Los Tilos goleó al campeón de Portugal

Los Tilos se floreó y mostró su potencial ante el bicampeón de Portugal, Belenenses, al que goleó 56-5 con una producción que tuvo aspectos muy positivos en el segundo tiempo. La mejor manera de despedirse de Europa y emprender el regreso a la Argentina con el ánimo por las nubes.

La diferencia la marcó en el segundo tiempo cuando pudo conectar precisión con velocidad. Y mejoró el scrum, que fue un dolor de cabeza en el inicio del partido. Con ocho tries (dos en el PT y seis en el ST), los de Barrio Obrero festejaron en Lisboa antes de emprender el regreso a la Argentina

El equipo que comenzó el partido: 1) Briozzo, 2) San Sebastián, 3) Laurin; 4) Blaiota Lago, 5) Leiva; 6) Torboli, 7) Bares, 8) Gatti; 9) Albina, 10) Cordero; 11) Martinez Sangado, 12) Fernández Armendáriz (C), 13) Bassagaisteguy, 14) Guichón: 15) Santamarina. Entrenadores: Ramiro Bernal, Leandro Fioravanti y Matías Albina.