Brutal golpiza a la salida de un boliche en La Plata: la víctima rompió el silencio

Le pegaron hasta dejarla inconsciente en plena Avenida 7, a la salida de un boliche y cuando ya se estaba yendo a su casa. La escena, según reconstruyeron testigos y quedó registrada en video, fue brutal, inhumana. “La saqué barata, me podrían haber matado”, dijo Araceli, de 33 años, en diálogo con EL DIA, aún conmocionada y con el rostro desfigurado por la paliza.

El ataque ocurrió este sábado minutos antes de las 7 de la mañana en la zona de 7 y 49, en el centro de La Plata, cuando la víctima iba junto a su hermano. De acuerdo al parte oficial, personal que recorría el área fue alertado por una confrontación en la vía pública y, al llegar, encontró a una mujer tendida en el suelo, inconsciente. De inmediato se solicitó una ambulancia.

Araceli fue trasladada al Hospital Rossi, donde recuperó el conocimiento. Los médicos le realizaron placas y estudios para descartar lesiones internas. El diagnóstico indicó que las heridas eran leves, pero la imagen de su cara impacta: los ojos casi cerrados por la inflamación, tonos violetas y negros que cubren buena parte del rostro. “Me atendieron muy bien, no tengo nada interno, pero me dejaron la cara desfigurada. Tengo mucho miedo”, contó desde su casa, donde permanece en reposo y deberá regresar a controles.

La joven explicó que no conoce a quienes la atacaron. “Nosotros veníamos caminando, ya nos estábamos dirigiendo a casa. No me acuerdo de nada. Siento que me caigo y ya no recuerdo más”, relató con la voz quebrada. Según le contaron después, recibió golpes de puño y hasta le habrían pegado con un zapato cuando ya estaba en el piso. “No pude ver el video. No lo quiero ver”, admitió, aún afectada por lo sucedido.

Todo quedó filmado. La secuencia de la agresión forma parte del expediente judicial y es una de las pruebas centrales que analiza la fiscalía. Las imágenes mostrarían cómo varias personas la rodean y la atacan en grupo. Para Araceli, la hipótesis es que intentaron robarle. “Las cosas las teníamos. Lo que suponemos es que intentaron, más que nada las chicas, robarme, y ahí fueron los golpes”, sostuvo.

En el lugar fueron identificadas y aprehendidas seis personas: dos mujeres de 36 y 23 años, y cuatro hombres de 18, 20, 25 y 18 años. Según se informó, todos quedaron vinculados a una causa caratulada como “lesiones leves”, con intervención de la UFI N° 3 a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic y el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial La Plata.

Fuentes oficiales indicaron que la fiscalía ordenó el alojamiento de los acusados en carácter de aprehendidos y su traslado para ser indagados en las próximas horas. Además, según relató la propia víctima, algunos de ellos contarían con antecedentes previos.

De la fiesta a la violencia

El episodio vuelve a instalar en la agenda la problemática de los hechos de violencia registrados en contextos nocturnos, particularmente en zonas de locales bailables, donde no pocas veces la postal termina siendo de sangre y más agresiones a la salida de los boliches. Aun después de procesos judiciales de alto impacto público, como el crimen de Fernando Báez Sosa -considerado un caso bisagra en el país-, continúan produciéndose episodios de extrema gravedad en la vía pública. Lo ocurrido en el Centro se inscribe en ese escenario y expone, una vez más, el nivel de riesgo que pueden alcanzar este tipo de ataques.

Esta vez, Araceli sobrevivió. Los estudios médicos descartaron consecuencias irreversibles y ya se encuentra en su domicilio. Pero la imagen de su rostro desfigurado y la violencia del ataque -ejecutado en grupo- hablan por sí solas. Lo cierto es que, por muy poco, hoy no se está escribiendo sobre un desenlace mucho más trágico.