Ellos las prefieren argentinas: los famosos y un amor que trascendió fronteras

A lo largo de los años, distintas argentinas lograron algo más que un romance internacional: se convirtieron en protagonistas de historias de amor que cruzaron fronteras y llegaron hasta el corazón de Hollywood.

Desde vínculos consolidados hasta relaciones que marcaron una época, estas mujeres construyeron puentes entre Argentina y la industria del entretenimiento más poderosa del mundo. En esta nota repasamos algunos de los romances que trascendieron fronteras.

A lo largo de los años, distintas argentinas lograron algo más que un romance internacional: se convirtieron en protagonistas de historias de amor que cruzaron fronteras y llegaron hasta el corazón de Hollywood.

Desde vínculos consolidados hasta relaciones que marcaron una época, estas mujeres construyeron puentes entre Argentina y la industria del entretenimiento más poderosa del mundo. En esta nota repasamos algunos de los romances que trascendieron fronteras.

LUCIANA PEDRAZA Y ROBERT DUVALL: UNA SOCIEDAD QUE NACIÓ EN BUENOS AIRES

El caso más emblemático es el de Luciana Pedraza y Robert Duvall, el gran actor que falleció el pasado 16 de febrero a los 95 años. La actriz y directora argentina conoció al consagrado intérprete en la década del 90 y, desde entonces, formaron una de las parejas más estables del ambiente artístico.

Duvall, ganador del Oscar y figura clave de clásicos como “El Padrino”, no solo encontró en Pedraza a su compañera de vida, sino también a una aliada creativa. Juntos impulsaron proyectos cinematográficos y desarrollaron su productora. La conexión con Argentina fue tan fuerte que el actor filmó en el país y fortaleció su vínculo con la cultura local, especialmente con el tango y las tradiciones gauchas.

LUISANA LOPILATO Y MICHAEL BUBLÉ: UN VIDEO MUSICAL COMO PUNTO DE PARTIDA

Otra historia que trascendió fronteras es la de Luisana Lopilato y Michael Bublé. La actriz argentina, que alcanzó gran popularidad con ficciones como “Casados con hijos”, conoció al artista canadiense en 2008 cuando fue la protagonista de su video musical del éxito “Haven’t Met You Yet”.

Tras un romance que combinó giras, viajes y una intensa exposición mediática, la pareja se casó y formó una familia numerosa con cuatro hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo. Instalados entre Canadá y Estados Unidos, Lopilato logró proyectar su imagen a nivel internacional sin perder el lazo con el público argentino.

CAMILA MORRONE Y LEONARDO DICAPRIO: RAÍCES ARGENTINAS EN LA MECA DEL CINE

La relación entre Camila Morrone y Leonardo DiCaprio fue una de las más comentadas por la prensa internacional en los últimos años. Aunque nacida en Estados Unidos, Morrone tiene madre argentina y siempre mantuvo conexión con el país.

Durante varios años, acompañó al ganador del Oscar en eventos y alfombras rojas, mientras consolidaba su propia carrera como actriz y modelo. Más allá del romance, su presencia en producciones independientes le permitió posicionarse dentro del circuito hollywoodense por mérito propio. La pareja terminó su relación en agosto de 2022 tras más de cuatro años juntos.

LUCILA SOLÁ Y AL PACINO: UNA RELACIÓN DE BAJO PERFIL Y ALTO IMPACTO

Antes del vínculo de Morrone con DiCaprio, su madre, Lucila Solá, mantuvo una extensa relación con Al Pacino. La actriz argentina acompañó durante años al protagonista de clásicos como “Scarface” y “El Padrino” en presentaciones y eventos internacionales.

Aunque el romance no terminó en matrimonio, fue una de las historias más sólidas entre una argentina y una estrella de Hollywood. La dupla de actores terminaron su relación de más de una década en 2018, aunque manteniendo una estrecha amistad y lazos familiares. Lucila aseguró en más de una oportunidad que la ruptura fue en buenos términos y que mantiene los mejores recuerdos de aquella relación en la que Pacino apadrinó a su hija Camila.

MATT DAMON Y LUCIANA BARROSO: LA HISTORIA QUE COMENZÓ EN UN BAR

Uno de los romances más sorprendentes es el de Matt Damon y Luciana Barroso. Se conocieron en Miami cuando ella trabajaba como bartender y el actor filmaba en la ciudad. La química fue inmediata. “Juro por Dios que me sucedió algo indescriptible”, recordó Damon sobre el flechazo que sinbtió al verla.

Desde entonces construyeron una familia numerosa y un matrimonio sólido, caracterizado por el bajo perfil. Tienen cuatro hijas en total: Alexia (hija de Luciana de una relación previa, a quien Matt adoptó), Isabella, Gia y Stella.

Barroso, nacida en Argentina, se convirtió en una figura clave en la vida del protagonista de sagas como “Bourne”, y aunque suele mantenerse fuera del foco público, incursionó como productora en proyectos recientes de Matt, como “The Instigators” y la película de Netflix “The Rip”.

