Renace “Julio Ghione” el club que apuesta por las personas con discapacidad

Con medio siglo de historia, el “Club Julio Ghione”, creado por y para personas con discapacidad, quiere recuperar el brillo de sus inicios. Hoy atraviesa una “etapa bisagra” y busca escribir un nuevo capítulo, recuperando su esencia: el espacio deportivo y social que marcó a varias generaciones del colectivo en la Región.

“Queremos reactivar el club y recuperar su objetivo social: ser un espacio destinado a personas con discapacidad. Para eso, necesitamos sumar socios”, explicó Laura Ousset, presidenta desde 1994 y vinculada al club por más de 30 años. “Si no cumplimos con el propósito para el que fue creado, el club pierde su sentido”, agregó. El equipo directivo del Club también se apoya en la Federación de Instituciones regional y en Amparar, la entidad orientada a la defensa de derechos de personas con discapacidad.

El club se fundó el 19 de noviembre de 1975 por expacientes de la Asociación Pro Rehabilitación Infantil La Plata (APRILP), creada durante la epidemia de poliomielitis. Lleva el nombre de Julio Ghione, fundador de APRILP y padre del niño con el segundo caso de polio en la Ciudad.

Su origen está ligado a la rehabilitación. Cuando los pacientes finalizaban el tratamiento médico, continuaban su recuperación con el deporte. Así surgió el básquet sobre silla de ruedas. Como no contaban con un espacio propio, entrenaban en los clubes (como Platense), hasta que se adquirió la sede en 64, entre 25 y 26.

Con el paso de los años, la sede se remodeló y se adaptó a las necesidades. Se construyeron rampas, baños, oficinas y un salón, además de una cancha que hoy se alquila para generar ingresos y cubrir los gastos básicos. Sin embargo, el desafío actual no es solo económico, sino social.

“Queremos reactivar el Club Julio Ghione y también su objetivo social, que es ser un espacio destinado a personas con discapacidad. Para eso, necesitamos sumar socios”

Laura Ousset Presidenta de la institución

La institución apunta a tener su equipo de básquet o fútbol sobre silla de ruedas. Para eso, necesita nuevas sillas deportivas. También busca reactivar disciplinas como tenis de mesa, bochas adaptadas y atletismo.

A su vez, los directivos se encuentran en conversaciones con una ONG para incorporar un equipo de “powerchair”, una disciplina que se practica con sillas motorizadas y que les permitiría competir en torneos nacionales.

“Es una etapa bisagra”, sostuvo Ousset. “Queremos que el club vuelva a ser lo que fue en su mejor época”.

En sus 50 años de historia, la institución logró sobreponerse a momentos críticos: la inundación en la Ciudad, la pandemia, la disminución de socios e incluso una situación judicial que llegó a poner en riesgo de remate su sede. Llegaron a tener cerca de 200 socios, hoy rondan los 50. “Necesitamos que se animen a participar y descubran el deporte que no es sólo competencia sino rehabilitación, autoestima y vida social”, destacó Ousset, de 72 años, quien usa una silla de ruedas a raíz de una enfermedad. “Queremos que el club vuelva a ser un espacio propio, representativo y activo para la comunidad con discapacidad”, puntualizó. Quienes quieran asociarse o colaborar con el Club, pueden contactarse a través del: 221 4951029.