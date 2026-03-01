Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia

En los últimos años, el turismo en casa rodante creció como alternativa al viaje tradicional, impulsado por la idea de una libertad sin reloj. Sin embargo, antes de salir a la ruta debe hacerse una planificación cuidadosa de aspectos claves para que la experiencia no se vuelva un problema.

“Para el rodantero es libertad: viajar sin horarios y sin apuro”, describió Luis Butti, quien desde hace años comparte este estilo de vacaciones con su esposa, Julieta Belolo. No obstante, advirtió: “No es para cualquiera. Hay que adaptarse y depende de las comodidades que uno pueda incorporar”.

Existen distintas formas de viajar sobre ruedas. El trailer carpa es un pequeño remolque que se engancha al auto o camioneta y, al llegar a destino, se convierte en una carpa. La casa rodante que también se remolca con un vehículo y ofrece mayor espacio. La camioneta adaptada o combi, es un vehículo común acondicionado para dormir y cocinar, está entre las opciones más elegidas porque es la más práctica para moverse. El camper para camioneta es una “pequeña vivienda” que se coloca sobre la caja de una camioneta y puede retirarse cuando no se usa. En el otro extremo está el motorhome, que puede considerarse una “casa con ruedas”. Se crea sobre lo que inicialmente fue un colectivo. Pasa a tener cama, cocina y baño, entre otras comodidades: el más cómodo, pero también el más grande y costoso.

“Nosotros empezamos con un trailer carpa. Pasamos a una casilla rodante hasta que pasamos al motorhome”, contó el rodantero, que forma parte del Rancho Móvil Club de La Plata.

Para quienes buscan iniciarse, se aconseja alquilar primero. Los precios arrancan en 100 mil pesos por día para una camper de dos personas y 350 mil pesos para una van de cuatro personas. Las tarifas varían según el tipo de vehículo, la cantidad de pasajeros y las comodidades.

Para comprar, un trailer carpa cuesta unos 5 mil dólares. Una mini casa rodante para cuatro personas ronda los 5.700.000 de pesos y, con baño y calefón, puede llegar a 7.150.000 de pesos. En todos los casos, son opciones para remolcar con autos chicos. En un amplio escenario de precios, en motorhome tipo van, nuevo y equipado, puede costar 108 mil dólares, mientras que una camper para camionetas medianas -como Toyota Hilux, VW Amarok o Ford Ranger- se cotiza en 26 mil dólares. En tanto, un motorhome tipo bus Mercedes-Benz 1992 usado cuesta unos 58 mil dólares.

También se puede optar por equipar una van o camioneta con lo esencial (muebles, cama, heladera, calefactor, bomba de agua, tanques, cocina con bacha y anafe, comedor y baño), con un costo básico que ronda los 20 mil dólares.

Butti advirtió que la vida en casa rodante no es sencilla: “Te movés en un espacio reducido y con limitaciones de agua y electricidad. Si no sos autosuficiente, necesitás parar en un camping”.

Prever para disfrutar

La rutina sobre ruedas también exige planificación. La clave es contar con energía suficiente: una batería secundaria para luces y equipos, y si se utilizan notebooks u otros artefactos, se recomienda un transformador que convierta la electricidad de la batería en corriente domiciliaria (220V). También es importante calcular cuántos horas diarias puede rendir esa energía.

Alquilar antes de comprar es el consejo para iniciarse en la vida rodantera

El agua es de vital importancia. Hay que considerar la capacidad del tanque (para cocinar y bañarse) y los depósitos de aguas grises (ducha y pileta) y negras (inodoro). Además, es fundamental saber dónde cargar y descargar: el agua potable puede obtenerse en estaciones de servicio o campings y los desechos deben arrojarse en lugares habilitados. En algunos sitios se ofrecen ambos servicios, a veces de forma gratuita.

La cocina (anafe de dos hornallas) suele ser a gas, con heladera de 12 voltios (conectada a la batería del vehículo) o trivalente (que puede funcionar a 12 voltios, 220 voltios o a gas). La calefacción puede ser a gasoil (más eficiente para zonas frías) o a gas, que es la opción más común.

¿Dónde acampar?

Otra cuestión importante es elegir bien dónde quedarse. Se puede optar por campings, áreas para motorhomes o paradas libres. Por seguridad, se aconseja evitar banquinas o zonas aisladas y consultar con la gente del lugar o viajeros antes de detenerse.

Por ejemplo, el Automóvil Club Argentino (ACA) tiene 13 campings en las provincias de Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Santiago del Estero. Las parcelas para motorhome cuestan 22.700 pesos por día para dos personas, en el caso de los socios y 32.500 pesos para particulares. Para un grupo familiar de cinco personas, 52.000 pesos y 57.000 pesos, respectivamente. Los socios, cuya cuota va de 30.000 a 60.000 pesos, también reciben auxilio mecánico en todo el país, convenios con talleres y descuentos turísticos.

La otra cara del viaje

Al comprar una casa rodante también hay que considerar los gastos fijos de mantenimiento, como patente, seguro y cochera. En Etcheverry, sobre la Ruta 2 (a la altura del kilómetro 59), un club para rodanteros alquila espacios como cochera, con cuotas mensuales que van de 80 mil pesos a 130 mil pesos, según las dimensiones del vehículo y si son techadas o no. Además, ofrecen la posibilidad de asociarse y disfrutar de la pileta, canchas de fútbol y tenis, entre otros servicios. El precio de la cuota varía según el tamaño de la parcela: las más pequeñas (8 × 14 m) cuestan 315.000 pesos por grupo familiar (cuatro personas).

También se advierte sobre la importancia de que el vehículo esté homologado como motorhome en el registro automotor, para garantizar que las modificaciones cumplan las normas de seguridad y pueda circular legalmente con cédula y seguro. Después de la inversión, el ahorro se ve en el alojamiento y la comida, pero no se puede ignorar el gasto en combustible, lo principal del viaje.