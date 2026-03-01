Argentina, en alerta: elevan el nivel de seguridad a “alto” tras los ataques a Irán

Javier Milei y Donald Trump. El gobierno argentino destacó el ataque de ee uu contra Irán / web

En medio de la creciente tensión en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior represalia de Teherán, el presidente Javier Milei dispuso elevar a “alto” el nivel de seguridad en todo el territorio nacional.

La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente y alcanza a “todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica y la comunidad judía”, con el objetivo de “garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional”.

El Gobierno informó que se fortalecerán de manera preventiva los dispositivos de protección, incluyendo el refuerzo de la custodia de representaciones diplomáticas extranjeras en el país.

Monitoreo permanente y coordinación internacional

El comunicado oficial precisó que el Sistema de Inteligencia Nacional realizará un seguimiento constante de la evolución de los acontecimientos en Medio Oriente, en cooperación con agencias internacionales, para detectar de forma inmediata posibles riesgos o amenazas contra la seguridad nacional.

El esquema contempla la coordinación entre la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad —a través de la Dirección Nacional de Migraciones— y las Fuerzas Federales de Seguridad.

Además, se activó un protocolo de alerta en las fronteras que implica el refuerzo de los controles de ingreso y egreso, el aumento de la trazabilidad de los movimientos transfronterizos y la revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles.

La Posición oficial frente al conflicto

En paralelo, la Cancillería argentina difundió un comunicado en el que expresó su respaldo a las acciones militares destinadas a “neutralizar la amenaza que representa el régimen de la República Islámica de Irán para la estabilidad internacional”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que la Argentina confía en que las medidas adoptadas contribuyan a restablecer condiciones de estabilidad en la región, fortalecer el régimen de no proliferación nuclear y consolidar un marco de paz duradera.

En el texto, el Gobierno remarcó que, pese a los esfuerzos diplomáticos internacionales, Irán “no ha desmantelado completamente su programa nuclear ni ha cesado actividades sensibles de enriquecimiento”, y cuestionó su apoyo a actores armados no estatales en la región.

Asimismo, condenó los ataques iraníes contra Israel, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Arabia Saudita, Kuwait y contra instalaciones estadounidenses en Medio Oriente.

La referencia a la AMIA

El comunicado oficial recordó que la Justicia argentina consideró responsable al régimen iraní por el atentado contra la sede de la AMIA, perpetrado el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires, que dejó 85 muertos y cientos de heridos.

La causa, que permanece impune, mantiene vigentes órdenes de captura internacional contra imputados iraníes y libaneses. El Gobierno reafirmó así su “compromiso permanente con la memoria, la verdad y la justicia”.

En ese marco, también expresó su solidaridad con el pueblo iraní “que ha manifestado su aspiración a vivir en libertad y con pleno respeto de los derechos humanos”.

Finalmente, la Cancillería informó que se encuentra coordinando con la red consular en la región para asistir a ciudadanos argentinos ante cualquier eventualidad derivada del conflicto.