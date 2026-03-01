Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Economía Dominical |Cambio de tendencia

Por primera vez en meses, los argentinos piden más préstamos

Luego de cuatro meses de caída, aumentaron en enero los pedidos de créditos de particulares para el consumo. Los detalles

Por primera vez en meses, los argentinos piden más préstamos

Crecieron los préstamos al consumo en el sistema financiero / WEB

1 de Marzo de 2026 | 02:23
Edición impresa

Tras cuatro meses de caída, el crédito al consumo recuperó terreno en enero. El BCRA compró US$ 1.158 millones y las reservas treparon a US$ 44.503 millones en el arranque de la nueva fase del programa monetario.

El último Informe Monetario Mensual del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejó una señal que el mercado esperaba: el crédito al consumo rompió una racha de cuatro meses de caídas consecutivas. Los préstamos personales crecieron 1,4% real sin estacionalidad y las financiaciones con tarjeta avanzaron 0,8% real sin estacionalidad (SE), en línea con el crecimiento del crédito total al sector privado, que acumula ya dos meses seguidos de expansión real (+1,9% real -SE- en enero).

En términos interanuales, los préstamos personales acumulan una suba real del 35,9%, mientras que el crédito hipotecario encadena 19 meses consecutivos de expansión con un alza del 160,2% en los últimos 12 meses, traccionado por los créditos UVA. El crédito comercial lideró el mes con +3,3% real (SE), mientras los prendarios anotaron una caída mensual de 1,9%, aunque se mantienen 30,5% por encima del nivel de un año atrás.

A pesar del rebote, el crédito al sector privado representa apenas el 8,9% del PBI en pesos (11,7% si se suman los préstamos en dólares), según el propio informe del BCRA. La distancia con la región es enorme, destaca Blanco: Brasil ronda el 71% del PBI, Chile el 110%, Uruguay el 28% y México el 33%, de acuerdo con datos del Banco Mundial.

Para Pablo Blanco, CFO de Alprestamo, el dato no debe leerse sólo como un efecto de temporada: “Enero suele tener un componente estacional vinculado a vacaciones y gastos de inicio de año, pero el crecimiento se da en un contexto más amplio. Lo interpreto como una señal temprana de cambio de tendencia. La continuidad dependerá de que se sostenga la desinflación y mejore gradualmente el ingreso real de los hogares”.

“Estructuralmente, Argentina todavía tiene ‘techo’ para expandir crédito durante varios años, incluso con crecimientos reales a doble dígito en 2026”, agrega Blanco. Pero aclara que para sostener ese ritmo hacen falta cuatro condiciones: estabilidad macro duradera, fondeo estable en moneda local, previsibilidad regulatoria y mejor infraestructura crediticia. “El ritmo tenderá a ser más sostenible —probablemente menor al +35,9% real interanual en personales— y dependerá de que estas condiciones se consoliden”, agrega.

LE PUEDE INTERESAR

La apreciación que no se discute: enfermedad holandesa

LE PUEDE INTERESAR

Las tendencias que transformarán criptos y finanzas tradicionales

En el plano macroeconómico, enero marcó el inicio de la nueva fase del programa de estabilización. El BCRA compró U$S1.158 millones en el mercado de cambios, factor que compensó la contracción fiscal y dejó la base monetaria prácticamente sin cambios (−0,6% real s.e.). Las reservas cerraron en U$S44.503 millones, con un alza de U$S3.336 millones respecto a diciembre, apuntalada también por un nuevo REPO con bancos internacionales por U$S3.000 millones.

En el sistema financiero, los depósitos privados en dólares alcanzaron un nuevo máximo histórico de U$S37.926 millones (U$S956 millones en el mes), impulsados por los plazos fijos en moneda extranjera. Los préstamos en dólares al sector privado también crecieron U$S1.340 millones, llegando a U$S19.768 millones.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Adiós a las app de citas: el cara a cara gana en La Plata

Tomás Palacios: tan buena imagen que ya suena en la Selección

VIDEO.- Mano a mano con Tomás Etcheverry: “Me saqué una mochila pesada”

Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”

Alquileres comerciales en La Plata: precios a la baja y la demanda cautelosa

La Provincia convocó a docentes y estatales a retomar la paritaria

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región
+ Leidas

Los Tilos y un cierre de gira a puro try

Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo

Coudet llegó a un acuerdo verbal y viene a River

Argentina, en alerta: elevan el nivel de seguridad a “alto” tras los ataques a Irán

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia

La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales

Milei frente a su año bisagra: poder parlamentario, economía desigual y oposición fragmentada

Khamenei, el final del temible líder iraní que fue cazado en las sombras
Últimas noticias de Economía Dominical

Cómo funciona el país de Don Gomita, Don Chatarrín y el señor Lengua Floja

La inflación no cede y las consultoras esperan que marque cerca de un 3%

La apreciación que no se discute: enfermedad holandesa

Las tendencias que transformarán criptos y finanzas tradicionales

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla