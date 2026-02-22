Incendio, explosión y otra jornada marcada por la tensión en La Plata

Otra vez el fuego volvió a sembrar temor en La Plata. En una jornada atravesada por el viento y el calor, dos incendios en distintos puntos del distrito mantuvieron en vilo a vecinos y obligaron a un amplio despliegue de emergencias, con escenas de tensión, humo denso y sirenas que rompieron la calma.

El primero de los focos se desató pasado el mediodía en la zona de Los Hornos, dentro del predio de los talleres ferroviarios, a la altura de avenida Circunvalación y 54. Las llamas avanzaron sobre pastizales y materiales acumulados, y rápidamente se expandieron por el efecto del viento, generando una columna de humo visible desde distintos barrios.

El sector más afectado fue el comprendido sobre calle 131, entre 52 y 55, especialmente entre 54 y 55, donde el fuego llegó a comprometer parte del paredón que da al exterior. Allí se encuentra el mural en homenaje a Diego Maradona, que sufrió daños por la intensidad del calor. Vecinos contaron que “reventó” parte de la pintura por efecto de las altas temperaturas.

Dos dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para contener el avance de las llamas y evitar que alcanzaran los galpones del predio ferroviario. Dentro del amplio terreno -de casi 49 hectáreas- el fuego consumió pastizales, cubiertas y durmientes de madera. La principal preocupación era que las llamas se propagaran hacia los vagones y estructuras internas, además de una antena ubicada en el lugar.

“El viento complica todo. Están tratando de que no llegue a los galpones”, describió un testigo mientras el humo comenzaba a invadir las viviendas linderas. Del otro lado del paredón, el panorama era aún más delicado. El olor a quemado se extendió por varias cuadras y obligó a los frentistas a mantenerse en alerta ante el riesgo de que el foco cruzara hacia las casas.

Mientras ese incendio aún demandaba tareas de enfriamiento y control, otra emergencia se registró en Melchor Romero. Según informó la Superintendencia de Seguridad Siniestral, alrededor de las 12:55 se produjo una explosión en la cocina del Hogar Granja Esperanza, ubicado en calle 510 y 157.

Al arribar al lugar, personal del Cuartel de Bomberos de Melchor Romero constató que el siniestro se había originado tras una explosión dentro del inmueble. Como consecuencia, cinco personas mayores de edad resultaron heridas: cuatro internos del hogar -dedicado a la atención de adultos con distintas discapacidades- y una preceptora. Todos habían sido trasladados al hospital por integrantes de la institución antes de la llegada de la dotación.

El operativo estuvo a cargo del oficial subinspector Exequiel Quiroz, con intervención de la comisaría 14ª de Melchor Romero. En el lugar también se encontraba una trabajadora del hogar, quien colaboró con los primeros datos sobre lo ocurrido. Según se informó, los bomberos continuaban recabando información para determinar las causas del estallido y evaluar los daños estructurales.