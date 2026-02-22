Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |Tras cumplir 50 años

Renace “Julio Ghione” el club que apuesta por las personas con discapacidad

La institución busca recuperar el brillo de sus inicios y volver a ser referencia del deporte adaptado en la Ciudad

Renace “Julio Ghione” el club que apuesta por las personas con discapacidad

Fue fundado por ex pacientes de un entidad de rehabilitación / D. Alday

22 de Febrero de 2026 | 02:40
Edición impresa

Con medio siglo de historia, el “Club Julio Ghione”, creado por y para personas con discapacidad, quiere recuperar el brillo de sus inicios. Hoy atraviesa una “etapa bisagra” y busca escribir un nuevo capítulo, recuperando su esencia: el espacio deportivo y social que marcó a varias generaciones del colectivo en la Región.

“Queremos reactivar el club y recuperar su objetivo social: ser un espacio destinado a personas con discapacidad. Para eso, necesitamos sumar socios”, explicó Laura Ousset, presidenta desde 1994 y vinculada al club por más de 30 años. “Si no cumplimos con el propósito para el que fue creado, el club pierde su sentido”, agregó. El equipo directivo del Club también se apoya en la Federación de Instituciones regional y en Amparar, la entidad orientada a la defensa de derechos de personas con discapacidad.

El club se fundó el 19 de noviembre de 1975 por expacientes de la Asociación Pro Rehabilitación Infantil La Plata (APRILP), creada durante la epidemia de poliomielitis. Lleva el nombre de Julio Ghione, fundador de APRILP y padre del niño con el segundo caso de polio en la Ciudad.

Su origen está ligado a la rehabilitación. Cuando los pacientes finalizaban el tratamiento médico, continuaban su recuperación con el deporte. Así surgió el básquet sobre silla de ruedas. Como no contaban con un espacio propio, entrenaban en los clubes (como Platense), hasta que se adquirió la sede en 64, entre 25 y 26.

Con el paso de los años, la sede se remodeló y se adaptó a las necesidades. Se construyeron rampas, baños, oficinas y un salón, además de una cancha que hoy se alquila para generar ingresos y cubrir los gastos básicos. Sin embargo, el desafío actual no es solo económico, sino social.

Queremos reactivar el Club Julio Ghione y también su objetivo social, que es ser un espacio destinado a personas con discapacidad. Para eso, necesitamos sumar socios”

LE PUEDE INTERESAR

Se les “incendió” un sueño, pero se casaron y lograron cumplirlo

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. La alegría da la vuelta al mundo: imponente festejo del Año Nuevo Chino

Laura Ousset Presidenta de la institución

La institución apunta a tener su equipo de básquet o fútbol sobre silla de ruedas. Para eso, necesita nuevas sillas deportivas. También busca reactivar disciplinas como tenis de mesa, bochas adaptadas y atletismo.

A su vez, los directivos se encuentran en conversaciones con una ONG para incorporar un equipo de “powerchair”, una disciplina que se practica con sillas motorizadas y que les permitiría competir en torneos nacionales.

“Es una etapa bisagra”, sostuvo Ousset. “Queremos que el club vuelva a ser lo que fue en su mejor época”.

En sus 50 años de historia, la institución logró sobreponerse a momentos críticos: la inundación en la Ciudad, la pandemia, la disminución de socios e incluso una situación judicial que llegó a poner en riesgo de remate su sede. Llegaron a tener cerca de 200 socios, hoy rondan los 50. “Necesitamos que se animen a participar y descubran el deporte que no es sólo competencia sino rehabilitación, autoestima y vida social”, destacó Ousset, de 72 años, quien usa una silla de ruedas a raíz de una enfermedad. “Queremos que el club vuelva a ser un espacio propio, representativo y activo para la comunidad con discapacidad”, puntualizó. Quienes quieran asociarse o colaborar con el Club, pueden contactarse a través del: 221 4951029.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Fue fundado por ex pacientes de un entidad de rehabilitación / D. Alday

Laura Ousset Presidenta de la institución

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Otro capítulo de la pelea en el PJ, una foto que hizo ruido y la historia reciente que incomoda

La falta de oferta empuja el precio de la carne

“Me podrían haber matado” Salvaje ataque a la salida de un boliche

Atacar, atacar, atacar: Trump desafía a la Corte Suprema y aplica aranceles más altos

Denuncian que la Amnistía deja afuera a Nahuel Gallo

De la cuna de Hitler al cuartel policial: la decisión que reabre las heridas del nazismo

Decisión partida: sucesión técnica en desarrollo...

Villarruel y la Iglesia, en contra de bajar la edad de imputabilidad
Últimas noticias de La Ciudad

Se les “incendió” un sueño, pero se casaron y lograron cumplirlo

VIDEO. La alegría da la vuelta al mundo: imponente festejo del Año Nuevo Chino

Bochas: auge, ocaso y renacimiento de una parte de la identidad platense

Compras en modo app: el consumo cotidiano se potencia en el celular
Espectáculos
After office: el sexo y otras adicciones
La agenda de espectáculos para disfrutar este sábado en La Plata
“Loco de amor”: las nietas de Ricardo Montaner lo verán en concierto por primera vez en el Movistar Arena
Resiliencia: jóvenes que bailan desde las raíces
Eric Dane: adiós al doctor Mark que no pudo contra la ELA
Deportes
Lucho Zaniratto: “El resultado es positivo, no el rendimiento”
Decisión partida: sucesión técnica en desarrollo...
Boca en crisis: Úbeda sabe que los próximos partidos serán claves
Marco Ruben sale del retiro para jugar en Central
Triunfo agónico de Platense ante Barracas
Policiales
“Me podrían haber matado” Salvaje ataque a la salida de un boliche
VIDEO. Incendio, explosión y otra jornada marcada por la tensión en La Plata
Más motociclistas, víctimas del descontrol vial
Frustran un plan narco para asesinar a un juez
Un joven de Ensenada murió en Villa Gesell
Información General
La costa bonaerense en retroceso: menos playas, zonas en riesgo y un patrimonio natural amenazado
Informe de Banco Provincia advierte que el nivel de endeudamiento familiar podría frenar más el consumo
VIDEO. La Sagrada Familia: ya es la iglesia más alta: ¿cuánto más que la Catedral de La Plata?
Los números de la suerte del sábado 21 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Hoy es el Día Internacional del Gato: festejan tres veces al año, sus "beneficios" y cuáles son los más amistosos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla