La inflación no cede y las consultoras esperan que marque cerca de un 3%

La suba en alimentos no para e impacta en el índice de inflación / WEB

La inflación de febrero apunta a ubicarse entre el 2,5% y el 3%, impulsada por subas en alimentos y servicios públicos, según revelan estudios privados.

El ritmo de suba de precios está lejos de la intención del Gobierno, que pretendía perforar el 2% durante el primer trimestre del año.

El presidente Javier Milei había prometido que la inflación estaría debajo del 1% en el inicio del segundo semestre, estimación que está en jaque luego del comportamiento de los precios en el primer bimestre.

En enero, la inflación fue de 2,9% y sumó el quinto mes consecutivo de crecimiento con relación al mes anterior.

De confirmarse los datos que revelan las consultoras privadas, en febrero se completaría un semestre con curva ascendente, pese a que se mantiene el plan del Gobierno de no emisión de pesos, a lo que se suma una política cambiaria que busca contener el precio de la divisa.

El último relevamiento de la consultora LCG detectó que los alimentos acumulan una suba superior al 3% en las últimas cuatro semanas con elementos básicos como la carne y las verduras impulsando ese avance.

En tanto, Eco Go señaló que durante la tercera semana del mes los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,5%.

“La inflación de los alimentos dentro del hogar se proyecta en torno al 2,9% para febrero. Al incorporar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (1,9%), la inflación del rubro alimentos es de 2,7%”, dijo en su último informe, mientras que concluyó que la proyección de febrero es de una inflación del 3%.

“La inflación de los alimentos dentro del hogar se proyecta en torno al 2,9% para febrero”, aseguran

En tanto, para Analytica en la tercera semana del mes los precios subieron un 2,8%, lo cual proyecta una suba de precios del 2,8% para el mes.

Por su parte, la canasta de productos básicos de Consumidores Libres mostró un alza del 3,1% para la primera quincena del mes en curso.

Estos relevamientos están lejos de lo que habían proyectado los analistas en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que elabora el Banco Central. Los especialistas esperaban una suba de precios del 2,1% para febrero.

Febrero también tendrá un fuerte impacto a nivel servicios públicos por actualizaciones en las tarifas de luz y gas.

Este escenario pone en alerta al gobierno dado que toda su política económica tiene como principal objetivo bajar la inflación y pese a cumplir con sus fundamentos de superávit fiscal y no emisión, los precios siguen por encima del nivel pretendido.

Las expectativas de inflación de la población para los próximos 12 meses mostraron una marcada suba, en medio de un clima de tensión en el sistema de precios ante una sensible baja del consumo.

Un informe de la Universidad Di Tella señaló que la inflación esperada a febrero 2027 se ubicó en 35,7% con una suba de 4,2 puntos porcentuales respecto a enero cuando había sido de 31,5%.

La percepción de que los precios acelerarán su ritmo ascendente, según se verificó en todas las regiones del país.

El trabajo detalla que, “en comparación con el mes anterior, se observa un aumento en todas las regiones”.

El Gran Buenos Aires es la región donde las expectativas de inflación son mayores: 39,4. Enseguida se ubica la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (36,8%) y en el Interior del país el promedio es de (33,9%).

Si se divide por nivel de ingresos, el promedio en los hogares de mayor nivel educativo “aumentó de 29,2% a 35,4%”, mientras que en los sectores de menores recursos subió a 36,3%, lo que indica que la brecha se redujo significativamente respecto del mes anterior”.

Los datos corresponden a la Encuesta de Expectativas de Inflación elaborada por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella.

El trabajo de campo de este mes se realizó entre el 2 y el 12 de febrero de 2026, mediante un relevamiento que cubre alrededor de 1.000 casos en todo el país.

Respecto a las previsiones de muy corto plazo, el índice marca que “la inflación esperada a nivel nacional, para los próximos treinta días, es de 3,65% según el promedio”.