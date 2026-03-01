Por primera vez en meses, los argentinos piden más préstamos

Trump confirmó la muerte del líder supremo iraní, Ali Khamenei
Luego de cuatro meses de caída, aumentaron en enero los pedidos de créditos de particulares para el consumo. Los detalles
Tras cuatro meses de caída, el crédito al consumo recuperó terreno en enero. El BCRA compró US$ 1.158 millones y las reservas treparon a US$ 44.503 millones en el arranque de la nueva fase del programa monetario.
El último Informe Monetario Mensual del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejó una señal que el mercado esperaba: el crédito al consumo rompió una racha de cuatro meses de caídas consecutivas. Los préstamos personales crecieron 1,4% real sin estacionalidad y las financiaciones con tarjeta avanzaron 0,8% real sin estacionalidad (SE), en línea con el crecimiento del crédito total al sector privado, que acumula ya dos meses seguidos de expansión real (+1,9% real -SE- en enero).
En términos interanuales, los préstamos personales acumulan una suba real del 35,9%, mientras que el crédito hipotecario encadena 19 meses consecutivos de expansión con un alza del 160,2% en los últimos 12 meses, traccionado por los créditos UVA. El crédito comercial lideró el mes con +3,3% real (SE), mientras los prendarios anotaron una caída mensual de 1,9%, aunque se mantienen 30,5% por encima del nivel de un año atrás.
A pesar del rebote, el crédito al sector privado representa apenas el 8,9% del PBI en pesos (11,7% si se suman los préstamos en dólares), según el propio informe del BCRA. La distancia con la región es enorme, destaca Blanco: Brasil ronda el 71% del PBI, Chile el 110%, Uruguay el 28% y México el 33%, de acuerdo con datos del Banco Mundial.
Para Pablo Blanco, CFO de Alprestamo, el dato no debe leerse sólo como un efecto de temporada: “Enero suele tener un componente estacional vinculado a vacaciones y gastos de inicio de año, pero el crecimiento se da en un contexto más amplio. Lo interpreto como una señal temprana de cambio de tendencia. La continuidad dependerá de que se sostenga la desinflación y mejore gradualmente el ingreso real de los hogares”.
“Estructuralmente, Argentina todavía tiene ‘techo’ para expandir crédito durante varios años, incluso con crecimientos reales a doble dígito en 2026”, agrega Blanco. Pero aclara que para sostener ese ritmo hacen falta cuatro condiciones: estabilidad macro duradera, fondeo estable en moneda local, previsibilidad regulatoria y mejor infraestructura crediticia. “El ritmo tenderá a ser más sostenible —probablemente menor al +35,9% real interanual en personales— y dependerá de que estas condiciones se consoliden”, agrega.
En el plano macroeconómico, enero marcó el inicio de la nueva fase del programa de estabilización. El BCRA compró U$S1.158 millones en el mercado de cambios, factor que compensó la contracción fiscal y dejó la base monetaria prácticamente sin cambios (−0,6% real s.e.). Las reservas cerraron en U$S44.503 millones, con un alza de U$S3.336 millones respecto a diciembre, apuntalada también por un nuevo REPO con bancos internacionales por U$S3.000 millones.
En el sistema financiero, los depósitos privados en dólares alcanzaron un nuevo máximo histórico de U$S37.926 millones (U$S956 millones en el mes), impulsados por los plazos fijos en moneda extranjera. Los préstamos en dólares al sector privado también crecieron U$S1.340 millones, llegando a U$S19.768 millones.
