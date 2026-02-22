Jueces no podrán eludir los fallos de la Corte Suprema

La reforma laboral que impulsa el gobierno nacional está a punto de convertirse en ley. Ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y el viernes podría correr la misma suerte en el Senado.

En las últimas horas trascendió que el texto, además del traspaso de los jueces laborales a la CABA, incluye otra cuestión central: los fallos de la Corte Suprema de Justicia serán obligatorios para los tribunales inferiores y los jueces que no lo hagan podrían ser removidos.

Hasta ahora las resoluciones del máximo tribunal, como por ejemplo, sobre el cálculo de la indemnización que decidieron el año pasado Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, eran aplicadas caso por caso y en “forma difusa”, según se dice en los tribunales.

Ahora los jueces laborales de todo el país, según el artículo 89 del proyecto que sería ley la semana que viene, tendrán la obligatoriedad de adecuarse a esas resoluciones de la Corte bajo la pena de que se les inicie un juicio por mal desempeño de las funciones y sean removidos de sus cargos. Así lo dice el texto impulsado por la senadora Patricia Bullrich.