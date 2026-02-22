Bochas: auge, ocaso y renacimiento de una parte de la identidad platense

FOTOS | Una multitud en Plaza Moreno en la primera jornada del Año Nuevo Chino 2026 en La Plata
FOTOS | Una multitud en Plaza Moreno en la primera jornada del Año Nuevo Chino 2026 en La Plata
“Me podrían haber matado” Salvaje ataque a la salida de un boliche
Otro capítulo de la pelea en el PJ, una foto que hizo ruido y la historia reciente que incomoda
FOTOS Y VIDEO | Así fue el incendio en los talleres del tren en Los Hornos
González Pirez, el enojo con Tomás Palacios y el insólito pedido de disculpas
Disparos frente al Cementerio de La Plata: buscan al conductor de una camioneta
Cinco heridos por una explosión en el Hogar Granja Esperanza de Melchor Romero
Artemis II: jefe de la NASA descarta misión lunar en marzo por problemas técnicos
Amenazan con disparar a una nena de 7 años en un robo en Tolosa
Chocó un policía en el centro de La Plata y terminó internado
Seis detenidos y una joven inconsciente en La Plata: qué se sabe de la brutal golpiza en pleno centro
Polémica en La Plata: colocaron pinches en un cantero “para que no entren animales” y denuncian que ya hubo una herida
“Es tu casa”: el mensaje de Verón para despedir a Eduardo Domínguez tras su salida de Estudiantes
VIDEO. Reforma laboral lista: el oficialismo logró dictamen y buscará aprobarla el viernes
Otro triple choque en La Plata: un motociclista con fractura de cráneo, internado y con riesgo de vida
VIDEO. Proliferan los microbasurales: del camión ausente al no me importa nada
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
VIDEO. La Sagrada Familia: ya es la iglesia más alta: ¿cuánto más que la Catedral de La Plata?
Hallan sano y salvo al joven con autismo que era intensamente buscado en Berisso
Un auto ardió en llamas en la Ruta 2: bomberos y la policía evitaron una tragedia en La Plata
La agenda de espectáculos para disfrutar este sábado en La Plata
VIDEO. Aulló más fuerte: en el duelo de Lobos la diferencia fue el gol
RIGI: la prórroga que consolida el horizonte de inversión para Vaca Muerta
Advierten sobre la necesidad de cubrir las vacantes en la Corte
Villarruel usa el fallo contra Trump para marcarle límites al modelo económico de Milei
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Tras perder más de 40 canchas y quedar reducida a apenas nueve jugadores en 2023, la disciplina histórica de los clubes barriales recupera terreno sin prisa pero sin pausa
Francisco Lagomarsino
Francisco Lagomarsino
“Cuando veo mujeres y chicos dentro de una cancha, hoy, se me caen las lágrimas. No te lo puedo explicar. Por mis venas corre sangre de bochas. Cuando levantaron la cancha de Deportivo La Plata sentí un tiro en el corazón. Hoy hay un gimnasio arriba y me duele, no lo puedo entender. Muchos clubes de barrio se fundaron con bochas y fútbol”. La frase, cargada de emoción en boca de un alto dirigente del universo bochófilo, resume el momento que atraviesa la disciplina en la ciudad: entre la nostalgia por lo perdido y el atisbo de una recuperación que vuelve, poco a poco, a poblar las canchas.
La práctica de las bochas en La Plata tiene referencia institucional colectiva desde 1939, cuando se fundó la Asociación de Bochas “Ciudad de La Plata”. Por entonces, cada institución barrial -centros de fomento, sedes de colectividades, clubes sociales y deportivos- contaba con su cancha reglamentaria de 24 metros de longitud y 4 de anchura, con pisos de tierra o arcilla apisonada, mantenidos con enormes y pesados rodillos.
