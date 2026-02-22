“Les va a costar volver” LLA contra el PJ por la amenaza de derogar la reforma laboral

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, salió al cruce de las declaraciones del presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, quien afirmó que la reforma laboral será derogada “inmediatamente” si el peronismo vuelve al Gobierno.

“Les aseguro que cuando asumamos nuevamente el gobierno de la Nación esta ley va a ser derogada inmediatamente”, expresó Martínez durante su intervención en el recinto, en el marco del debate parlamentario.

Consultada sobre este tema, Bullrich respondió con dureza: “Eso ya se sabe. El peronismo te deroga absolutamente todo. Las ideas que están predominando en la Argentina se están convirtiendo cada vez más en mayoritarias”. Y agregó: “Les va a costar volver. Espero que podamos mantener este nivel de popularidad y adhesión que tiene la gente con el gobierno del presidente Milei”.

La senadora consideró además que la advertencia opositora busca “generar incertidumbre” y cuestionó lo que definió como una actitud desestabilizadora: “Es la típica como te dicen el helicóptero. Basta de golpistas”.

Bullrich defendió el acuerdo político que permitió avanzar con la reforma laboral y destacó que el oficialismo debió construir mayorías en el Congreso. “Tenemos 21 senadores y necesitábamos mínimo 37. Conseguimos 42 o 44 votos en distintas leyes. Eso es construcción democrática”, sostuvo.

Según explicó, la norma introduce modificaciones profundas en el esquema de relaciones laborales. “Esta ley cambia de cuajo el modelo sindical y el modelo de relaciones laborales en la Argentina”, afirmó.

Uno de los puntos centrales fue la fijación de un tope del 2% para los aportes solidarios. La senadora señaló que actualmente esos descuentos oscilan entre el 4% y el 5% y que llevarlos a cero habría generado un impacto inmediato en estructuras sindicales consolidadas.

“Nos pareció que acotarlo al 2% era una medida razonable”, indicó, y remarcó que la prioridad de los convenios de empresa por sobre los de actividad representa “un cambio muy profundo en la verticalidad del poder sindical”.

El artículo 44 y las licencias médicas

Bullrich también se refirió a la eliminación del artículo 44, que proponía modificar el esquema de pago de salarios durante licencias por enfermedad o accidentes no laborales.

El texto original establecía que los trabajadores podrían percibir entre el 50% y el 75% del salario en esos casos, pero fue retirado tras el rechazo de bloques aliados y sectores sindicales.

“Quizás no se entendió bien el artículo. Generó problemas y era necesario sacarlo para que no se trabe la ley”, argumentó la legisladora.

No obstante, aclaró que la normativa mantiene el pago del 100% del salario mientras exista certificado médico y señaló que se incorporaron herramientas para controlar el ausentismo y la emisión de certificados irregulares.

“Las licencias médicas y la junta médica están bien acotadas para que no haya más vivos que consiguen un certificado trucho”, concluyó.