La actividad económica registró un crecimiento del 4,4% durante 2025, aunque el avance no alcanzó a todos los sectores por igual y volvió a trazar una línea divisoria entre ganadores y perdedores en el segundo año de gestión de Javier Milei. Los datos oficiales del INDEC, difundidos a través del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), confirmaron que diciembre cerró con una suba interanual de 3,5%, pero también dejaron señales de un freno en la dinámica hacia el final del calendario.

El desempeño anual mostró ramas con crecimientos de dos dígitos y otras que apenas lograron sostenerse. La intermediación financiera lideró el ranking con un avance acumulado de 24,5% en 2025 y un cierre de diciembre en alza del 14,1%. También aportaron a la expansión los impuestos netos de subsidios, con una suba anual de 8,7%, y la explotación de minas y canteras, que acumuló un crecimiento de 8% y trepó 9,1% interanual en el último mes del año.

El agro tuvo un papel clave en el resultado global. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura avanzó 6,5% en el año, con un salto del 32,2% en diciembre, apalancado por una cosecha de trigo récord tanto en volumen como en rinde promedio. Hoteles y restaurantes completó 2025 con un alza de 7,5%, aunque el cierre mensual mostró una contracción de 1,5%, en línea con la retracción del consumo en el último tramo del año.

Otros sectores quedaron en una zona intermedia. La construcción recuperó 4,4% frente a 2024, cuando había sufrido el recorte de la obra pública, pero en diciembre apenas creció 0,3%. El comercio mayorista y minorista mejoró 3,8% en el acumulado anual, aunque terminó diciembre con una baja de 1,3%. La industria manufacturera logró cerrar 2025 en terreno positivo con un avance de 0,8%, pero el nivel de actividad perdió impulso mes a mes y cayó 3,9% interanual en diciembre, una señal de alarma para el entramado productivo.

Entre los sectores con peor desempeño anual se ubicaron pesca, con una contracción de 15% en 2025; administración pública y defensa, con una baja de 0,9%; y servicios sociales y de salud, que retrocedieron 0,2% en el total del año. En conjunto, sólo tres ramas cerraron el calendario con caída, aunque cuatro sectores mostraron números negativos en diciembre, lo que reforzó la lectura de un cierre de año más débil.

Ese escenario macroeconómico tuvo su correlato en el tejido empresario. En los últimos meses se multiplicaron los anuncios de cierres, despidos y procesos críticos en distintas actividades. La cadena de supermercados La Anónima admitió dificultades para sostener la rentabilidad en un contexto de consumo retraído y fuerte presión de costos, mientras que ejecutivos del sector señalaron la salida o repliegue de grandes jugadores internacionales.

La industria también acusó el golpe. La cervecera Quilmes redujo personal en su planta de Zárate y quedó operando con menos de la mitad de su dotación original, tras una combinación de menor demanda interna y mayor competencia importada. En el rubro alimenticio, la quiebra de Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima, proveedora de productos de SanCor, dejó alrededor de 400 trabajadores sin empleo en Buenos Aires y Córdoba, luego de un concurso preventivo fallido y una acumulación de deudas con proveedores y empleados.

El sector lácteo atraviesa un cuadro similar. Lácteos Verónica mantiene sus plantas paralizadas por falta de insumos y arrastra meses de atraso salarial, con cerca de 700 puestos de trabajo en riesgo en Santa Fe. La posibilidad de una venta aparece como la única vía para preservar la continuidad productiva.

Uno de los casos más resonantes fue el cierre definitivo de la histórica fabricante de neumáticos Fate, que anunció la salida inmediata de la actividad y el despido de 920 empleados. La planta, la mayor del país, operaba con una capacidad superior a cinco millones de neumáticos por año. La empresa atribuyó la decisión al impacto de la apertura comercial y al aumento de las importaciones, en un contexto de consumo interno debilitado.

El hecho desató la furia en la Casa Rosada, desde donde vieron un paralelismo peculiar entre el cierre y el debate por la reforma laboral que en ese momento se daba en el Congreso Nacional. El presidente Milei esta mañana contra los empresarios Paolo Rocca (CEO del Grupo Techint), Javier Madanes Quintanilla (CEO de Fate y Aluar) y Roberto Méndez (CEO de Neumen), que en las últimas semanas protagonizaron fuertes controversias públicas.

“Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días. Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”, apuntó el mandatario nacional.

Desde la consultora Qualy advirtieron que el inicio de 2026 estuvo marcado por eventos que reforzaron una percepción de alta inestabilidad, entre ellos la inflación por encima de lo previsto, la volatilidad del riesgo país y los cierres de empresas en diversas industrias. Su análisis sostuvo que la economía no se encuentra al borde de una nueva crisis, aunque tampoco completó el proceso de estabilización, en un marco donde confluyen los efectos de las políticas oficiales, problemas estructurales de largo plazo y cambios en el escenario internacional.

Un informe del Instituto Argentina Grande puso números al impacto empresario: entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se destruyeron 21.938 empresas formales, un promedio de más de 30 firmas por día. La caída se concentró en los grandes aglomerados urbanos y en sectores como transporte, comercio, servicios inmobiliarios e industria manufacturera. En términos relativos, casi todas las provincias mostraron pérdida de empresas, con excepción de Neuquén, lo que dejó una foto de contracción de la capacidad productiva a escala nacional, incluso en distritos alejados de los principales centros industriales.