Hubo un tiempo en que la entidad reunió 50 clubes afiliados en una ciudad donde mencionar los que no tenían bochas resultaba más sencillo que enumerar los que sí. Pero ese paisaje comenzó a modificarse. Para algunos memoriosos, el deterioro arrancó en los años ’80. En algún punto se perdió la sede propia de la Asociación, que funcionaba en 1 entre 71 y 72. La documentación pasó a una pequeña oficina prestada, y luego a la calle. Libros, padrones, tableros, fichas de torneos, trofeos, fotos. Historia.
Esta debacle institucional avanzó en paralelo con el envejecimiento de los jugadores y la falta de renovación generacional. “La decadencia comenzó por malas decisiones políticas de los mayores. En la mayoría de los clubes no se sembró: a mi generación, en su momento, no la dejaban jugar. Jugaban los grandes y los chicos molestábamos. Ese fue el error más grande: no permitirnos ingresar ni promover las bochas. A medida que se fueron muriendo los jugadores, no hubo reposición” precisa hoy Gustavo Marchi, presidente de la entidad y jugador histórico de la Sociedad de Fomento Gorina.
La pandemia profundizó ese escenario. La interrupción de la actividad, el confinamiento y el propio virus afectaron especialmente a un universo integrado en su mayoría por jugadores veteranos. Al finalizar el confinamiento, apenas nueve personas -dos menores, dos mujeres y cinco varones- seguían perteneciendo a la Asociación.
“En 2023 habíamos quedado prácticamente sin jugadores, éramos nueve en total”, recuerda Marchi. “Empezamos a trabajar para reflotar las bochas. Salimos a caminar y a ‘patear’ los clubes, y empezó a resurgir. A mitad de 2023 pedimos un Provincial: nos dieron uno, en realidad dos, porque se hicieron simultáneamente el Individual de Primera y Parejas de Segunda categoría. Fue un éxito. Ya entrado 2024 teníamos alrededor de 70 jugadores y en 2025 llegamos a 124 en la ciudad”.
LE PUEDE INTERESAR
Compras en modo app: el consumo cotidiano se potencia en el celular
LE PUEDE INTERESAR
El pozo, la otra opción para financiar el “local propio”
El impacto de la crisis también se sintió puertas adentro de los clubes. En distintos casos, los codiciados metros cuadrados de las canchas se destinaron a bodegones, gimnasios o salones para eventos. Se calcula que unas cuarenta canchas desaparecieron en la ciudad. Entre las emblemáticas estuvieron las de Everton (14 entre 63 y 64), entidad cofundadora de la Asociación, y Gimnasia y Esgrima La Plata, en el Bosque. Como botón de muestra actual, lo que fuera el club Bochín (19 entre 55 y 56), cuyo nombre remite directamente a la disciplina, es actualmente una zona de obra.
“Siempre digo que admiro al que empezó con una bicicleta haciendo fletes y hoy tiene una empresa con camiones, pero no se olvidó de la bicicleta” ejemplifica Marchi: “Hace poco, en un club tradicional, querían levantar la cancha. Hablé con el presidente y le dije: no te olvides de tu abuelo, de tus antepasados... el club se formó con bochas y fútbol. No es que todo sea dinero en la vida. Es un tema delicado, por supuesto, pero duele”.
Durante años, existió además en la Ciudad un torneo “interplazas” que reunía equipos barriales y construía vínculos de vecindad. Tenía localías fuertes en plazas como la Castelli y la Alberti, y el parque Vucetich. Hoy esas canchas ya no están. Persisten las pistas de Brandsen y Matheu.
En la actualidad, la Asociación nuclea a una decena de clubes activos: Circunvalación, Gorina, Abuelos Club, Romerense, Capital Chica, Alumni, 19 de Noviembre, Estrada, Corazones Unidos, Las Banderitas. Entre Berisso y Ensenada, la actividad suma media docena más.
“La ciudad ha tenido grandes jugadores: Heriberto Chiavolini, Cremaschi, Lugo, Córdoba, Peralta y muchos más. Estamos hablando de 30, 35 o 40 años atrás”, repasa Marchi. “Pero el problema fue no dejar entrar a las nuevas generaciones. Antes no teníamos Internet ni celulares; hubo cambios muy importantes y ahí se perdió mucho. Ahora estamos remontando el barrilete, con una cola de plomo... pero lo estamos remontando”.
La regularización ante la Federación Provincial y la Confederación Argentina permitió retomar competencias oficiales y ordenar calendarios. Hoy se juega en Primera, Segunda y Tercera categoría; hay Sub-9, Sub-12, Sub-15, Sub-18 y Sub-21; damas en todas las modalidades y categorías.
“Está mal decir que es un juego de viejos”, sostiene Marchi. “Hace cuatro años salimos campeones provinciales Sub-9 en Mar del Plata. Perdimos semifinales con 73 tríos en Suardi, Santa Fe, y salimos terceros en el Argentino. Tenemos muchas chicas y chicos jóvenes. Y vamos por más”.
“Trabajamos para reflotar las bochas. Salimos a caminar y ‘patear’ los clubes, y hubo respuesta”
El recambio generacional, que durante décadas fue escaso, empieza a insinuarse. Un caso paradigmático es el de la familia integrada por Natalia Añaños y Osvaldo Mangudo, con uno de sus hijos, Mateo —nacido en 2011— ya compitiendo en el club Circunvalación.
“La historia nuestra con las bochas empezó en Circunvalación. Mi marido va ahí desde chico. Yo no era de acá: jugaba para Berisso y Ensenada. A los veintipico me pasé a La Plata y empecé a frecuentar Circunvalación. Ahí conocí a Osvaldo”, cuenta Añaños. “Seguí tirando bochazos hasta los ocho meses del embarazo ¡y a los dos días de nacer Mateo me fui a jugar un zonal a Verónica!”.
La escena se volvió habitual: entrenamientos y torneos compartidos. “Después quedé embarazada de Mateo... El Pipi empezó a jugar más o menos a los cuatro años. A esa edad, ya estaba en la cancha con la bocha en la mano, imitándonos. Y desde entonces seguimos los tres jugando juntos”.
Añaños subraya que ya no se trata de una excepción. “Es lindo, porque no somos los únicos: cada vez hay más familias enteras jugando. Hay muchos que compiten con su mujer o con sus hijos. En Corazones, por ejemplo, hay una familia en la que juegan las parejas, una de las hijas y una de las nietas: son cuatro y juegan todos”.
En esa trama conviven competencia y pertenencia. “A nosotros nos encanta competir. Y también hacer amistades: en todos los clubes tenemos amigos gracias a las bochas. El lado de la tradición está presente. Mis padres jugaban; mi papá me llevó a las canchas cuando tenía 10 años. El papá de Osvaldo también lo llevaba al club. Mateo juega por nosotros, que lo metimos de muy chiquito en los torneos, pero la historia viene de una generación más atrás”.
La escena actual combina ausencias y persistencias. Muchos jugadores envejecieron y perdieron sus clubes; varias plazas desmontaron sus pistas; decenas de canchas fueron reconvertidas. Al mismo tiempo, la matrícula crece, el calendario volvió a ponerse en marcha y los torneos suman categorías juveniles y femeninas.
“La Plata está en el juego”, dice Marchi. “A veces hay que desdoblar calendarios porque no alcanzan las fechas. Antes se podían presentar solo dos equipos por categoría y mucha gente quedaba afuera. Ahora estamos haciendo jugar a todos. Nos complica más la organización, pero lo importante es que chicos, mujeres y hombres estén dentro de la cancha”.
La práctica ya no ocupa el lugar central que tuvo en la trama social platense, pero tampoco desapareció. Entre datos duros, reconstrucción institucional y nuevas familias que se incorporan, las bochas ensayan un regreso que depende mucho de la capacidad de sostener espacios y abrir la cancha a nuevas generaciones.
En la lengua cotidiana, expresiones como “arrimar el bochín” o padecer un “bochazo” a manos de un profesor severo siguen vigentes. Le toca a la ciudad que supo contar grandes figuras y canchas por decenas, y hoy las enumera con cuentagotas, asegurar la continuidad de una tradición que, corta la bocha, es nada más y nada menos que parte de su identidad.-
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí