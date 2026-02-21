Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Panorama bonaerense

Otro capítulo de la pelea en el PJ, una foto que hizo ruido y la historia reciente que incomoda

Otro capítulo de la pelea en el PJ, una foto que hizo ruido y la historia reciente que incomoda
José Picón

José Picón
jpicon@eldia.com

21 de Febrero de 2026 | 20:21

Escuchar esta nota

En el peronismo bonaerense, está a punto de ingresar en un punto crítico otra de sus disputas internas que, en este caso, mezcla condimentos políticos e institucionales. Una vez más, Axel Kicillof aparece envuelto en una pulseada fuerte con la Cámpora. Ahora no es el control del partido el detonante de un escenario de tensión que se ha vuelto permanente: la disputa tiene que ver con el manejo de resortes de poder en el Senado.

Ese conflicto lleva meses sin resolverse, un síntoma por demás claro de que la pelea interna sigue intacta. Kicillof no está dispuesto a ceder la vicepresidencia primera de la Cámara; el kirchnerismo ya se la prometió al ex intendente de José C. Paz, Mario Ishii. No se trata de un cargo menor: quien ocupe ese lugar estará en la línea de sucesión del Gobernador.

La distribución interna del bloque de Unión por la Patria es claramente favorable al andamiaje K y sus aliados. De los 24 senadores, 18 reportan a ese esquema y Kicillof apenas si puede mostrar una tropa menguada de 6. Acaso esa geografía haya impulsado a Ishii, hacia finales de noviembre, a recorrer cuál sería su despacho convencido de que su designación sería un trámite.

El hombre del poncho, que supo ser un aliado del mandatario bonaerense (cobijó en la Universidad de José C. Paz a varios de los actuales funcionarios axelistas) pero que en el último tramo del armado de listas para los comicios de septiembre viró hacia el kirchnerismo, acaso olvidó un detalle clave: el cargo que ambiciona debe ser aprobado por el plenario del Senado.

Para Kicillof, dejar en manos de un aliado K la vice primera de la Cámara alta es un problema. O un riesgo, depende de cómo se lo mire. En esta cuestión se cruzan varias cuestiones. Una de las principales tiene que ver con la propia marcha del Gobierno bonaerense. Embarcado en la construcción de su candidatura nacional, el mandatario bonaerense prevé que deberá salir del país para tomar contacto con líderes de otros Estados. En ese caso, debería ser suplantado por la vicegobernadora Verónica Magario, la presidenta del Senado. Ante esa eventualidad, la Cámara alta quedaría en manos del vicepresidente primero.

La resistencia se explica, claramente, en las desconfianzas. Por eso en la Gobernación insisten en promover para el cargo a la senadora Ayelén Durán, una ex camporista traída a las costas del kicillofismo por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque.

Esa pulseada viene trabando el funcionamiento del Senado desde hace casi tres meses. El próximo jueves está citada una sesión para intentar llegar a un acuerdo. Por ahora, ninguno cede. Algunas versiones indican que el sector del Gobernador podría proponer otro nombre en procura de acercar posiciones. Ishii, mientras tanto, también resiste.

Un capítulo aparte es la presidencia del bloque oficialista, cargo para el que el kirchnerismo empuja a Sergio Berni. El ex ministro de Seguridad se alejó hace rato de Kicillof y juega su propio juego mientras desafía cada vez que puede a Magario hasta en los pequeños detalles. Para muestra, basta un botón. Por cortesía y estilo, cuando se dirigen a la titular de la Cámara los senadores la mencionan como “señora presidenta”. Berni es el único que lo hace como “señora Verónica”.

Ese muestrario de tensiones se cruzan con otras por fuera de la Legislatura. Un foto que se difundió en las últimas horas hizo ruido: es la que mostraba al ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, con el senador misionero Alberto Arrúa que data de algunos días en una reunión en la que se habría hablado de la construcción nacional del mandatario bonaerense. La incomodidad kicillofista se hizo manifiesta: Arrúa fue uno de los legisladores que terminó apoyando la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, un proyecto demonizado por Kicillof.

La viralización de esa juntada desató las previsibles suspicacias y alimentó las sospechas del kicillofismo. Desde ya hace un tiempo cerca del Gobernador acuñaron una definición para señalar el supuesto operativo de desgaste del kirchnerismo sobre una candidatura presidencial propia. “Nos quieren larretizar”, sostienen.

 Horacio Rodríguez Larreta parecía un presidente puesto, pero la feroz interna que se desató en Juntos por el Cambio y la irrupción de Milei lo dejaron con las manos vacías y un sueño trunco. Kicillof, que parece correr solo por el lado del peronismo, observa los desafíos que le plantea el kirchnerismo en el espejo del ex alcalde porteño.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Sufrió, pero valió la pena; Gimnasia ganó 1 a 0 en Mendoza

FOTOS | Una multitud en Plaza Moreno en la primera jornada del Año Nuevo Chino 2026 en La Plata

VIDEO. Aulló más fuerte: en el duelo de Lobos la diferencia fue el gol

VIDEO. Despedida triunfal: fin de ciclo en lo más alto

Polémica en La Plata: colocaron pinches en un cantero “para que no entren animales” y denuncian que ya hubo una herida

VIDEO. Eduardo Dominguez: “Muchas gracias Estudiantes”

Uno por uno: los puntajes de Estudiantes

Carrefour frena la venta de su negocio en el país
Últimas noticias de Política y Economía

VIDEO. Reforma laboral lista: el oficialismo logró dictamen y buscará aprobarla el viernes

Empresarios piden que el Senado convierta en ley la reforma laboral

Villarruel usa el fallo contra Trump para marcarle límites al modelo económico de Milei

Los mercados le dieron el okey a la reforma laboral
Deportes
En marzo salen a la venta las nuevas camisetas del Lobo
La dirigencia no se quiere apurar: Medina, el que está más cerca
“Es tu casa”: el mensaje de Verón para despedir a Eduardo Domínguez tras su salida de Estudiantes
VIDEO. Despedida triunfal: fin de ciclo en lo más alto
VIDEO. Eduardo Dominguez: “Muchas gracias Estudiantes”
Policiales
Disparos frente al Cementerio de La Plata: buscan al conductor de una camioneta
Chocó un policía en el centro de La Plata y terminó internado
Cinco heridos por una explosión en el Hogar Granja Esperanza de Melchor Romero
Amenazan con disparar a una nena de 7 años en un robo en Tolosa
FOTOS Y VIDEO | Así fue el incendio en los talleres del tren en Los Hornos
Espectáculos
La agenda de espectáculos para disfrutar este sábado en La Plata
“Loco de amor”: las nietas de Ricardo Montaner lo verán en concierto por primera vez en el Movistar Arena
Resiliencia: jóvenes que bailan desde las raíces
Eric Dane: adiós al doctor Mark que no pudo contra la ELA
La despedida del elenco de “Grey’s Anatomy”
Información General
Informe de Banco Provincia advierte que el nivel de endeudamiento familiar podría frenar más el consumo
VIDEO. La Sagrada Familia: ya es la iglesia más alta: ¿cuánto más que la Catedral de La Plata?
Los números de la suerte del sábado 21 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Hoy es el Día Internacional del Gato: festejan tres veces al año, sus "beneficios" y cuáles son los más amistosos
Verano en carpa: una opción que pierde terreno

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla