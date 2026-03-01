Amor en diagonal y bajo el sol santiagueño

Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo
Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo
Milei frente a su año bisagra: poder parlamentario, economía desigual y oposición fragmentada
La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales
Cómo funciona el país de Don Gomita, Don Chatarrín y el señor Lengua Floja
Este lunes, gratis con EL DIA, un suplemento especial por su 142 aniversario
Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse
El escarnio público al Círculo Rojo y el desacople entre lo financiero y la economía real
Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas
La inflación no cede y las consultoras esperan que marque cerca de un 3%
Por primera vez en meses, los argentinos piden más préstamos
Guerra en Medio Oriente: Trump confirmó que mataron al líder supremo iraní Alí Khamenei
Más celulares y menos comida: los nuevos gastos de la vida moderna
Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia
El dilema estratégico de una guerra fácil de iniciar y difícil de cerrar
Khamenei, el final del temible líder iraní que fue cazado en las sombras
Argentina, en alerta: elevan el nivel de seguridad a “alto” tras los ataques a Irán
El martes comienza el juicio oral al ex marido de Carolina Piparo
Osvaldo Soriano: el cronista que convirtió a la derrota nacional en literatura
VIDEO. Otra dramática persecución por la Ciudad con choque y detención
El hombre que viajó a España para buscar un lobo que ya no existía
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Vivo en La Plata, en un departamento chico con balcón mínimo y vista a las diagonales que siempre parecen llevar a algún lado aunque una no se mueva. A la tarde, cuando el sol cae detrás de la silueta inmensa de la Catedral de La Plata, me preparo un té y espero el sonido de una notificación que llega desde lejos. Desde La Banda, para ser exacta. Desde el calor espeso, las chicharras y las siestas largas.
Con él nunca nos vimos. Nunca nos veremos. Lo hablamos al principio, como quien establece una condición esencial para que algo funcione. Nos conocimos una madrugada en un foro de música, cuando yo no podía dormir y él tampoco. Empezamos hablando de canciones tristes y terminamos contándonos cosas que no le contamos a nadie: miedos pequeños, decepciones antiguas, la forma en que cada uno sobrevive a los lunes.
Yo trabajo corrigiendo textos y paso el día ordenando palabras ajenas. Con él, en cambio, las palabras me salen sin esfuerzo. Me manda audios donde se filtra el sonido del ventilador girando sin descanso y, a veces, el eco de una chacarera que suena en alguna reunión familiar. Yo le envío fotos de las veredas mojadas después de la lluvia, de los tilos en flor, de mi taza de café apoyada contra la baranda del balcón.
Nunca hicimos planes de viaje. No fantaseamos con una terminal ni con un abrazo demorado. Nos gusta así: cada uno en su ciudad, sosteniendo este puente invisible que no exige cuerpos. Hay algo en la distancia que me da calma. No tengo que preguntarme cómo me queda el pelo ni si mi silencio incomoda. Soy, simplemente, lo que escribo y lo que digo.
A veces me pregunto cómo sería escucharlo reír en la misma habitación. Y enseguida descarto la idea. Si nos viéramos, quizás perderíamos esto que es tan nuestro: la intensidad sin rutina, la cercanía sin desgaste. Entre La Plata y La Banda hay kilómetros de ruta y un mapa entero, pero también hay una certeza diaria.
No sé si esto es amor en el sentido clásico. Sé que cada noche, antes de apagar la luz, releo sus mensajes y sonrío. Sé que, en algún punto del norte, alguien piensa en mí cuando el calor no lo deja dormir. Y, por ahora, eso me alcanza.
LE PUEDE INTERESAR
El viaje que me convirtió en padre
LE PUEDE INTERESAR
Cuando el cielo se volvió naranja
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí