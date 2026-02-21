Otro capítulo de la pelea en el PJ, una foto que hizo ruido y la historia reciente que incomoda

Cinco heridos por una explosión en el Hogar Granja Esperanza de Melchor Romero
Cinco heridos por una explosión en el Hogar Granja Esperanza de Melchor Romero
FOTOS | Una multitud en Plaza Moreno en la primera jornada del Año Nuevo Chino 2026 en La Plata
FOTOS Y VIDEO | Así fue el incendio en los talleres del tren en Los Hornos
Artemis II: jefe de la NASA descarta misión lunar en marzo por problemas técnicos
Amenazan con disparar a una nena de 7 años en un robo en Tolosa
Chocó un policía en el centro de La Plata y terminó internado
Seis detenidos y una joven inconsciente en La Plata: qué se sabe de la brutal golpiza en pleno centro
Polémica en La Plata: colocaron pinches en un cantero “para que no entren animales” y denuncian que ya hubo una herida
“Es tu casa”: el mensaje de Verón para despedir a Eduardo Domínguez tras su salida de Estudiantes
VIDEO. Reforma laboral lista: el oficialismo logró dictamen y buscará aprobarla el viernes
Otro triple choque en La Plata: un motociclista con fractura de cráneo, internado y con riesgo de vida
VIDEO. Proliferan los microbasurales: del camión ausente al no me importa nada
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
VIDEO. La Sagrada Familia: ya es la iglesia más alta: ¿cuánto más que la Catedral de La Plata?
Hallan sano y salvo al joven con autismo que era intensamente buscado en Berisso
Un auto ardió en llamas en la Ruta 2: bomberos y la policía evitaron una tragedia en La Plata
La agenda de espectáculos para disfrutar este sábado en La Plata
VIDEO. Aulló más fuerte: en el duelo de Lobos la diferencia fue el gol
RIGI: la prórroga que consolida el horizonte de inversión para Vaca Muerta
Advierten sobre la necesidad de cubrir las vacantes en la Corte
Villarruel usa el fallo contra Trump para marcarle límites al modelo económico de Milei
Intento de robo frustrado en La Plata: detuvieron a tres delincuentes tras un rápido operativo
El micro vuelve a subir un 15% y el boleto mínimo superará los $900
Con la morosidad sobre el nivel histórico, otra suba de las expensas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
José Picón
jpicon@eldia.com
Escuchar esta nota
En el peronismo bonaerense, está a punto de ingresar en un punto crítico otra de sus disputas internas que, en este caso, mezcla condimentos políticos e institucionales. Una vez más, Axel Kicillof aparece envuelto en una pulseada fuerte con la Cámpora. Ahora no es el control del partido el detonante de un escenario de tensión que se ha vuelto permanente: la disputa tiene que ver con el manejo de resortes de poder en el Senado.
Ese conflicto lleva meses sin resolverse, un síntoma por demás claro de que la pelea interna sigue intacta. Kicillof no está dispuesto a ceder la vicepresidencia primera de la Cámara; el kirchnerismo ya se la prometió al ex intendente de José C. Paz, Mario Ishii. No se trata de un cargo menor: quien ocupe ese lugar estará en la línea de sucesión del Gobernador.
La distribución interna del bloque de Unión por la Patria es claramente favorable al andamiaje K y sus aliados. De los 24 senadores, 18 reportan a ese esquema y Kicillof apenas si puede mostrar una tropa menguada de 6. Acaso esa geografía haya impulsado a Ishii, hacia finales de noviembre, a recorrer cuál sería su despacho convencido de que su designación sería un trámite.
El hombre del poncho, que supo ser un aliado del mandatario bonaerense (cobijó en la Universidad de José C. Paz a varios de los actuales funcionarios axelistas) pero que en el último tramo del armado de listas para los comicios de septiembre viró hacia el kirchnerismo, acaso olvidó un detalle clave: el cargo que ambiciona debe ser aprobado por el plenario del Senado.
Para Kicillof, dejar en manos de un aliado K la vice primera de la Cámara alta es un problema. O un riesgo, depende de cómo se lo mire. En esta cuestión se cruzan varias cuestiones. Una de las principales tiene que ver con la propia marcha del Gobierno bonaerense. Embarcado en la construcción de su candidatura nacional, el mandatario bonaerense prevé que deberá salir del país para tomar contacto con líderes de otros Estados. En ese caso, debería ser suplantado por la vicegobernadora Verónica Magario, la presidenta del Senado. Ante esa eventualidad, la Cámara alta quedaría en manos del vicepresidente primero.
La resistencia se explica, claramente, en las desconfianzas. Por eso en la Gobernación insisten en promover para el cargo a la senadora Ayelén Durán, una ex camporista traída a las costas del kicillofismo por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque.
Esa pulseada viene trabando el funcionamiento del Senado desde hace casi tres meses. El próximo jueves está citada una sesión para intentar llegar a un acuerdo. Por ahora, ninguno cede. Algunas versiones indican que el sector del Gobernador podría proponer otro nombre en procura de acercar posiciones. Ishii, mientras tanto, también resiste.
Un capítulo aparte es la presidencia del bloque oficialista, cargo para el que el kirchnerismo empuja a Sergio Berni. El ex ministro de Seguridad se alejó hace rato de Kicillof y juega su propio juego mientras desafía cada vez que puede a Magario hasta en los pequeños detalles. Para muestra, basta un botón. Por cortesía y estilo, cuando se dirigen a la titular de la Cámara los senadores la mencionan como “señora presidenta”. Berni es el único que lo hace como “señora Verónica”.
Ese muestrario de tensiones se cruzan con otras por fuera de la Legislatura. Un foto que se difundió en las últimas horas hizo ruido: es la que mostraba al ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, con el senador misionero Alberto Arrúa que data de algunos días en una reunión en la que se habría hablado de la construcción nacional del mandatario bonaerense. La incomodidad kicillofista se hizo manifiesta: Arrúa fue uno de los legisladores que terminó apoyando la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, un proyecto demonizado por Kicillof.
La viralización de esa juntada desató las previsibles suspicacias y alimentó las sospechas del kicillofismo. Desde ya hace un tiempo cerca del Gobernador acuñaron una definición para señalar el supuesto operativo de desgaste del kirchnerismo sobre una candidatura presidencial propia. “Nos quieren larretizar”, sostienen.
Horacio Rodríguez Larreta parecía un presidente puesto, pero la feroz interna que se desató en Juntos por el Cambio y la irrupción de Milei lo dejaron con las manos vacías y un sueño trunco. Kicillof, que parece correr solo por el lado del peronismo, observa los desafíos que le plantea el kirchnerismo en el espejo del ex alcalde porteño.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí