertencia a la comunidad internacional: cualquier intervención destinada a garantizar la seguridad en el estratégico estrecho de Ormuz podría provocar una escalada aún mayor en la guerra.

El canciller iraní, Abás Araqchi, aseguró que la presencia militar extranjera en la región “atrae problemas en lugar de disuadirlos” y exhortó a los países vecinos a expulsar a las fuerzas externas. “Esta guerra terminará cuando tengamos la certeza de que no se repetirá”, afirmó en declaraciones a medios árabes.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los principales focos de tensión del conflicto. Por esa angosta vía marítima transita habitualmente cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo, lo que la convierte en una arteria vital para el mercado energético global. Su bloqueo o interrupción puede tener consecuencias inmediatas en los precios internacionales del crudo.

De hecho, la creciente incertidumbre en la región ya provocó una fuerte suba del petróleo, que en los últimos días superó los 100 dólares por barril, alimentando temores de una crisis energética internacional si el conflicto se prolonga.

En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsó la idea de una operación naval internacional para escoltar petroleros y garantizar la libre navegación en el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, la propuesta ha generado dudas entre varios países que temen verse arrastrados a una confrontación directa con Irán.

Teherán aseguró que la presencia militar extranjera en la región “atrae problemas”

Mientras tanto, los ataques continúan expandiéndose en la región. Italia informó que la base aérea Ali Al Salem, en Kuwait, que alberga tropas italianas y estadounidenses, fue blanco de un ataque con drones que destruyó un avión no tripulado italiano, aunque no se registraron víctimas.

El Pentágono sostiene que más de 15.000 objetivos han sido alcanzados en territorio iraní desde el inicio de la ofensiva, mientras que el ejército israelí asegura que aún dispone de “miles de objetivos” adicionales para atacar.

Con el lanzamiento del Sejil y la amenaza de ampliar el conflicto a toda la región, Medio Oriente se encuentra ahora ante uno de los momentos más delicados de las últimas décadas, con el riesgo creciente de que la guerra se transforme en un enfrentamiento de alcance regional con consecuencias imprevisibles para la seguridad internacional y el mercado energético mundial.

Fuerzas de seguridad israelíes inspeccionan un edificio alcanzado por un proyectil iraní en un barrio en las afueras de Tel Aviv /AFP