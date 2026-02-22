Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Por la reforma laboral

El “OnlyFans político”: chicanas y fuertes cruce entre Ferraro e Iglesias

El “OnlyFans político”: chicanas y fuertes cruce entre Ferraro e Iglesias

La publicación de la polémica / Web

22 de Febrero de 2026 | 02:34
Edición impresa

La aprobación con modificaciones de la reforma laboral en la Cámara de Diputados —que ahora deberá volver al Senado— generó múltiples reacciones políticas. En ese contexto, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro cuestionó al Gobierno con un mensaje en X en el que apeló a antecedentes históricos.

“Algo de perspectiva histórica. Cuéntenla como quieran. Esta historia ya la vivimos. Y todos sabemos cómo terminó. No finjan demencia. Alcanza con leer los títulos y sus bajadas. Más claro, echale agua”, escribió, junto a imágenes de tapas periodísticas sobre reformas laborales durante las presidencias de Carlos Menem y Fernando de la Rúa.

Horas después, Fernando Iglesias —recientemente designado embajador en Bélgica y ante la Unión Europea— citó el mensaje y respondió: “El kirchnerismo, saliendo del placard”.

Ferraro replicó con una publicación en la que simuló la creación de un perfil ficticio de Iglesias en una plataforma denominada “OnlyFans Político”, en alusión al sitio de suscripciones para adultos.

“Fernando, tu problema es que no tenés un mínimo de dignidad. Todo lo que supuestamente defendías lo entregaste por una embajada. Si existiera un OnlyFans de la política, el tuyo sería el más barato y humillante”, escribió el diputado.

“Algo de perspectiva histórica. Cuéntenla como quieran. Esta historia ya la vivimos”

LE PUEDE INTERESAR

Las prepagas adelantan que habrá aumentos de hasta el 3,2% en marzo

LE PUEDE INTERESAR

Jueces no podrán eludir los fallos de la Corte Suprema

En la imagen satírica incluida en el posteo se le atribuían frases irónicas como “Comprá el mejor contenido discursivo” y “La narrativa es flexible”. Además, Ferraro sostuvo que las descalificaciones ideológicas forman parte de una lógica repetida: “Y ahora, que los populistas me dicen kirchnerista, me hace acordar a cuando los kirchneristas me decían de ultraderecha. Es la misma estupidez, solo etiquetar para descalificar”.

La respuesta del embajador y la alusión a Carrió

Iglesias respondió destacando su trayectoria política. “Orgulloso diputado de la Coalición Cívica cuando éramos opositores al kirchnerismo. Orgulloso diputado del PRO durante dos mandatos, siempre apoyando el cambio y votando junto con mi partido. Orgulloso embajador de la República Argentina, ahora, cuando se decide un tema fundamental como el acuerdo Mercosur-Unión Europea”, expresó.

Luego lanzó una ironía directa: “Si andás buscando obsecuentes, la tenés fácil: buscá un espejo. Debe haber alguno en el living de la doctora Carrió”.

Un intercambio que escaló

Lejos de cerrar el cruce, Ferraro volvió a la carga y cuestionó el silencio del diplomático frente a distintos temas. “Orgulloso de quedarte callado respecto de Viktor Orbán. Orgulloso de quedarte callado frente al voto libertario-kirchnerista, entre gallos y medianoche, para la AGN. Orgulloso de quedarte callado ante países con regímenes autoritarios y populistas que integran el Board of Peace. Orgulloso de quedarte callado frente a los ataques a la libertad de expresión”, escribió.

El intercambio reflejó las tensiones internas dentro del espacio opositor y sumó un nuevo capítulo de confrontación política en torno al debate por la reforma laboral, cuya definición final quedará en manos del Senado.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Otro capítulo de la pelea en el PJ, una foto que hizo ruido y la historia reciente que incomoda

La falta de oferta empuja el precio de la carne

“Me podrían haber matado” Salvaje ataque a la salida de un boliche

Atacar, atacar, atacar: Trump desafía a la Corte Suprema y aplica aranceles más altos

Denuncian que la Amnistía deja afuera a Nahuel Gallo

De la cuna de Hitler al cuartel policial: la decisión que reabre las heridas del nazismo

Decisión partida: sucesión técnica en desarrollo...

Villarruel y la Iglesia, en contra de bajar la edad de imputabilidad
Últimas noticias de Política y Economía

“Les va a costar volver” LLA contra el PJ por la amenaza de derogar la reforma laboral

Villarruel y la Iglesia, en contra de bajar la edad de imputabilidad

La UCR se acerca a días decisivos para definir si adelanta la interna

FATE, la epidemia que arrastra empresas y el riesgo de un cisne negro autoinfligido
Espectáculos
After office: el sexo y otras adicciones
La agenda de espectáculos para disfrutar este sábado en La Plata
“Loco de amor”: las nietas de Ricardo Montaner lo verán en concierto por primera vez en el Movistar Arena
Resiliencia: jóvenes que bailan desde las raíces
Eric Dane: adiós al doctor Mark que no pudo contra la ELA
Policiales
“Me podrían haber matado” Salvaje ataque a la salida de un boliche
VIDEO. Incendio, explosión y otra jornada marcada por la tensión en La Plata
Más motociclistas, víctimas del descontrol vial
Frustran un plan narco para asesinar a un juez
Un joven de Ensenada murió en Villa Gesell
Información General
La costa bonaerense en retroceso: menos playas, zonas en riesgo y un patrimonio natural amenazado
Informe de Banco Provincia advierte que el nivel de endeudamiento familiar podría frenar más el consumo
VIDEO. La Sagrada Familia: ya es la iglesia más alta: ¿cuánto más que la Catedral de La Plata?
Los números de la suerte del sábado 21 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Hoy es el Día Internacional del Gato: festejan tres veces al año, sus "beneficios" y cuáles son los más amistosos
Deportes
Lucho Zaniratto: “El resultado es positivo, no el rendimiento”
Decisión partida: sucesión técnica en desarrollo...
Boca en crisis: Úbeda sabe que los próximos partidos serán claves
Marco Ruben sale del retiro para jugar en Central
Triunfo agónico de Platense ante Barracas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla