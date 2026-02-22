Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Por encima de la inflación

Las prepagas adelantan que habrá aumentos de hasta el 3,2% en marzo

Las prepagas adelantan que habrá aumentos de hasta el 3,2% en marzo
22 de Febrero de 2026 | 02:33
Edición impresa

Las principales empresas de medicina prepaga definieron los nuevos valores que regirán en marzo para sus planes de salud. Las actualizaciones de los aranceles tendrán incrementos de hasta 3,2%.

Los incrementos fueron cargados en el nuevo sistema digital obligatorio de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

Con los ajustes informados por las compañías, en algunos casos, las actualizaciones de los aranceles se ubican por encima de la inflación de enero, que cerró en 2,9%.

El mes pasado, los incrementos en los planes de salud en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) fue de 2,2% y a nivel nacional de 2,3%, según datos del INDEC.

En la medición interanual, el incremento fue de 28,2% promedio en la Argentina. Mientras que el Gran Buenos Aires, alcanzó 27,9%.

Cuáles suben y de cuánto es el aumento

Al menos siete importantes firmas le informaron a sus afiliados cuáles son los nuevos valores de los aranceles correspondientes a marzo de 2026.

Entre los aumentos confirmados, se encuentran las firmas Accord Salud, Swiss Medical, Sancor Salud, Medifé, Omint y OSPE, que aplicarán aumentos de 2,9%, en línea con la inflación.

En tanto, Avalian hará un ajuste más elevado que llegará a 3,2%. Mientras que los aranceles de Osde tendrán una suba de entre 2,4% y 2,9% en marzo, según el plan.

En algunos casos, la actualización también aplica a los copagos, de acuerdo con el plan de salud y la firma.

Las empresas de medicina prepaga justifican el alza de los aranceles por el aumento sostenido en los costos del sistema de salud como los insumos médicos, honorarios, alquileres y servicios tercerizados.

Desde julio del año pasado, las empresas deben informar de forma mensual los precios diferenciados por plan, franja etaria y por región del país ante la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

 

