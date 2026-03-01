Guerra en Medio Oriente: Trump confirmó que mataron al líder supremo iraní Alí Khamenei

Después de más de quince horas de incertidumbre, versiones cruzadas y silencio oficial desde Teherán, Donald Trump rompió el hermetismo con un mensaje explosivo en su red Truth Social: “Khamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto”.

El presidente estadounidense confirmó así la muerte del líder supremo iraní Alí Khamenei, de 86 años, tras un ataque a gran escala lanzado por Washington en coordinación con Israel. Lo calificó como un “acto de justicia para el pueblo de Irán” y aseguró que el operativo fue posible gracias a “sofisticados sistemas de inteligencia y rastreo” y a una “estrecha colaboración” con el gobierno de Benjamin Netanyahu.

“Ni él ni los otros líderes que murieron junto a él pudieron hacer nada”, afirmó Trump, en un mensaje cargado de tono bélico y triunfalismo.

El ataque que sacudió Teherán

La ofensiva comenzó en la madrugada con bombardeos cerca del complejo donde residía el ayatollah, en el corazón de la capital iraní. En un primer momento, funcionarios del régimen aseguraron que Khamenei había sido trasladado a un “lugar seguro” y que “todos los oficiales de alto rango estaban vivos”. Horas más tarde, esa versión quedó pulverizada con el anuncio de Trump.

Netanyahu había anticipado en un mensaje televisado que el “complejo del tirano Khamenei” había sido destruido y que existían “muchos indicios” de su muerte. También afirmó que fueron eliminados comandantes de la Guardia Revolucionaria y altos responsables del programa nuclear iraní.

Según portavoces militares israelíes, entre los muertos figuran figuras clave del régimen, lo que configura el golpe más duro al poder iraní desde la revolución de 1979.

La respuesta iraní y el caos regional

Irán no tardó en reaccionar. En cuestión de horas lanzó salvas de misiles contra Israel. En Tel Aviv y Jerusalén sonaron las sirenas antiaéreas y se reportaron impactos en distintos puntos. Una mujer murió en el área metropolitana de Tel Aviv.

Pero la represalia no se limitó a territorio israelí. Explosiones sacudieron Abu Dabi, Doha, Manama y Riad, ciudades que albergan bases militares estadounidenses. En Bahréin, instalaciones vinculadas a la V Flota de Estados Unidos fueron alcanzadas por misiles.

El tráfico aéreo quedó paralizado en buena parte de la región. Irán, Israel e Irak cerraron sus espacios aéreos. Emiratos Árabes Unidos lo hizo “temporal y parcialmente”. Kuwait y Qatar cancelaron vuelos. Aerolíneas como Lufthansa, Air France y British Airways suspendieron conexiones con Medio Oriente.

El estrecho de Ormuz, paso estratégico para el petróleo mundial, fue declarado cerrado por los Guardianes de la Revolución, lo que encendió las alarmas en los mercados energéticos.

“Serán borrados”: la advertencia de Trump

Lejos de moderar el tono, Trump redobló la apuesta contra Irán. En un video difundido en redes sociales afirmó que el objetivo es “destruir sus misiles y arrasar su industria misilística”. Y lanzó una advertencia directa al régimen: “Serán borrados”.

Aseguró que los bombardeos “intensos y precisos” continuarán “durante toda la semana o el tiempo que sea necesario” para lograr lo que definió como “PAZ EN TODO ORIENTE MEDIO Y, DE HECHO, EN TODO EL MUNDO”.

Además, instó al pueblo iraní a “tomar el control de su gobierno” y aseguró que miembros de las fuerzas de seguridad iraníes estarían buscando inmunidad. “Ahora pueden tener inmunidad, más tarde solo tendrán la muerte”, escribió.

Mientras Trump proclamaba la muerte del líder supremo, en Teherán el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, había declarado horas antes que Khamenei estaba vivo “que yo sepa”. Esa afirmación quedó desmentida por el anuncio estadounidense.

En la capital iraní se escucharon fuertes explosiones, se vieron columnas de humo y se desplegó un amplio dispositivo de seguridad. Las comunicaciones y el acceso a internet fueron interrumpidos. Escuelas y universidades cerraron hasta nuevo aviso.

La Media Luna Roja iraní reportó al menos 201 muertos y 747 heridos en 24 de las 31 provincias del país por los bombardeos israelíes y estadounidenses.