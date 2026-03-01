Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez

Estudiantes ultima detalles para recibir mañana a Vélez en el Estadio UNO, en un duelo cargado de condimentos especiales: será el reencuentro de Alexander Medina con su ex club, el regreso de los mellizos Barros Schelotto a 1 y 57 y un nuevo cruce tras las recientes definiciones entre ambos en 2024 y 2025. Pero el vínculo entre el Pincha y el Fortín tiene raíces mucho más profundas, atravesadas por momentos de amistad, tensión y rivalidad.

Uno de los episodios más recordados ocurrió el 29 de enero de 1983, en el viejo estadio de 1 y 57. Estudiantes, dirigido por Carlos Bilardo, peleaba el título, mientras Vélez, con Toto Lorenzo en el banco, visitaba La Plata con un plantel repleto de figuras. En el entretiempo, petardos arrojados desde la tribuna local explotaron cerca del vestuario visitante, hiriendo a algunos futbolistas, entre ellos Ricardo Alonso. Vélez decidió no salir a jugar el complemento y el partido fue suspendido. Semanas más tarde se completaron los minutos restantes y el Pincha ganó 1-0 con gol de José Luis Brown.

Pese a ese antecedente, durante años ambas instituciones mantuvieron una relación cercana, incluso con gestos simbólicos entre hinchas y jugadores. Sin embargo, el quiebre definitivo llegó en 2003, cuando Estudiantes goleó 3-0 a Vélez en Liniers y frustró sus aspiraciones de campeonato. Aquella tarde, los cánticos cruzados marcaron el final de la histórica amistad.

Durante el partido, los simpatizantes locales entonaron: “Si esta tarde no ganamos, se termina la amistad”, y contra el Narigón, lo que fue como tocarle a la vieja al pincherío. La respuesta de la visita no tardó en llegar y al unísono desde la tribuna visitante comenzó a escucharse: “Me parece que Vélez no sale campeón, porque el Pincha lo c...”, y siguió con el clásico “Es el equipo... del Narigón”.

Desde entonces, el cruce adquirió un tinte más competitivo, reforzado por las recientes finales repartidas entre La Plata y Liniers. A su vez, la cuestiones dirigenciales también marcan una diferencia entre los dos clubes, en lo que respecta el apoyo a la casa madre del fútbol argentino, donde Vélez marcó una postura de apoyo a la gestión Tapia, en tanto que Estudiantes sentó una opositora.

Ahora, con nuevos protagonistas de por medio, pero la memoria intacta, el Pincha y el Fortín volverán a verse las caras mañana por la tarde en UNO, sumando otro capítulo a una historia tan rica como cambiante, que vale ser contada.