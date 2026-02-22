La UCR se acerca a días decisivos para definir si adelanta la interna

EL SENADOR NACIONAL ABAD DURANTE EL ACTO EN MAR DEL PLATA / x

Para la dirigencia radical bonaerense que empuja adelantar las elecciones internas para finales de mayo, se acerca la etapa de definiciones. Esos comicios deben convocarse con 90 días de anticipación, por lo que el tiempo corre y urge una decisión en sintonía con la aspiración de buena parte del partido de no demorar más su reordenamiento interno.

Existen todavía varias cuestiones por definir y situaciones hacia el interior de los distintos espacios que atender. Pero en función de que los comicios llamados para el 6 de septiembre se anticipen, a más tardar esta semana debería aparecer alguna definición.

“Debería ser entre martes y miércoles” especulan radicales que están al tanto de las conversaciones que animan el sector denominado Adelante que lidera el senador nacional Maximiliano Abad y Evolución, el armado interno que conduce el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Esos dos nucleamientos dicen contar con la mayoría de representantes en el Comité Provincia de contingencia que preside Miguel Fernández, como para forzar el nuevo calendario electoral.

Como viene informando este diario, la idea es que la elección interna se haga antes del Mundial que comienza en junio. Incluso, en el almanaque imaginario que acompaña el diseño de esa estrategia está marcado con un círculo el día 31 de mayo. Si no dan los tiempos, como último plazo, se podría trasladar al 7 de junio.

Muchos radicales evalúan que el 6 de septiembre “queda demasiado lejos” y que la necesidad de revitalizar el partido luego de dos desastres electorales consecutivos, requiere de definiciones expeditivas.

Claro que esos derrapes en las urnas no son el único motivo que explica la erosión política que sufre el partido centenario. En rigor, nunca terminó de salir de un enfrentamiento que derivó en que las autoridades electas en la última interna de 2024 jamás quedaran oficializadas.

En medio de idas y vueltas, en esa puja estaban por un lado Abad y Miguel Fernández, que era el candidato a presidente del Comité Provincia. Por el otro, Evolución, que por entonces lideraba sin discusión Martín Lousteau y que postulaba a Pablo Dominichini. Denuncias cruzadas, intervención judicial y un acuerdo con fórceps para evitar la intervención, derivaron en que, al final, Fernández quedará a cargo de un comité “de contingencia” y que Dominichini fuera ungido al frente de una Convención también “de contingencia”.

La crisis radical se acentuó con la definición de las listas para los comicios bonaerenses de septiembre y luego los nacionales de octubre. El sector de Abad, en alianza con Gustavo Posse y Daniel Salvador, rompió con Fernández. Y Evolución siguió su propio camino.

Hacia fines del año pasado se produjo una novedad. Legisladores bonaerenses que responden a Abad estrecharon lazos con algunos de Evolución en la negociación por los bloques y el reparto de espacios de poder en la Legislatura.

Esa coincidencia, ahora, se extiende a la idea de acelerar los tiempos de la renovación partidaria. “Hay una necesidad de avanzar. El peronismo de alguna manera se está ordenando y nosotros no podemos esperar a hacer elecciones internas en septiembre y que las nuevas autoridades recién asuman en noviembre”, dicen en la UCR.

Sectores de la UCR quieren que se haga en mayo el proceso de renovación de autoridades

Para muchos radicales, la actual conducción “no tiene legitimación de origen ni de ejercicio”.

Claro que el apuro radical tiene otra explicación. Como ya contara este diario, en distintas fuentes de la política se dice que en 2027 en la Provincia se irá hacia elecciones desdobladas. Se habla, por caso, del mes de mayo.

Las nuevas autoridades de la UCR que resulten electas en septiembre recién asumirían en noviembre y quedaría muy poco tiempo para el diseño de la estrategia electoral. “Nosotros necesitamos comenzar a construir, con una conducción legitimada, el proceso que va a desembocar en el armado electoral del partido”, sostienen dirigentes que propician llevar la interna a mayo.

Por ahora, afuera de esta movida aparecen Miguel Fernández y el presidente del Foro de Intendentes, Maximiliano Suescun, además de algunos intendentes.

Pero los impulsores del cambio de fecha de la interna aseguran contar con mayoría en los dos órganos de “contingencia” como para avanzar en el reordenamiento partidario.

ACTO DE ABAD

En ese contexto, en la noche del viernes se desarrolló un acto en Mar del Plata convocado por el senador nacional Abad al que concurrieron, entre otros dirigentes, Posse y Salvador y varios intendentes.

Si bien no hubo referencias explíticas al adelantamiento del cronograma electoral, se habló de la “necesidad” de armar un frente político “amplio” para enfrentar al peronismo en la Provincia. “Para enfrentar al kirchnerismo outlet de Kicillof, que ya no tiene épica, resultados, ni crédito social, necesitamos una hoja de ruta clara”, dijo el legislador nacional.

Acaso el que estuvo más cerca de referirse a la interna que se cocina por estas horas fue Salvador. Fue cuando pidió “defender nuestros valores y principios” pero “con una mirada renovada y trabajando para tener representación y autoridades políticas”.

Entre martes y miércoles, los radicales terminarían por resolver si se apura esa definición.