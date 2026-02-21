FOTOS | Una multitud en Plaza Moreno en la primera jornada del Año Nuevo Chino 2026 en La Plata
FOTOS | Una multitud en Plaza Moreno en la primera jornada del Año Nuevo Chino 2026 en La Plata
Brutal golpiza a la salida de un boliche en La Plata: la víctima rompió el silencio
Otro capítulo de la pelea en el PJ, una foto que hizo ruido y la historia reciente que incomoda
FOTOS Y VIDEO | Así fue el incendio en los talleres del tren en Los Hornos
González Pirez, el enojo con Tomás Palacios y el insólito pedido de disculpas
Disparos frente al Cementerio de La Plata: buscan al conductor de una camioneta
Cinco heridos por una explosión en el Hogar Granja Esperanza de Melchor Romero
Artemis II: jefe de la NASA descarta misión lunar en marzo por problemas técnicos
Amenazan con disparar a una nena de 7 años en un robo en Tolosa
Chocó un policía en el centro de La Plata y terminó internado
Seis detenidos y una joven inconsciente en La Plata: qué se sabe de la brutal golpiza en pleno centro
Polémica en La Plata: colocaron pinches en un cantero “para que no entren animales” y denuncian que ya hubo una herida
“Es tu casa”: el mensaje de Verón para despedir a Eduardo Domínguez tras su salida de Estudiantes
VIDEO. Reforma laboral lista: el oficialismo logró dictamen y buscará aprobarla el viernes
Otro triple choque en La Plata: un motociclista con fractura de cráneo, internado y con riesgo de vida
VIDEO. Proliferan los microbasurales: del camión ausente al no me importa nada
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
VIDEO. La Sagrada Familia: ya es la iglesia más alta: ¿cuánto más que la Catedral de La Plata?
Hallan sano y salvo al joven con autismo que era intensamente buscado en Berisso
Un auto ardió en llamas en la Ruta 2: bomberos y la policía evitaron una tragedia en La Plata
La agenda de espectáculos para disfrutar este sábado en La Plata
VIDEO. Aulló más fuerte: en el duelo de Lobos la diferencia fue el gol
RIGI: la prórroga que consolida el horizonte de inversión para Vaca Muerta
Advierten sobre la necesidad de cubrir las vacantes en la Corte
Villarruel usa el fallo contra Trump para marcarle límites al modelo económico de Milei
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El violento episodio ocurrió en 7 y 49 y derivó en la aprehensión de seis personas. "Tengo mucho miedo", relató la víctima entre lágrimas a EL DIA
Rudy Castillo
Rcastillo@eldia.com
Escuchar esta nota
Le pegaron hasta dejarla inconsciente en plena Avenida 7, a la salida de un boliche y cuando ya se estaba yendo a su casa. La escena, según reconstruyeron testigos y quedó registrada en video, fue brutal, inhumana. “La saqué barata, me podrían haber matado”, dijo Araceli, de 33 años, en diálogo con EL DIA, aún conmocionada y con el rostro desfigurado por la paliza.
El ataque ocurrió este sábado minutos antes de las 7 de la mañana en la zona de 7 y 49, en el centro de La Plata, cuando la víctima iba junto a su hermano. De acuerdo al parte oficial, personal que recorría el área fue alertado por una confrontación en la vía pública y, al llegar, encontró a una mujer tendida en el suelo, inconsciente. De inmediato se solicitó una ambulancia.
Araceli fue trasladada al Hospital Rossi, donde recuperó el conocimiento. Los médicos le realizaron placas y estudios para descartar lesiones internas. El diagnóstico indicó que las heridas eran leves, pero la imagen de su cara impacta: los ojos casi cerrados por la inflamación, tonos violetas y negros que cubren buena parte del rostro. “Me atendieron muy bien, no tengo nada interno, pero me dejaron la cara desfigurada. Tengo mucho miedo”, contó desde su casa, donde permanece en reposo y deberá regresar a controles.
La joven explicó que no conoce a quienes la atacaron. “Nosotros veníamos caminando, ya nos estábamos dirigiendo a casa. No me acuerdo de nada. Siento que me caigo y ya no recuerdo más”, relató con la voz quebrada. Según le contaron después, recibió golpes de puño y hasta le habrían pegado con un zapato cuando ya estaba en el piso. “No pude ver el video. No lo quiero ver”, admitió, aún afectada por lo sucedido.
Todo quedó filmado. La secuencia de la agresión forma parte del expediente judicial y es una de las pruebas centrales que analiza la fiscalía. Las imágenes mostrarían cómo varias personas la rodean y la atacan en grupo. Para Araceli, la hipótesis es que intentaron robarle. “Las cosas las teníamos. Lo que suponemos es que intentaron, más que nada las chicas, robarme, y ahí fueron los golpes”, sostuvo.
En el lugar fueron identificadas y aprehendidas seis personas: dos mujeres de 36 y 23 años, y cuatro hombres de 18, 20, 25 y 18 años. Según se informó, todos quedaron vinculados a una causa caratulada como “lesiones leves”, con intervención de la UFI N° 3 a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic y el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial La Plata.
Fuentes oficiales indicaron que la fiscalía ordenó el alojamiento de los acusados en carácter de aprehendidos y su traslado para ser indagados en las próximas horas. Además, según relató la propia víctima, algunos de ellos contarían con antecedentes previos.
El episodio vuelve a instalar en la agenda la problemática de los hechos de violencia registrados en contextos nocturnos, particularmente en zonas de locales bailables, donde no pocas veces la postal termina siendo de sangre y más agresiones a la salida de los boliches. Aun después de procesos judiciales de alto impacto público, como el crimen de Fernando Báez Sosa -considerado un caso bisagra en el país-, continúan produciéndose episodios de extrema gravedad en la vía pública. Lo ocurrido en el Centro se inscribe en ese escenario y expone, una vez más, el nivel de riesgo que pueden alcanzar este tipo de ataques.
Esta vez, Araceli sobrevivió. Los estudios médicos descartaron consecuencias irreversibles y ya se encuentra en su domicilio. Pero la imagen de su rostro desfigurado y la violencia del ataque -ejecutado en grupo- hablan por sí solas. Lo cierto es que, por muy poco, hoy no se está escribiendo sobre un desenlace mucho más trágico.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí