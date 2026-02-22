Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |La nueva conducción partidaria en la provincia

La UCR se acerca a días decisivos para definir si adelanta la interna

Entre martes y miércoles se tomaría una decisión. La idea sigue siendo llevar a mayo los comicios llamados para septiembre

La UCR se acerca a días decisivos para definir si adelanta la interna

EL SENADOR NACIONAL ABAD DURANTE EL ACTO EN MAR DEL PLATA / x

Carlos Barolo

22 de Febrero de 2026 | 02:37
Edición impresa

Para la dirigencia radical bonaerense que empuja adelantar las elecciones internas para finales de mayo, se acerca la etapa de definiciones. Esos comicios deben convocarse con 90 días de anticipación, por lo que el tiempo corre y urge una decisión en sintonía con la aspiración de buena parte del partido de no demorar más su reordenamiento interno.

Existen todavía varias cuestiones por definir y situaciones hacia el interior de los distintos espacios que atender. Pero en función de que los comicios llamados para el 6 de septiembre se anticipen, a más tardar esta semana debería aparecer alguna definición.

“Debería ser entre martes y miércoles” especulan radicales que están al tanto de las conversaciones que animan el sector denominado Adelante que lidera el senador nacional Maximiliano Abad y Evolución, el armado interno que conduce el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Esos dos nucleamientos dicen contar con la mayoría de representantes en el Comité Provincia de contingencia que preside Miguel Fernández, como para forzar el nuevo calendario electoral.

Como viene informando este diario, la idea es que la elección interna se haga antes del Mundial que comienza en junio. Incluso, en el almanaque imaginario que acompaña el diseño de esa estrategia está marcado con un círculo el día 31 de mayo. Si no dan los tiempos, como último plazo, se podría trasladar al 7 de junio.

Muchos radicales evalúan que el 6 de septiembre “queda demasiado lejos” y que la necesidad de revitalizar el partido luego de dos desastres electorales consecutivos, requiere de definiciones expeditivas.

LE PUEDE INTERESAR

FATE, la epidemia que arrastra empresas y el riesgo de un cisne negro autoinfligido

LE PUEDE INTERESAR

Cavallo reclama una nueva convertibilidad

Claro que esos derrapes en las urnas no son el único motivo que explica la erosión política que sufre el partido centenario. En rigor, nunca terminó de salir de un enfrentamiento que derivó en que las autoridades electas en la última interna de 2024 jamás quedaran oficializadas.

En medio de idas y vueltas, en esa puja estaban por un lado Abad y Miguel Fernández, que era el candidato a presidente del Comité Provincia. Por el otro, Evolución, que por entonces lideraba sin discusión Martín Lousteau y que postulaba a Pablo Dominichini. Denuncias cruzadas, intervención judicial y un acuerdo con fórceps para evitar la intervención, derivaron en que, al final, Fernández quedará a cargo de un comité “de contingencia” y que Dominichini fuera ungido al frente de una Convención también “de contingencia”.

La crisis radical se acentuó con la definición de las listas para los comicios bonaerenses de septiembre y luego los nacionales de octubre. El sector de Abad, en alianza con Gustavo Posse y Daniel Salvador, rompió con Fernández. Y Evolución siguió su propio camino.

Hacia fines del año pasado se produjo una novedad. Legisladores bonaerenses que responden a Abad estrecharon lazos con algunos de Evolución en la negociación por los bloques y el reparto de espacios de poder en la Legislatura.

Esa coincidencia, ahora, se extiende a la idea de acelerar los tiempos de la renovación partidaria. “Hay una necesidad de avanzar. El peronismo de alguna manera se está ordenando y nosotros no podemos esperar a hacer elecciones internas en septiembre y que las nuevas autoridades recién asuman en noviembre”, dicen en la UCR.

Sectores de la UCR quieren que se haga en mayo el proceso de renovación de autoridades

Para muchos radicales, la actual conducción “no tiene legitimación de origen ni de ejercicio”.

Claro que el apuro radical tiene otra explicación. Como ya contara este diario, en distintas fuentes de la política se dice que en 2027 en la Provincia se irá hacia elecciones desdobladas. Se habla, por caso, del mes de mayo.

Las nuevas autoridades de la UCR que resulten electas en septiembre recién asumirían en noviembre y quedaría muy poco tiempo para el diseño de la estrategia electoral. “Nosotros necesitamos comenzar a construir, con una conducción legitimada, el proceso que va a desembocar en el armado electoral del partido”, sostienen dirigentes que propician llevar la interna a mayo.

Por ahora, afuera de esta movida aparecen Miguel Fernández y el presidente del Foro de Intendentes, Maximiliano Suescun, además de algunos intendentes.

Pero los impulsores del cambio de fecha de la interna aseguran contar con mayoría en los dos órganos de “contingencia” como para avanzar en el reordenamiento partidario.

ACTO DE ABAD

En ese contexto, en la noche del viernes se desarrolló un acto en Mar del Plata convocado por el senador nacional Abad al que concurrieron, entre otros dirigentes, Posse y Salvador y varios intendentes.

Si bien no hubo referencias explíticas al adelantamiento del cronograma electoral, se habló de la “necesidad” de armar un frente político “amplio” para enfrentar al peronismo en la Provincia. “Para enfrentar al kirchnerismo outlet de Kicillof, que ya no tiene épica, resultados, ni crédito social, necesitamos una hoja de ruta clara”, dijo el legislador nacional.

Acaso el que estuvo más cerca de referirse a la interna que se cocina por estas horas fue Salvador. Fue cuando pidió “defender nuestros valores y principios” pero “con una mirada renovada y trabajando para tener representación y autoridades políticas”.

Entre martes y miércoles, los radicales terminarían por resolver si se apura esa definición.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Otro capítulo de la pelea en el PJ, una foto que hizo ruido y la historia reciente que incomoda

La falta de oferta empuja el precio de la carne

“Me podrían haber matado” Salvaje ataque a la salida de un boliche

Atacar, atacar, atacar: Trump desafía a la Corte Suprema y aplica aranceles más altos

Denuncian que la Amnistía deja afuera a Nahuel Gallo

De la cuna de Hitler al cuartel policial: la decisión que reabre las heridas del nazismo

Decisión partida: sucesión técnica en desarrollo...

Villarruel y la Iglesia, en contra de bajar la edad de imputabilidad
Últimas noticias de Política y Economía

“Les va a costar volver” LLA contra el PJ por la amenaza de derogar la reforma laboral

Villarruel y la Iglesia, en contra de bajar la edad de imputabilidad

FATE, la epidemia que arrastra empresas y el riesgo de un cisne negro autoinfligido

Cavallo reclama una nueva convertibilidad
Espectáculos
After office: el sexo y otras adicciones
La agenda de espectáculos para disfrutar este sábado en La Plata
“Loco de amor”: las nietas de Ricardo Montaner lo verán en concierto por primera vez en el Movistar Arena
Resiliencia: jóvenes que bailan desde las raíces
Eric Dane: adiós al doctor Mark que no pudo contra la ELA
Policiales
“Me podrían haber matado” Salvaje ataque a la salida de un boliche
VIDEO. Incendio, explosión y otra jornada marcada por la tensión en La Plata
Más motociclistas, víctimas del descontrol vial
Frustran un plan narco para asesinar a un juez
Un joven de Ensenada murió en Villa Gesell
Deportes
Lucho Zaniratto: “El resultado es positivo, no el rendimiento”
Decisión partida: sucesión técnica en desarrollo...
Boca en crisis: Úbeda sabe que los próximos partidos serán claves
Marco Ruben sale del retiro para jugar en Central
Triunfo agónico de Platense ante Barracas
Información General
La costa bonaerense en retroceso: menos playas, zonas en riesgo y un patrimonio natural amenazado
Informe de Banco Provincia advierte que el nivel de endeudamiento familiar podría frenar más el consumo
VIDEO. La Sagrada Familia: ya es la iglesia más alta: ¿cuánto más que la Catedral de La Plata?
Los números de la suerte del sábado 21 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Hoy es el Día Internacional del Gato: festejan tres veces al año, sus "beneficios" y cuáles son los más amistosos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla