Villarruel y la Iglesia, en contra de bajar la edad de imputabilidad

FOTOS | Una multitud en Plaza Moreno en la primera jornada del Año Nuevo Chino 2026 en La Plata
FOTOS | Una multitud en Plaza Moreno en la primera jornada del Año Nuevo Chino 2026 en La Plata
“Me podrían haber matado” Salvaje ataque a la salida de un boliche
Otro capítulo de la pelea en el PJ, una foto que hizo ruido y la historia reciente que incomoda
FOTOS Y VIDEO | Así fue el incendio en los talleres del tren en Los Hornos
González Pirez, el enojo con Tomás Palacios y el insólito pedido de disculpas
Disparos frente al Cementerio de La Plata: buscan al conductor de una camioneta
Cinco heridos por una explosión en el Hogar Granja Esperanza de Melchor Romero
Artemis II: jefe de la NASA descarta misión lunar en marzo por problemas técnicos
Amenazan con disparar a una nena de 7 años en un robo en Tolosa
Chocó un policía en el centro de La Plata y terminó internado
Seis detenidos y una joven inconsciente en La Plata: qué se sabe de la brutal golpiza en pleno centro
Polémica en La Plata: colocaron pinches en un cantero “para que no entren animales” y denuncian que ya hubo una herida
“Es tu casa”: el mensaje de Verón para despedir a Eduardo Domínguez tras su salida de Estudiantes
VIDEO. Reforma laboral lista: el oficialismo logró dictamen y buscará aprobarla el viernes
Otro triple choque en La Plata: un motociclista con fractura de cráneo, internado y con riesgo de vida
VIDEO. Proliferan los microbasurales: del camión ausente al no me importa nada
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
VIDEO. La Sagrada Familia: ya es la iglesia más alta: ¿cuánto más que la Catedral de La Plata?
Hallan sano y salvo al joven con autismo que era intensamente buscado en Berisso
Un auto ardió en llamas en la Ruta 2: bomberos y la policía evitaron una tragedia en La Plata
La agenda de espectáculos para disfrutar este sábado en La Plata
VIDEO. Aulló más fuerte: en el duelo de Lobos la diferencia fue el gol
RIGI: la prórroga que consolida el horizonte de inversión para Vaca Muerta
Advierten sobre la necesidad de cubrir las vacantes en la Corte
Villarruel usa el fallo contra Trump para marcarle límites al modelo económico de Milei
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Vicepresidenta reunió a representantes de la Pastoral Social y Cáritas, que rechazaron el proyecto del oficialismo
La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a tomar distancia del Gobierno al convocar en el Senado a representantes de la Iglesia católica para que expusieran su rechazo al proyecto oficial que propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años.
El encuentro, de carácter informal, reunió a senadores con delegados de la Pastoral Social y de Cáritas, quienes presentaron los principales argumentos de su oposición a la iniciativa que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que será debatida la próxima semana en la Cámara alta.
La convocatoria fue leída en el oficialismo como un nuevo movimiento de Villarruel en construcción de una agenda propia, diferenciada de la Casa Rosada, en un tema sensible para el Gobierno.
Durante la reunión, los representantes eclesiásticos insistieron en que la baja de la edad de imputabilidad no reducirá los delitos cometidos por menores y reclamaron un abordaje integral del problema de la delincuencia juvenil.
En ese marco, expusieron los lineamientos de la “Carta Abierta a los Legisladores Nacionales”, en la que sostienen que la respuesta penal temprana “no constituye una solución eficaz frente al delito juvenil”.
Según el documento, la evidencia regional muestra que los países con edades de imputabilidad más bajas registran mayores niveles de violencia, mientras que la Argentina, con un piso de 16 años, mantiene una de las tasas de homicidios más bajas de la región.
LE PUEDE INTERESAR
La UCR se acerca a días decisivos para definir si adelanta la interna
Además, advirtieron que el Estado “no cuenta hoy con las condiciones materiales, institucionales ni presupuestarias necesarias” para implementar un régimen que garantice acompañamiento integral, atención en salud mental, continuidad educativa, formación laboral y procesos efectivos de reinserción social.
La Iglesia también alertó que, en un contexto de desfinanciamiento de políticas sociales, la ampliación de la respuesta penal recaería principalmente sobre los sectores más vulnerables sin atacar las causas estructurales de la violencia.
Subrayaron que los adolescentes son sujetos en desarrollo y que la evidencia científica indica que el cerebro no ha alcanzado la madurez plena para evaluar completamente las consecuencias de los actos. Por eso, consideran que los conflictos que involucren a menores de 16 años deben continuar bajo la órbita del sistema de protección de derechos y los juzgados de familia, dejando al sistema penal como última instancia.
Para los mayores de 16 que cometan delitos graves, propusieron fortalecer mecanismos de justicia restaurativa, al considerar que estos modelos contribuyen a reducir la reincidencia y promover instancias de reparación hacia las víctimas y la comunidad.
Finalmente, advirtieron sobre posibles cuestionamientos de constitucionalidad del proyecto por entender que podría implicar una medida regresiva en materia de derechos humanos y contraria a compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.
“La solución a la violencia no es el castigo temprano, sino la prevención, la inclusión y la creación de oportunidades reales. Lo que está en juego no es solo una ley, sino el modelo de sociedad que queremos construir”, concluye el documento.
La iniciativa de Villarruel se produce en un contexto de señales públicas de diferenciación respecto del presidente Javier Milei. Mientras el mandatario no recibe a los obispos desde hace dos años y mantiene un vínculo fluido con referentes evangélicos —cuya principal organización respaldó la baja de imputabilidad aunque con matices—, la vicepresidenta reforzó su cercanía con la Iglesia católica.
En las últimas semanas inauguró un oratorio católico en el Senado y, durante una visita a La Rioja por la fiesta de La Chaya, se reunió con el obispo y titular de la Pastoral Social, Dante Braida. En ese viaje también visitó por primera vez la tumba del beato monseñor Enrique Angelelli, víctima de la última dictadura.
El movimiento se suma a otras diferencias públicas, como sus críticas recientes a la política económica del Gobierno, que marcaron un contraste con la línea oficial.
En la antesala de un nuevo debate parlamentario, la vicepresidenta vuelve así a posicionarse con una impronta propia en un tema central de la agenda legislativa, en momentos en que el oficialismo busca consolidar apoyos en el Senado para avanzar con la reforma.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí