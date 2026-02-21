Denuncian que la Amnistía deja afuera a Nahuel Gallo

Otro capítulo de la pelea en el PJ, una foto que hizo ruido y la historia reciente que incomoda
Otro capítulo de la pelea en el PJ, una foto que hizo ruido y la historia reciente que incomoda
Reforma laboral: el apuro del Gobierno, el error del artículo 44 y la financiación del sindicalismo
Se les “incendió” un sueño, pero se casaron y lograron cumplirlo
VIDEO. La alegría da la vuelta al mundo: imponente festejo del Año Nuevo Chino
Bochas: auge, ocaso y renacimiento de una parte de la identidad platense
La costa bonaerense en retroceso: menos playas, zonas en riesgo y un patrimonio natural amenazado
Renace “Julio Ghione” el club que apuesta por las personas con discapacidad
La UCR se acerca a días decisivos para definir si adelanta la interna
La Provincia exporta más, pero se contrae el peso de la industria
La recaudación en la Provincia mostró un alivio con sabor a poco
FATE, la epidemia que arrastra empresas y el riesgo de un cisne negro autoinfligido
“Me podrían haber matado” Salvaje ataque a la salida de un boliche
VIDEO. Incendio, explosión y otra jornada marcada por la tensión en La Plata
¿Esto es amor?: relaciones con inteligencias artificiales y citas con cosplayers
La culpa: cómo transformarla en responsabilidad y dejar de vivir bajo su sombra
Ellos las prefieren argentinas: los famosos y un amor que trascendió fronteras
“Les va a costar volver” LLA contra el PJ por la amenaza de derogar la reforma laboral
Atacar, atacar, atacar: Trump desafía a la Corte Suprema y aplica aranceles más altos
Villarruel y la Iglesia, en contra de bajar la edad de imputabilidad
La morosidad toca niveles máximos y en billeteras duplica a la de los bancos
Cómo convivirán en el trabajo del futuro las cinco generaciones
El “OnlyFans político”: chicanas y fuertes cruce entre Ferraro e Iglesias
Las prepagas adelantan que habrá aumentos de hasta el 3,2% en marzo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Organismos de derechos humanos y familiares de presos políticos denunciaron que la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela contiene un recorte arbitrario en las fechas que abarca, lo que dejaría excluidos a unos 400 detenidos, entre ellos el gendarme argentino Nahuel Gallo.
La norma fue sancionada este jueves, veinte días después de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunciara su envío al Parlamento. Aunque en ese momento se informó que la amnistía comprendería el período entre 1999 y 2026, el texto finalmente aprobado solo contempla hechos ocurridos en 12 años específicos dentro de ese lapso.
Según los organismos, la selección de meses y períodos deja fuera 15 años completos del total anunciado. “Es una selección indebida y bastante arbitraria de momentos y de meses en específico”, sostuvo Gonzalo Himiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal, durante una conferencia de prensa en Caracas.
En ese mismo encuentro, Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, afirmó que Nahuel Gallo “en ningún lado de la amnistía está incluido”.
El dirigente destacó además la presencia de la suegra del gendarme argentino entre los asistentes.
Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024. Sin embargo, el artículo 6 de la ley establece que para ese año solo serán amnistiados “los hechos de violencia por motivos políticos acaecidos en el marco de las elecciones presidenciales de julio de 2024”, lo que dejaría fuera su situación.
LE PUEDE INTERESAR
El rebaño que hizo las compras en el súper
LE PUEDE INTERESAR
La medusa fantasma que habita el océano profundo
Romero calificó la amnistía como “un instrumento muy pequeño, con muchas restricciones”, aunque consideró que representa un avance parcial. No obstante, advirtió que no habrá reconciliación en el país “sin que como condición previa se liberen todos los presos políticos”.
De acuerdo con datos de Foro Penal, en Venezuela hay más de 11.000 personas con medidas restrictivas de libertad que estuvieron encarceladas, y numerosos detenidos superan los 70 años, pese a que la legislación contempla medidas sustitutivas por razones humanitarias.
Las organizaciones también reclamaron el desmantelamiento del “sistema represivo” que dio origen a las detenciones y alertaron que el futuro de muchos posibles beneficiarios sigue “amenazado por la persecución política”, debido a la “excesiva discrecionalidad” en la aplicación de la norma.
Además, cuestionaron que sean los mismos jueces y fiscales que intervinieron en las causas quienes deban interpretar la ley y otorgar los beneficios, en lugar de designar magistrados ad hoc para ese fin. “Hasta que esto no cambie, vamos a tener todavía la amenaza de que incluso aquellos que van a ser amnistiados puedan ser nuevamente encarcelados”, insistió Romero.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí