Un joven de Ensenada murió en Villa Gesell

Este fin de semana otro trágico episodio volvió a inscribirse en la polémica por los reiterados accidentes en los médanos de la costa atlántica y el descontrol que, temporada tras temporada, queda expuesto. Un joven de 28 años murió en Villa Gesell tras caer con su moto, en un sector donde la circulación de rodados sobre arena genera desde hace años fuertes cuestionamientos.

Horas después de lo ocurrido, voceros confirmaron a EL DIA que la víctima fue identificada como Andrés Alberto Alemán, oriundo de Ensenada. Según las fuentes consultadas por este diario, el joven contaba con un frondoso prontuario y era ampliamente conocido por las autoridades policiales de esa ciudad. Había estado detenido en el pasado y registraba causas por encubrimiento, tenencia de estupefacientes y resistencia a la autoridad, entre otras imputaciones de gravedad.

Asimismo, fuentes confiaron que Alemán estaba siendo objeto de seguimiento en el marco de una investigación vinculada a presuntas actividades relacionadas con la comercialización de drogas en la Región. De acuerdo a esos voceros, formaría parte de una estructura bajo análisis judicial por delitos vinculados al narcomenudeo.

Más allá de ese trasfondo, la noticia de su muerte generó repercusión en su entorno. En redes sociales, allegados comenzaron a despedirlo con fotografías y mensajes de dolor, reflejando el impacto del desenlace.

En cuanto a la mecánica del hecho, voceros locales indicaron que el siniestro se produjo durante el fin de semana, en momentos en que se desarrolla una nueva edición del Enduro del Verano, la tradicional competencia que convoca a miles de fanáticos y más de 1.300 pilotos entre motos y cuatriciclos. Según lo informado, el joven circulaba sin elementos de protección cuando se encontró con un médano “cortado”, es decir, con una abrupta modificación en la geografía del terreno que no habría logrado advertir a tiempo.

La tragedia se produce pocos días después de otro accidente en la Costa, donde una joven influencer de La Plata resultó gravemente herida tras el vuelco de un vehículo UTV.