La Provincia exporta más, pero se contrae el peso de la industria

Las exportaciones de la Provincia de Buenos Aires volvieron a mostrar en 2025 un sendero de expansión que se consolidó en los últimos dos años y tuvo en diciembre un cierre particularmente destacado. En el último mes del año, las ventas externas bonaerenses totalizaron U$S2.700 millones, el mayor valor histórico para un mes de diciembre desde que existen registros, con un incremento interanual de 2,2%. Ese desempeño permitió que el distrito explicara el 36,3% de las exportaciones nacionales y ratificara su peso central en la estructura exportadora del país, según reveló un informe de la Dirección Provincial de Estadísticas de la Provincia de Buenos Aires que administra Axel Kicillof, desde donde habían adelantado en palabras de su ministro de Economía, Pablo López, que “La contracción industrial y el repunte de los productos primarios explican la pérdida del peso manufacturero en la canasta exportadora bonaerense”, explicó.

“La diversidad productiva de la Provincia la confirma como la principal aportante de divisas del país (36% del total exportado en 2025)”, precisó López. No obstante, denunció “el desempeño es heterogéneo. La industria está siendo dañada por las políticas nacionales, necesitamos un modelo que impulse el valor agregado local”.

Pese a eso, el dato de diciembre se dio en un contexto de crecimiento del comercio exterior en el orden nacional, donde las exportaciones argentinas avanzaron 5,7% interanual. En el caso bonaerense, el aumento se explicó principalmente por el fuerte salto de los Productos Primarios, que crecieron 61,5% y tuvieron la mayor incidencia positiva en la variación mensual, con un aporte de 9,49 puntos porcentuales. Ese rubro alcanzó, además, el mejor valor de toda la serie para un diciembre desde 2010.

Las Manufacturas de Origen Industrial conservaron el mayor peso en la canasta exportadora provincial, con una participación de 38,5% del total, aunque mostraron una caída interanual de 9 puntos porcentuales. Las Manufacturas de Origen Agropecuario representaron el 25,3% y retrocedieron 9,5 puntos, mientras que Combustibles y Energía explicó el 11,8% de las ventas externas, con una baja de 5,5 puntos. En términos de volumen, las toneladas exportadas desde territorio bonaerense aumentaron 17% interanual, por encima del promedio nacional.

En cuanto a los destinos, el Mercosur se mantuvo como la principal zona de exportación en diciembre, con envíos por U$S819 millones y una participación de 30,3%. No obstante, esa región mostró una caída interanual de 13,3 puntos y aportó la mayor incidencia negativa al resultado mensual, explicada en gran parte por menores compras de vehículos. En contraste, Asia tuvo un rol clave en la mejora del desempeño exportador. China se ubicó como el segundo destino con 9,1% de participación y un crecimiento interanual de 125,2%, lo que representó la mayor incidencia positiva, con 5,16 puntos porcentuales. Bangladesh también se destacó por mayores compras de trigo.

Brasil continuó como el principal socio comercial de la Provincia en diciembre, con exportaciones por U$S652 millones y una participación de 24,1%. Sin embargo, las ventas hacia ese mercado cayeron 16,3 puntos interanual, con la mayor incidencia negativa del mes, asociada a una menor demanda de vehículos para transporte de personas. Del total exportado a Brasil, las Manufacturas de Origen Industrial concentraron el 74,8%, seguidas por las MOA, los Productos Primarios y Combustibles y Energía.

El balance anual de 2025 mostró un desempeño aún más sólido. Las exportaciones bonaerenses alcanzaron los U$S 31.637 millones, con un crecimiento interanual de 7,1%, mientras que a nivel nacional el aumento fue de 9,3%. La Provincia explicó nuevamente el 36,3% de las ventas externas del país y logró el segundo mejor registro histórico anual para las exportaciones totales, las MOA y Combustibles y Energía.

En el acumulado del año, las Manufacturas de Origen Industrial lideraron las exportaciones con una participación de 36,8% y una suba interanual de 1,4 puntos. Las MOA representaron el 31,2% y crecieron 4,4 puntos porcentuales.

Los Productos Primarios explicaron el 21,9% del total y avanzaron 24,8 puntos, con la mayor incidencia positiva en la suba anual. Combustibles y Energía aportó el 10,2% y mostró un aumento de 4,8 puntos.

Dentro de los rubros, los Cereales fueron el principal componente de los Productos Primarios, con ventas externas por U$S4.612 millones y un incremento de 9,1 puntos, impulsado por el trigo. En las MOA, Grasas y aceites lideró con U$S2.980 millones y una suba de 17,2 puntos, mientras que Carnes y sus preparados alcanzó U$S2.458 millones, con un aumento de 25,3 puntos. En las MOI, el rubro más relevante fue Material de transporte terrestre, con exportaciones por U$S6.781 millones y una mejora de 1,1 puntos. En Combustibles y Energía, Carburantes encabezó las ventas con U$S2.226 millones, aunque con una leve baja interanual.

El análisis por destinos en el año confirmó el peso del MERCOSUR, que concentró el 30,4% de las exportaciones bonaerenses, aunque con una disminución de 2,9% puntos interanual. China se consolidó como el segundo mercado, con una participación de 10,3% y un crecimiento de 48,4 puntos, y fue el destino con mayor incidencia positiva en la expansión anual. La Unión Europea ocupó el tercer lugar con 7,7% de participación, mientras que India se destacó por un aumento de 32,1 puntos porcentuales.

En este contexto, la Provincia de Buenos Aires cerró 2025 con dos años consecutivos de crecimiento exportador, apoyada en el dinamismo de los productos primarios, una recuperación sostenida de las manufacturas y una mayor inserción en mercados asiáticos. El desempeño de diciembre reforzó esa tendencia y dejó un punto de partida elevado para el comercio exterior bonaerense en el inicio del nuevo año.