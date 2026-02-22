Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Pide quitar todos los cepos

Cavallo reclama una nueva convertibilidad

El exministro advirtió por las dificultades para acceder al crédito y reclamó eliminar de la economía lo que llama “represión financiera”

Cavallo reclama una nueva convertibilidad

El exministro critica aspectos del plan económico / WEB

22 de Febrero de 2026 | 02:35
Edición impresa

El exministro de Economía Domingo Cavallo analizó el rumbo del plan económico del Gobierno y reconoció avances en materia inflacionaria, aunque advirtió sobre debilidades estructurales vinculadas al crédito, las tasas de interés y los controles cambiarios. En ese marco, planteó la necesidad de avanzar hacia la convertibilidad del peso y de eliminar lo que definió como “represión financiera”.

“Cuanto antes se declare la convertibilidad del peso, mejor”, sostuvo Cavallo, al reclamar la remoción de todos los controles de cambio y un funcionamiento libre del mercado cambiario, con intervención del Banco Central únicamente para la acumulación de reservas. Según explicó, cualquier intento de influir sobre el tipo de cambio debe estar respaldado por un nivel adecuado de reservas.

El exfuncionario señaló que el actual esquema de bandas cambiarias no es incorrecto en sí mismo, pero consideró que la persistencia de múltiples restricciones, especialmente en operaciones financieras, genera distorsiones que mantienen las tasas de interés elevadas e inestables.

En ese sentido, Cavallo remarcó la necesidad de eliminar el impuesto a los Ingresos Brutos, al sostener que encarece el crédito y limita el funcionamiento de la economía. “Una economía sin crédito a tasas razonables no puede funcionar bien”, afirmó.

El exministro evaluó los primeros dos años de gestión del Gobierno y destacó la desaceleración de la inflación, aunque advirtió que aún falta una secuencia adecuada de reformas. Reconoció que la actual administración logró reducir la inflación desde niveles críticos a registros más moderados, aunque aclaró que el verdadero desafío radica en sostener ese proceso en el tiempo.

“Bajar la inflación desde niveles de hiperinflación es relativamente sencillo; lo complejo es alcanzar una estabilidad completa y sostenible”, señaló.

Cavallo también se refirió al cruce que mantuvo tiempo atrás con el presidente Javier Milei por el nivel del tipo de cambio. Explicó que sus advertencias sobre un posible atraso cambiario apuntaban a fortalecer el programa de estabilización y no a cuestionarlo. “Usar el tipo de cambio para acelerar la baja de la inflación puede traer consecuencias más adelante”, alertó.

Por último, sostuvo que el actual valor del dólar no refleja un equilibrio de mercado con plena libertad financiera y volvió a insistir en la necesidad de avanzar hacia un esquema que permita mayor acceso al crédito, especialmente a mediano y largo plazo. De cara a 2027, estimó que la inflación mensual podría ubicarse en niveles muy bajos, similares a los registrados en 1993, siempre que se corrijan los precios relativos y se habilite la convertibilidad de la moneda.

 

