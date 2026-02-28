Este 2 de marzo, en su 142° aniversario, EL DIA presenta un suplemento especial: “Famosos que eligieron la Región para vivir y dejaron su huella”.

Historias de figuras que no nacieron en la Región, pero tuvieron aquí un capítulo importante de sus vidas.

La Plata, Berisso y Ensenada como escenarios de talento, pasión y memoria.

Este lunes, la edición aniversario de EL DIA.



LA REGIÓN COMO PROTAGONISTA



Las ciudades no se definen únicamente por quienes nacen en ellas. También se moldean por aquellos que, en una etapa de su vida, deciden habitarlas. La Plata, Berisso y Ensenada, con su impronta universitaria, portuaria, industrial y cultural, han sido históricamente territorios de llegada.

Desde su fundación, La Plata fue pensada como capital administrativa y académica; Berisso creció como puerto de inmigrantes y polo frigorífico; Ensenada consolidó su perfil industrial y naval. Esa combinación generó un entramado social dinámico, diverso y abierto, capaz de atraer a estudiantes del interior, artistas en búsqueda de escenarios, políticos en formación, deportistas en ascenso y hasta figuras internacionales que encontraron aquí un refugio o una oportunidad.

En estos 142 años de historia, EL DIA fue testigo privilegiado de ese movimiento constante. Y en este suplemento aniversario propone mirar esa dimensión: la de las personalidades que eligieron la Región para vivir en algún tiempo de su vida.

LA UNIVERSIDAD COMO FARO

La condición universitaria de La Plata fue uno de los grandes motores de esa atracción. Por sus aulas pasaron jóvenes que llegarían desde distintos puntos del país para forjar su destino.

Ernesto Sábato encontró aquí no solo su formación científica, sino el clima intelectual que despertó su vocación literaria. Marcelo Piñeyro consolidó en Bellas Artes su pasión por el cine. El Indio Solari absorbió en la bohemia estudiantil el germen creativo que luego transformaría el rock argentino.

CULTURA, MÚSICA Y VIDA ARTÍSTICA

La Región ofreció mucho más que estudio. Sus peñas, bares, escenarios y espacios culturales fueron ámbito de crecimiento para numerosos artistas.

El Chango Nieto encontró en La Plata el impulso decisivo para su proyección folclórica. Lalo Herrera convirtió a la Ciudad en fuente de inspiración. Antonio Tarragó Ros consolidó aquí una parte central de su trayectoria chamamecera.

En una vereda de diagonal 74 nació Opus Cuatro, grupo que llevaría la música argentina por el mundo durante más de cinco décadas. Y el actor español Eusebio Poncela eligió largas temporadas platenses como refugio creativo, caminando el Bosque y mezclándose con la vida cotidiana local.

La Región supo ofrecer anonimato cuando hacía falta y escenario cuando era necesario.

DEPORTE, PASIÓN Y SENTIDO DE PERTENENCIA

En el terreno deportivo, la elección de la Ciudad también fue decisiva.

Carlos Salvador Bilardo se convirtió en jugador referente de Estudiantes durante la era de Osvaldo Zubeldía, etapa en la que el club alcanzó una trascendencia internacional inédita. Luego, como entrenador, regresó a la institución para proyectar un modelo táctico y estratégico que marcaría a generaciones.

Desde La Plata dio el salto definitivo a la conducción de la Selección Argentina, con la que alcanzó la gloria máxima en el Mundial de México 1986. Su historia demuestra cómo una ciudad adoptada puede convertirse en núcleo de identidad.

Alejandro Sabella, también nacido fuera de la Región, selló en Estudiantes un vínculo profundo que lo llevó a conquistar la Copa Libertadores y a dirigir posteriormente al seleccionado argentino en una final mundialista.

Oscar Oppen, por su parte, llegó desde Entre Ríos y desarrolló en La Plata una carrera que lo posicionó como uno de los árbitros de boxeo más prestigiosos del país, elegido para combates internacionales de máximo nivel.

La Región también fue escenario de maduración intelectual y política.

Alfredo Palacios presidió la Universidad Nacional de La Plata en una etapa decisiva de su trayectoria reformista. Antonio Quarracino condujo la Arquidiócesis platense antes de proyectarse como figura central de la Iglesia argentina.

En aulas, debates y espacios institucionales se consolidaron trayectorias que trascenderían los límites locales.

ENTRE MITO Y MEMORIA

La historia regional también incluye episodios que se mueven entre el documento y la leyenda.

El paso de Aristóteles Onassis por Berisso antes de convertirse en magnate internacional; la persistente versión sobre la estadía del Mariscal Tito en el distrito vecino; relatos que forman parte del imaginario colectivo y que revelan la capacidad de estas ciudades para insertarse en narrativas globales.

Más allá de las certezas o dudas históricas, lo significativo es el lugar que la Región ocupa en esos relatos.

UNA REGIÓN QUE ADOPTA Y DEJA MARCA

La Plata, Berisso y Ensenada no solo recibieron a estas figuras: las integraron. Las hicieron propias.

Caminaron el Bosque, estudiaron en la UNLP, debatieron en cafés históricos, tocaron en teatros locales, jugaron en estadios repletos, construyeron vínculos personales y profesionales que marcaron su trayectoria.

En todos los casos, la elección de la Región fue un punto de inflexión.

142 AÑOS CONTANDO ESA HISTORIA

Desde 1884, EL DIA ha narrado la evolución de una comunidad diversa y dinámica. En este nuevo aniversario, el diario celebra no solo su propia trayectoria, sino también la de quienes encontraron en la Región un escenario determinante de su vida.

Las páginas que siguen profundizan en cada una de estas historias. Son relatos de formación, consagración, militancia, arte, deporte y pensamiento.

Porque hay quienes nacen en un lugar. Y hay quienes lo eligen. Y cuando una ciudad es elegida por personalidades que luego dejan huella en la historia nacional e internacional, esa elección también forma parte de su identidad.