Antes del vínculo de Morrone con DiCaprio, su madre, Lucila Solá, mantuvo una extensa relación con Al Pacino. La actriz argentina acompañó durante años al protagonista de clásicos como “Scarface” y “El Padrino” en presentaciones y eventos internacionales.

Aunque el romance no terminó en matrimonio, fue una de las historias más sólidas entre una argentina y una estrella de Hollywood. La dupla de actores terminaron su relación de más de una década en 2018, aunque manteniendo una estrecha amistad y lazos familiares. Lucila aseguró en más de una oportunidad que la ruptura fue en buenos términos y que mantiene los mejores recuerdos de aquella relación en la que Pacino apadrinó a su hija Camila.

El caso más emblemático es el de Luciana Pedraza y Robert Duvall, el gran actor que falleció el pasado 16 de febrero a los 95 años. La actriz y directora argentina conoció al consagrado intérprete en la década del 90 y, desde entonces, formaron una de las parejas más estables del ambiente artístico.

Duvall, ganador del Oscar y figura clave de clásicos como “El Padrino”, no solo encontró en Pedraza a su compañera de vida, sino también a una aliada creativa. Juntos impulsaron proyectos cinematográficos y desarrollaron su productora. La conexión con Argentina fue tan fuerte que el actor filmó en el país y fortaleció su vínculo con la cultura local, especialmente con el tango y las tradiciones gauchas.

Uno de los romances más sorprendentes es el de Matt Damon y Luciana Barroso. Se conocieron en Miami cuando ella trabajaba como bartender y el actor filmaba en la ciudad. La química fue inmediata. “Juro por Dios que me sucedió algo indescriptible”, recordó Damon sobre el flechazo que sinbtió al verla.

Desde entonces construyeron una familia numerosa y un matrimonio sólido, caracterizado por el bajo perfil. Tienen cuatro hijas en total: Alexia (hija de Luciana de una relación previa, a quien Matt adoptó), Isabella, Gia y Stella.

Barroso, nacida en Argentina, se convirtió en una figura clave en la vida del protagonista de sagas como “Bourne”, y aunque suele mantenerse fuera del foco público, incursionó como productora en proyectos recientes de Matt, como “The Instigators” y la película de Netflix “The Rip”.

Otra historia que trascendió fronteras es la de Luisana Lopilato y Michael Bublé. La actriz argentina, que alcanzó gran popularidad con ficciones como “Casados con hijos”, conoció al artista canadiense en 2008 cuando fue la protagonista de su video musical del éxito “Haven’t Met You Yet”.

Tras un romance que combinó giras, viajes y una intensa exposición mediática, la pareja se casó y formó una familia numerosa con cuatro hijos: Noah, Elías, Vida y Cielo. Instalados entre Canadá y Estados Unidos, Lopilato logró proyectar su imagen a nivel internacional sin perder el lazo con el público argentino.

La historia de Máxima Zorreguieta y Guillermo Alejandro de los Países Bajos es, sin dudas, una de las más impactantes protagonizadas por una argentina en el escenario internacional. Aunque no pertenece al universo de Hollywood, su romance tuvo una dimensión mediática comparable a la de cualquier estrella global.

Nacida y criada en Buenos Aires, Máxima trabajaba en el sector financiero en Nueva York cuando en 1999 conoció al entonces príncipe Guillermo en la Feria de Abril de Sevilla, España. El flechazo fue inmediato, pero al principio ella no sabía que se trataba del heredero al trono neerlandés. Cuando la relación se hizo pública, la prensa europea puso el foco sobre su historia personal y su familia, lo que generó un intenso debate político en los Países Bajos.

A pesar de las controversias iniciales, la pareja consolidó su vínculo y anunció su compromiso en 2001. La boda se celebró en Ámsterdam en 2002 y fue seguida por millones de personas en todo el mundo. La imagen de Máxima emocionada al escuchar música argentina durante la ceremonia quedó grabada en la memoria colectiva.

Con el paso de los años, Máxima no solo se adaptó al protocolo real, sino que construyó una identidad propia dentro de la monarquía. Aprendió neerlandés con fluidez, impulsó iniciativas vinculadas a la inclusión financiera y se convirtió en una de las figuras más queridas de la realeza europea. En 2013, tras la abdicación de la reina Beatriz, Guillermo asumió como rey y Máxima pasó a ser reina consorte de los Países Bajos.

Madre de tres hijas (Amalia, Alexia y Ariane), Máxima combina su rol institucional con una fuerte impronta latinoamericana que nunca abandonó. Su estilo cercano, su espontaneidad y su elegancia la posicionaron como una referente internacional dentro de la monarquía, en donde su figura resalta con impronta propia.

La relación entre Camila Morrone y Leonardo DiCaprio fue una de las más comentadas por la prensa internacional en los últimos años. Aunque nacida en Estados Unidos, Morrone tiene madre argentina y siempre mantuvo conexión con el país.

Durante varios años, acompañó al ganador del Oscar en eventos y alfombras rojas, mientras consolidaba su propia carrera como actriz y modelo. Más allá del romance, su presencia en producciones independientes le permitió posicionarse dentro del circuito hollywoodense por mérito propio. La pareja terminó su relación en agosto de 2022 tras más de cuatro años juntos.