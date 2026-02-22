Antártida: historia viva y relatos para entender el futuro

La Base Esperanza, una de las estaciones científicas argentinas permanentes en la Península Antártica, inaugurada en 1952

Cada 22 de febrero la Argentina conmemora el Día de la Antártida Argentina, una fecha que remite a 1904, cuando se inauguró el Observatorio Meteorológico en la isla Laurie, en las Orcadas del Sur, luego convertida en la actual Base Orcadas. Aquel acto marcó el inicio de una permanencia ininterrumpida que hoy cumple 122 años y que constituye uno de los principales fundamentos históricos de los derechos soberanos argentinos en el continente blanco.

La presencia nacional, sin embargo, se había iniciado antes. En 1902, el alférez José María Sobral se integró a la expedición sueca de Otto Nordenskjöld y, tras el naufragio del buque Antarctic, la Argentina concretó el rescate con la corbeta Uruguay al mando de Julián Irízar. Desde entonces, el país sostuvo y amplió su despliegue científico y logístico, consolidado con la creación en 1951 del Instituto Antártico Argentino.

La firma del Tratado Antártico en 1959, en vigor desde 1961, estableció que la Antártida sería un territorio dedicado a la paz y la ciencia. El acuerdo no tiene fecha de vencimiento, pero a partir de 2048 cualquier parte consultiva podrá solicitar una conferencia para revisar su funcionamiento, incluido el protocolo que prohíbe la minería. Ese horizonte, a 22 años de distancia, vuelve estratégica cada conmemoración.

Hoy la Argentina administra trece bases, seis permanentes —entre ellas Base Marambio, Base Esperanza y Base Belgrano II— y mantiene un rol activo en el Sistema del Tratado Antártico, cuya Secretaría Ejecutiva tiene sede en Buenos Aires. A más de un siglo del primer izamiento de la bandera, el Día de la Antártida Argentina no solo recuerda un hito histórico: reafirma una política de Estado que combina ciencia, presencia permanente y diplomacia de cara a un debate que, aunque lejano, ya asoma en el calendario internacional.

LIBROS PARA COMPRENDER LA DISPUTA POR EL CONTINENTE BLANCO

La Antártida no solo se mide en kilómetros de hielo y récords científicos: también se narra. En los últimos años, la producción literaria argentina y en español sobre el continente blanco creció en diversidad y enfoques, combinando crónica histórica, ensayo geopolítico, narrativa contemporánea y material educativo. Estos son algunos de los títulos más representativos.

“Antártida. Historias desconocidas e increíbles del continente blanco” (2021), de Tomás Balmaceda y Agustina Larrea

Publicado en 2021, el libro propone un recorrido ágil y documentado por el pasado, el presente y las proyecciones futuras del continente. Los autores combinan investigación histórica con relatos poco difundidos sobre exploraciones, rescates y episodios curiosos que marcaron la presencia humana en la región. Incluye referencias a misiones emblemáticas, la vida cotidiana en las bases argentinas y las tensiones geopolíticas que atraviesan el territorio. Con un tono divulgativo, apunta a acercar la Antártida a lectores no especializados, sin resignar rigor.

El tratado en 1959 estableció que la Antártida sería un territorio dedicado a la paz y la ciencia

“Petrel: Corazón del esfuerzo argentino en la Antártida” (2025), de David Pizarro Romero

De publicación reciente, la obra se centra en la historia y el valor estratégico de la Base Petrel. El autor reconstruye su fundación, su rol logístico y su importancia en el esquema de presencia argentina en el sector antártico. El enfoque es marcadamente geopolítico: analiza cómo la infraestructura, las pistas aéreas y la capacidad operativa se vinculan con la proyección soberana y con el Sistema del Tratado Antártico. También recoge testimonios de personal militar y científico que participó en distintas etapas de la base.

“Antártida: El viaje de un cobarde” (2025), de Luz Pearson

Esta novela se inscribe en la narrativa contemporánea argentina y utiliza el viaje al continente blanco como disparador introspectivo. Más que una crónica científica, la obra explora la experiencia subjetiva frente a un territorio extremo, donde el aislamiento, el silencio y la inmensidad funcionan como espejos emocionales. La Antártida aparece como escenario físico y, al mismo tiempo, como metáfora de los miedos y límites personales del protagonista.

“Los pensamientos y las reflexiones antárticas en tiempo real de José María Sobral” (2017/2018), de Mary R. Tahan

Basado en los diarios del alférez José María Sobral, considerado el primer científico argentino en la Antártida, este trabajo rescata anotaciones personales y observaciones realizadas durante la expedición sueca de comienzos del siglo XX. La edición contextualiza históricamente los textos y permite acceder a la mirada directa de un protagonista de los orígenes de la presencia argentina en el continente. El valor del libro radica en su dimensión documental y en la posibilidad de leer en primera persona las impresiones de una experiencia pionera.

Un día como hoy se inauguró el Observatorio Meteorológico en la isla Laurie

“Antartandes - Primera expedición invernal antártica (1962)”, de Juan José Brusasca

La obra reconstruye la histórica travesía terrestre invernal de 1962, conocida como “Antartandes”, una de las experiencias más exigentes de la exploración argentina. A través de un relato testimonial, Brusasca detalla las condiciones extremas, la logística, la convivencia y el desafío técnico que implicó desplazarse por el interior del continente en pleno invierno polar. El libro se inscribe en la tradición de literatura de expedición, con fuerte impronta épica y documental.

“Al Sur del Sur, mi Antártida” (2025)

Este título reciente propone una mirada más personal y artística sobre la vida en el territorio antártico. El enfoque combina experiencia cotidiana, sensibilidad estética y reflexión sobre el paisaje. A diferencia de los textos históricos o geopolíticos, aquí el acento está puesto en la vivencia íntima: la luz, el hielo, el viento y la convivencia en comunidad reducida se transforman en materia narrativa y visual.

“Antártida. Más allá del Fin del Mundo”

Se trata de un material de carácter educativo que aborda la geografía, la historia y la importancia ambiental del continente. Pensado para estudiantes y docentes, explica el clima, la biodiversidad, las corrientes oceánicas y el marco jurídico internacional que regula la región. Su objetivo principal es didáctico: ofrecer herramientas para comprender la singularidad del territorio y su rol en el equilibrio climático global.