La apreciación que no se discute: enfermedad holandesa

Instituto de Economía Aplicada

Universidad del Este

En el debate económico argentino volvió a desaparecer una palabra incómoda: apreciación cambiaria. Mientras la discusión pública se concentra en la apertura importadora, el ajuste fiscal o la debilidad del mercado interno, queda relegado un fenómeno que históricamente ha sido central en los ciclos de crisis del país. La razón es que no se trata, como otras veces, de una apreciación directamente inducida por la política cambiaria del Gobierno. Se trata de un proceso más sutil pero potencialmente igual de peligroso: una enfermedad holandesa de base financiera, impulsada por el ingreso de capitales privados hacia el sector energético.

El punto de partida es claro. Argentina atraviesa una etapa de fuerte influjo de capital hacia el petróleo y el gas, en particular hacia Vaca Muerta. Este flujo responde a expectativas de rentabilidad futura, financiamiento externo, inversiones directas y crédito privado canalizado hacia el sector. En términos macroeconómicos, esto implica una entrada neta de divisas que presiona a la baja el tipo de cambio real, aun sin intervención explícita del Banco Central ni atrasos administrados del dólar oficial.

Este tipo de dinámica encaja de manera bastante precisa con los modelos clásicos de enfermedad holandesa. La abundancia relativa de divisas —en este caso financieras— aprecia el tipo de cambio real, encarece los costos en dólares del resto de la economía y erosiona la competitividad de los sectores transables no beneficiados por el boom. El resultado es una reasignación de recursos que favorece al sector primario exportador y a las actividades financieras, mientras debilita progresivamente a la industria y a buena parte del entramado productivo.

Lo llamativo es que este proceso se desarrolla en un contexto fiscal ordenado, lo que contribuye a desdibujar el riesgo. Sin embargo, la historia económica —y la teoría de crisis financieras— es clara en un punto: las crisis no requieren déficits fiscales para gestarse. Lo que importa es la expansión del crédito, público o privado, y su impacto sobre los precios relativos, el balance de pagos y la estructura productiva. En este caso, el driver no es el endeudamiento del Estado, sino el crédito privado hacia Argentina, concentrado sectorialmente y canalizado bajo supuestos de estabilidad macro que todavía no han sido puestos a prueba.

Mientras tanto, el resto de la economía acusa recibo. El cierre de empresas se vuelve un fenómeno transversal: grandes y chicas, locales y multinacionales, industriales tradicionales e incluso firmas innovadoras dentro del limitado ecosistema tecnológico argentino. No se trata de un ajuste selectivo que elimine sectores ineficientes para dar lugar a otros más dinámicos, sino de un proceso generalizado de destrucción productiva. La heterogeneidad del cierre es, justamente, la señal más preocupante: cuando cae todo tipo de empresa, el problema no es microeconómico ni sectorial, es macroestructural.

El tipo de cambio real apreciado funciona como un mecanismo silencioso de ajuste

Este punto es clave y está prácticamente ausente del debate. Las economías complejas no se construyen a partir de un solo sector exitoso, por más rentable o competitivo que sea. La densidad productiva, la variedad de actividades, los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante, las externalidades y los cruces tecnológicos son los que permiten sostener procesos de desarrollo de largo plazo. Una economía que se especializa prematuramente —o se resigna a hacerlo— pierde grados de libertad y queda atrapada en trayectorias de bajo valor agregado.

La paradoja es evidente. Mientras el discurso oficial celebra la llegada de inversiones y el orden macroeconómico, el tipo de cambio real apreciado funciona como un mecanismo silencioso de ajuste sobre la industria y el empleo. La apertura importadora y el bajo dinamismo del mercado interno agravan el cuadro, pero no lo explican por sí solos. Sin un precio relativo que permita sostener la producción local, incluso empresas eficientes y con trayectoria terminan siendo inviables.

El riesgo mayor aparece cuando se proyecta este esquema hacia adelante. Si el ingreso de capitales se desacelera, se revierte o simplemente se interrumpe —por un cambio en las condiciones financieras globales, en el precio del petróleo o un sudden stop— el ajuste puede ser abrupto. Y aquí aparece el rasgo más inquietante: aun sin déficit fiscal, el país puede enfrentar una crisis cambiaria clásica, producto de un ciclo de crédito que se agotó y de una estructura productiva debilitada por años de apreciación real.

En ese escenario, el sector que hoy crece no necesariamente alcanzará para sostener al resto. Los bancos pueden expandirse mientras hay crédito y negocios financieros, pero difícilmente prosperen en una economía real que se achica. El petróleo puede generar divisas, pero no reemplaza la función sistémica de un entramado productivo diversificado. Sin industria, sin variedad y sin densidad productiva, la economía pierde resiliencia. Volver a poner la apreciación cambiaria en el centro del debate no es nostalgia desarrollista ni defensa acrítica del statu quo industrial. Es, simplemente, reconocer que los precios relativos importan y que los procesos de enfermedad holandesa —especialmente los de origen financiero— suelen ser silenciosos al inicio y traumáticos al final. Argentina ya transitó estos caminos. Ignorarlos, esta vez, sería una decisión costosa.