La Ciudad |Una cultura milenaria que se muestra en la ciudad

La alegría da la vuelta al mundo: imponente festejo del Año Nuevo Chino

Plaza Moreno es sede de una celebración de escala continental por la que ya pasaron 300 mil personas y se espera otra convocatoria masiva para hoy. Espectáculos artísticos, artes marciales y gastronomía en la propuesta

22 de Febrero de 2026 | 02:38
Edición impresa

El festejo del Año Nuevo Chino, ya una tradición moderna en La Plata, volvió ayer con un esplendor conocido y una convocatoria apabullante que se hizo notar en el área céntrica y colmó la Plaza Moreno. Según el cálculo que realizó la Municipalidad, 300 mil personas estuvieron a lo largo de la tarde y la noche.

La plaza lució llena, con un público entusiasta de la propuesta artística de la cultura milenaria china y a la selección de la gastronomía en una larga hilera de puestos. Bajo un sol intenso, pero soportable en buena parte de la tarde, se multiplicaron los paraguas orientales, aportando además una postal característica de la celebración.

Con el correr de la tarde, la concurrencia se incrementó y el predio comenzó a verse aún más compacto, especialmente en los alrededores del escenario principal y los sectores comerciales.

El evento, con entrada libre y gratuita, continuará este domingo.

Con más de una década de historia y tras haber pasado por distintos espacios de la ciudad, el festejo (este año correspondió al martes 17) se consolidó en el centro platense, donde encontró la infraestructura necesaria para sostener un espectáculo de estándares internacionales.

En esta edición, además, todo el festejo se transmite en China en el marco de la tradicional Fiesta de los Faroles, lo que proyecta a la Ciudad a una audiencia potencial de 1.400 millones de personas.

La organización está a cargo de la Fundación Pro Humanae Vitae, desde donde se confirmó que más de mil familias participan del evento a través de la economía social. El eje 2026 está puesto en el fortalecimiento del vínculo bilateral entre Argentina y China.

A lo largo de la tarde pasaron por el escenario distintas expresiones culturales tradicionales. Entre otras, se presentó el guzheng (instrumento clásico de la música china) y también el baile chino a cargo del Instituto Confucio. Siguieron las artes marciales y hubo espacio para la integración entre culturas, con espectáculos de tango, arias de ópera a cargo del cantante Yubiao Chen y hasta un desfile de moda imperial.

Las actividades tuvieron, entre otras, la presencia del intendente, Julio Alak y el embajador de China, Wang Wei. El jefe comunal destacó que el festejo “es el más grande de Latinoamérica”. Por su parte, el diplomático sostuvo que “gracias a nuestros esfuerzos mancomunados podemos concretar este evento para la República Argentina”.

 

 

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

