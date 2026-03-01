Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |Un incidente vial en La Plata

El martes comienza el juicio oral al ex marido de Carolina Piparo

El 1º de enero de 2021 embistió con su auto una moto. Hubo dos heridos. La intención es la clave porque el delito imputado es grave

El martes comienza el juicio oral al ex marido de Carolina Piparo

Buzali estuvo preso, con domiciliaria y ahora en libertad plena / web

1 de Marzo de 2026 | 02:11
Edición impresa

Tras una reprogramación de último momento por cuestiones de agenda de las partes, el juicio oral contra Juan Ignacio Buzali comenzará finalmente el martes 3 de marzo en los tribunales penales de La Plata.

El debate estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, integrado por los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Hernán Decastelli y Cecilia Sanucci, el mismo cuerpo que oportunamente le concedió la excarcelación y le permitió llegar en libertad al proceso.

Buzali, ex esposo de la actual directora del Banco Nación, Carolina Piparo, afronta una acusación por intento de homicidio con dolo eventual a raíz de un episodio ocurrido en la madrugada del 1° de enero de 2021.

El eje jurídico del juicio estará centrado en determinar si su conducta encuadra en una figura dolosa -como sostiene la fiscalía- o si, por el contrario, se trató de un hecho culposo derivado de un siniestro vial, como plantea la defensa.

Según la acusación formulada en la etapa de instrucción, Buzali habría embestido de manera consciente y deliberada a una motocicleta en la intersección de 21 y 40, provocando la caída y lesiones de sus ocupantes, Luis Lavalle y un adolescente de 17 años. Para el Ministerio Público Fiscal, el imputado actuó con dolo eventual, es decir, representándose la posibilidad concreta de causar la muerte y avanzando igualmente con su accionar, con “total desprecio por el resultado”.

La figura de homicidio en grado de tentativa con dolo eventual prevé penas significativamente más gravosas que un delito culposo. En cambio, si el tribunal entendiera que se trató de un hecho imprudente sin intención ni aceptación del resultado lesivo, el encuadre podría mutar hacia lesiones culposas o un delito vinculado a la conducción imprudente, con un marco punitivo considerablemente menor.

LE PUEDE INTERESAR

Miedo en City Bell: otra madrugada repleta de inseguridad

LE PUEDE INTERESAR

Le robaron la bicicleta a un chico en Villa Castells

En su declaración indagatoria, Buzali negó haber tenido intención de causar daño y afirmó que lo ocurrido fue “un infortunio”. Esa línea argumental será el núcleo de la estrategia defensiva, que buscará instalar la hipótesis del “error trágico” en un contexto de confusión posterior a un presunto robo denunciado minutos antes por la exesposa.

El caso tuvo un derrotero judicial extenso. La jueza de Garantías que intervino en la etapa inicial ordenó la detención de Buzali el 9 de enero de 2021 y rechazó sucesivos pedidos de excarcelación, criterio que fue confirmado por la Cámara de Apelaciones.

El imputado permaneció en esa situación hasta el año siguiente, cuando consiguió un arresto domiciliario. Por aquel entonces contaba con la asistencia jurídica de Marcelo Peña, quien promovió el incidente de morigeración. Hoy el defensor de Buzali es otro. El doctor Francisco Oneto.

Fue el Tribunal encargado de juzgarlo el que terminó por darle la libertad plena. Claro que ahora empieza otra historia. La de valorar pruebas y dictar sentencia.

En la antesala del juicio trascendió que la mayoría de los testigos fueron propuestos por el abogado Martín De Vargas, representante de una de las víctimas. El fiscal de juicio intentará sostener la calificación original y acreditar que la embestida no fue accidental sino una conducta deliberada con representación del resultado.

El tribunal deberá analizar pericias accidentológicas, registros de cámaras, testimonios presenciales y el contexto previo al impacto, incluyendo la denuncia de robo formulada por Piparo en 47 entre 15 y 16. La valoración integral de esa prueba será determinante para establecer si existió dolo eventual o mera imprudencia.

Un caso con impacto institucional

Más allá del plano estrictamente penal, el expediente tuvo una fuerte repercusión pública y política por la figura de Carolina Piparo, quien atravesó distintas etapas de su carrera política mientras avanzaba la causa judicial. Esa exposición mediática convirtió el proceso en uno de los más seguidos.

A partir del martes 3 de marzo comenzará una etapa clave. Será el momento en que el tribunal deba resolver si los hechos configuran un intento de homicidio con dolo eventual o si corresponde una recalificación más benigna.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Adiós a las app de citas: el cara a cara gana en La Plata

Tomás Palacios: tan buena imagen que ya suena en la Selección

VIDEO.- Mano a mano con Tomás Etcheverry: “Me saqué una mochila pesada”

Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”

Alquileres comerciales en La Plata: precios a la baja y la demanda cautelosa

La Provincia convocó a docentes y estatales a retomar la paritaria

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región
+ Leidas

Los Tilos y un cierre de gira a puro try

Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo

Coudet llegó a un acuerdo verbal y viene a River

La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales

Argentina, en alerta: elevan el nivel de seguridad a “alto” tras los ataques a Irán

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia

Más celulares y menos comida: los nuevos gastos de la vida moderna

Khamenei, el final del temible líder iraní que fue cazado en las sombras
Últimas noticias de Policiales

Miedo en City Bell: otra madrugada repleta de inseguridad

Le robaron la bicicleta a un chico en Villa Castells

VIDEO. Otra dramática persecución por la Ciudad con choque y detención

En Arturo Seguí se encendieron todas las alarmas entre los vecinos
Información General
Ocurrencias: dos crueles asesinos que cayeron por amor
Los fondos de la AFA: las millonarias transferencias a empresas sin actividad
Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
25 de Mayo: otorgaron un aumento del 10% a municipales
La ANMAT prohibió un medicamento para tratar callos y verrugas
Espectáculos
Lluvia de estrellas: grandes regresos y muchas figuras, en el streaming en marzo
“Toy Story 5”: cómo será la nueva aventura de los juguetes
“Scream”: claves de un fenómeno de 30 años que sigue vigente
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Guía de cines
La Ciudad
Más celulares y menos comida: los nuevos gastos de la vida moderna
Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas
Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia
Rosa Mancuso: una flor del Teatro del Lago
Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse
Deportes
VIDEO. Boca no pudo ganar y la gente se cansó
Por la Victoria: el Lobo visita a Tigre
Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez
Lanús lleva sus festejos por la Recopa a Varela
Independiente derrotó al Ferroviario en una ráfaga

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla