Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo
Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo
Milei frente a su año bisagra: poder parlamentario, economía desigual y oposición fragmentada
La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales
Cómo funciona el país de Don Gomita, Don Chatarrín y el señor Lengua Floja
Este lunes, gratis con EL DIA, un suplemento especial por su 142 aniversario
Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse
El escarnio público al Círculo Rojo y el desacople entre lo financiero y la economía real
Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas
La inflación no cede y las consultoras esperan que marque cerca de un 3%
Por primera vez en meses, los argentinos piden más préstamos
Guerra en Medio Oriente: Trump confirmó que mataron al líder supremo iraní Alí Khamenei
Más celulares y menos comida: los nuevos gastos de la vida moderna
Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia
El dilema estratégico de una guerra fácil de iniciar y difícil de cerrar
Khamenei, el final del temible líder iraní que fue cazado en las sombras
Argentina, en alerta: elevan el nivel de seguridad a “alto” tras los ataques a Irán
El martes comienza el juicio oral al ex marido de Carolina Piparo
Osvaldo Soriano: el cronista que convirtió a la derrota nacional en literatura
VIDEO. Otra dramática persecución por la Ciudad con choque y detención
El hombre que viajó a España para buscar un lobo que ya no existía
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La medida tomada por el presidente Milei refuerza la custodia de objetivos sensibles, embajadas e infraestructura crítica, y activa un protocolo especial en fronteras
En medio de la creciente tensión en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior represalia de Teherán, el presidente Javier Milei dispuso elevar a “alto” el nivel de seguridad en todo el territorio nacional.
La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente y alcanza a “todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica y la comunidad judía”, con el objetivo de “garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional”.
El Gobierno informó que se fortalecerán de manera preventiva los dispositivos de protección, incluyendo el refuerzo de la custodia de representaciones diplomáticas extranjeras en el país.
El comunicado oficial precisó que el Sistema de Inteligencia Nacional realizará un seguimiento constante de la evolución de los acontecimientos en Medio Oriente, en cooperación con agencias internacionales, para detectar de forma inmediata posibles riesgos o amenazas contra la seguridad nacional.
El esquema contempla la coordinación entre la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad —a través de la Dirección Nacional de Migraciones— y las Fuerzas Federales de Seguridad.
Además, se activó un protocolo de alerta en las fronteras que implica el refuerzo de los controles de ingreso y egreso, el aumento de la trazabilidad de los movimientos transfronterizos y la revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles.
LE PUEDE INTERESAR
La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales
LE PUEDE INTERESAR
La clase media se divide y gana la informalidad
En paralelo, la Cancillería argentina difundió un comunicado en el que expresó su respaldo a las acciones militares destinadas a “neutralizar la amenaza que representa el régimen de la República Islámica de Irán para la estabilidad internacional”.
Argentina mostró su respaldo a los ataques efectuados por EE UU e Israel contra Irán
El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que la Argentina confía en que las medidas adoptadas contribuyan a restablecer condiciones de estabilidad en la región, fortalecer el régimen de no proliferación nuclear y consolidar un marco de paz duradera.
En el texto, el Gobierno remarcó que, pese a los esfuerzos diplomáticos internacionales, Irán “no ha desmantelado completamente su programa nuclear ni ha cesado actividades sensibles de enriquecimiento”, y cuestionó su apoyo a actores armados no estatales en la región.
Asimismo, condenó los ataques iraníes contra Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Arabia Saudita, Kuwait y contra instalaciones estadounidenses en Medio Oriente.
El comunicado oficial recordó que la Justicia argentina consideró responsable al régimen iraní por el atentado contra la sede de la AMIA, perpetrado el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, que dejó 85 muertos y cientos de heridos.
La causa, que permanece impune, mantiene vigentes órdenes de captura internacional contra imputados iraníes y libaneses. El Gobierno reafirmó así su “compromiso permanente con la memoria, la verdad y la justicia”.
En ese marco, también expresó su solidaridad con el pueblo iraní “que ha manifestado su aspiración a vivir en libertad y con pleno respeto de los derechos humanos”.
Finalmente, la Cancillería informó que se encuentra coordinando con la red consular en la región para asistir a ciudadanos argentinos ante cualquier eventualidad derivada del conflicto.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí