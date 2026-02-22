El “OnlyFans político”: chicanas y fuertes cruce entre Ferraro e Iglesias

La aprobación con modificaciones de la reforma laboral en la Cámara de Diputados —que ahora deberá volver al Senado— generó múltiples reacciones políticas. En ese contexto, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro cuestionó al Gobierno con un mensaje en X en el que apeló a antecedentes históricos.

“Algo de perspectiva histórica. Cuéntenla como quieran. Esta historia ya la vivimos. Y todos sabemos cómo terminó. No finjan demencia. Alcanza con leer los títulos y sus bajadas. Más claro, echale agua”, escribió, junto a imágenes de tapas periodísticas sobre reformas laborales durante las presidencias de Carlos Menem y Fernando de la Rúa.

Horas después, Fernando Iglesias —recientemente designado embajador en Bélgica y ante la Unión Europea— citó el mensaje y respondió: “El kirchnerismo, saliendo del placard”.

Ferraro replicó con una publicación en la que simuló la creación de un perfil ficticio de Iglesias en una plataforma denominada “OnlyFans Político”, en alusión al sitio de suscripciones para adultos.

“Fernando, tu problema es que no tenés un mínimo de dignidad. Todo lo que supuestamente defendías lo entregaste por una embajada. Si existiera un OnlyFans de la política, el tuyo sería el más barato y humillante”, escribió el diputado.

“Algo de perspectiva histórica. Cuéntenla como quieran. Esta historia ya la vivimos”

En la imagen satírica incluida en el posteo se le atribuían frases irónicas como “Comprá el mejor contenido discursivo” y “La narrativa es flexible”. Además, Ferraro sostuvo que las descalificaciones ideológicas forman parte de una lógica repetida: “Y ahora, que los populistas me dicen kirchnerista, me hace acordar a cuando los kirchneristas me decían de ultraderecha. Es la misma estupidez, solo etiquetar para descalificar”.

La respuesta del embajador y la alusión a Carrió

Iglesias respondió destacando su trayectoria política. “Orgulloso diputado de la Coalición Cívica cuando éramos opositores al kirchnerismo. Orgulloso diputado del PRO durante dos mandatos, siempre apoyando el cambio y votando junto con mi partido. Orgulloso embajador de la República Argentina, ahora, cuando se decide un tema fundamental como el acuerdo Mercosur-Unión Europea”, expresó.

Luego lanzó una ironía directa: “Si andás buscando obsecuentes, la tenés fácil: buscá un espejo. Debe haber alguno en el living de la doctora Carrió”.

Un intercambio que escaló

Lejos de cerrar el cruce, Ferraro volvió a la carga y cuestionó el silencio del diplomático frente a distintos temas. “Orgulloso de quedarte callado respecto de Viktor Orbán. Orgulloso de quedarte callado frente al voto libertario-kirchnerista, entre gallos y medianoche, para la AGN. Orgulloso de quedarte callado ante países con regímenes autoritarios y populistas que integran el Board of Peace. Orgulloso de quedarte callado frente a los ataques a la libertad de expresión”, escribió.

El intercambio reflejó las tensiones internas dentro del espacio opositor y sumó un nuevo capítulo de confrontación política en torno al debate por la reforma laboral, cuya definición final quedará en manos del Senado.