Eran compañeros de trabajo, se enamoraron y hoy son desconocidos

Si se lo resumiera de la siguiente manera, la premisa no estaría faltando a la verdad: una relación amorosa más dentro del ámbito laboral, espacio que, en Argentina, tiene más éxito que cualquier aplicación de citas (7 de cada 10 argentinos tuvieron o tienen un vínculo sexo afectivo en el trabajo).

Pero, entonces, ¿por qué contar esta historia? Dicen que en los detalles y en la forma de cómo se suceden las cosas se esconde la profundidad de las historias; la explicación a por qués indescifrables. Acá sucede algo parecido: dos personas, un trabajo, un enamoramiento repentino, un viaje y más.

Esta es la historia de Marta y Pedro, nombres ficticios por decisión de Pedro, quien le relató su semblanza amorosa detalle por detalle a este cronista.

Se conocieron en 2019, en una escuela de la zona norte de la Ciudad. Marta trabajaba hace casi media década allí y tenía 28 años. Pedro, con 22, era nuevo en el lugar. Un par de meses y los agarró la pandemia y la consecuente virtualidad.

Sólo se veían por cámara y, según Pedro, eran compañeros pero no mucho más: un chiste o dos en reuniones virtuales donde también había otros pares. Ambos venían de relaciones amorosas extensas y con huellas todavía palpables: Marta había estado 6 años en pareja y todavía lo seguía viendo. Pedro, un tiempo similar, no la seguía viendo pero si la extrañaba y le mandaba mensajes recurrentes y “humillantes”, confesó.

Lo cierto es que a fines de 2020 volvieron a la escuela. Marta se había cortado el pelo al estilo “carré” y Pedro recordó que le había parecido “lindo”, pero “exótico”.

Verano, nada. 2021, vuelta a clases pero con barbijo y termómetro en la puerta para el ingreso de los chicos. Ese interín de control estaba a cargo de Marta y Pedro y fue donde comenzaron a conocerse.

A ella le gustaba el arte y hacía buenos dibujos con lapicera. A él, los libros y el deporte. Había algunos chispazos en común pero nada serio. Cada vez se hicieron más amigos: hablaban de sus relaciones y de cómo ser jóvenes en este siglo. Marta, entonces, le confesó a mediados de agosto de 2021 -por aquel entonces un secreto- que se iba a ir a vivir a España en enero 2022.

Todo siguió normal hasta mediados de noviembre, cuando con sus compañeros, asistieron a una cena especial. Pedro pasó a buscar a Marta y, según él recordó que Marta le dijo semanas después, se “respiraba tensión en el auto”.

Eso fue un martes. El viernes, Marta lo invitó a Pedro a tomar una cerveza en un bar del centro. Bebieron dos. Luego caminaron. Se detuvieron en una plaza. Marta lo miraba esperando una reacción. Pedro se escondía con el rostro hacia abajo. Caminaron hasta el departamento de ella, a unas cuadras. Antes de entrar, le dijo a él, “¿subis?”

Duraron una semana sin que sus compañeros de trabajo se dieran cuenta. Ellos comenzaron a hacer todo juntos: sentían la necesidad imperiosa de tocarse, de rozarse un brazo de mirarse fijo a los ojos, de oler el aroma que dejaba uno de los dos al pasar. “Fueron semanas donde nos veíamos tres veces o cuatro por semana, además de la escuela. En diciembre ya conocía a toda mi familia”, contó Pedro.

Dicen que el enamoramiento puede durar semanas e inclusive meses. Que lo real viene después.

El 2 de enero, en el pico del enamoramiento, por esas cosas fortuitas, la ex novia de Pedro los vio a él y a Marta dándose un beso. Entonces le mandó un mensaje a Pedro y todo se desmembró. Además, el viaje de Marta era como una tracción de la gravedad que más que unirlos al centro del mundo, los separaba.

Pedro nunca supo si fue el viaje, el mensaje de su ex pareja o qué lo que verdaderamente los separó. O si fue él mismo y su miedo a lo nuevo. Marta, en un ruego inútil, le había dicho que quizás podía tener una relación a distancia. Él le confesó que quería volver a intentar con su ex pareja, lo que finalmente luego “no funcionó”, confesó.

Hoy, son dos desconocidos que apenas se siguen en redes. Ambos parecen felices pero ¿qué hubiera pasado si...?

¿Querés que todos conozcan cómo se cruzaron sus caminos, cómo empezó la relación y qué la hace perdurar en el tiempo? Compartí tu historia con nosotros.

Escribinos a libros@eldia.com y un periodista se pondrá en contacto para entrevistarlos. También podés comunicarte al 221 477-9896.