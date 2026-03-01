Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad |HISTORIAS PLATENSES

Rosa Mancuso: una flor del Teatro del Lago

Como parte del Coro de Niños del Teatro Argentino actuó en su inauguración en 1949. Tenía 14 años y fue una de las encargadas de entregarle un ramo a Eva Perón. A los 90 volvió a ese escenario y espera volver a verlo brillar

Rosa Mancuso: una flor del Teatro del Lago
1 de Marzo de 2026 | 02:09
Edición impresa

El 18 de noviembre de 1949 La Plata inauguró el Anfiteatro Martín Fierro, hoy conocido como Teatro del Lago. Entre los integrantes del Coro de Niños del Teatro Argentino que participaron de aquella jornada estaba Rosa Mancuso, que entonces tenía 14 años y fue una de las encargadas de entregarle un ramo de flores a Eva Perón.

“Nosotros integrábamos el Coro de Niños del Teatro Argentino”, recuerda hoy. Aquella jornada incluyó tres espectáculos: un ballet, la ópera “La Dolores” y la orquesta interpretando “El Murciélago”, de Johann Strauss. “A mi hermana Norma y a mí nos designaron para entregarle las flores a Eva Perón”, cuenta en diálogo con EL DIA.

Rosa y su hermana formaban parte de una familia atravesada por la música y la escena. “Éramos cuatro hermanos: Antonio, que fue director de la Sala Ginastera del Teatro Argentino; Mario, que dirigió el coro Mariano Mores; yo, que fui escribana; y Norma, que tuvo el primer gimnasio femenino en La Plata. Esos cuatro éramos los Mancuso”.

No recuerda cada detalle de aquella noche -“si recordara minuto a minuto sería un monstruo”, dice con humor-, pero sí conserva escenas muy claras. Evita ingresó por la puerta principal, sobre la calle 52. Perón lo hizo por el acceso de artistas. “Él tuvo que cruzar en un bote porque había muchísima gente”, señala. La expectativa en la ciudad era enorme.

Con la perspectiva del tiempo, Rosa admite que como chica no dimensionaba el peso político del momento. “No sé si estábamos valorando el hecho de la entrega a la esposa del presidente. Sí estábamos viviendo la inauguración de un teatro que para nosotros era muy importante. Era otra vivencia”.

El anfiteatro se reinauguró en ese contexto como parte de una política cultural que buscaba ampliar el acceso al arte y al esparcimiento. Con el paso de los años se consolidó como uno de los espacios culturales al aire libre más emblemáticos de la Provincia y, tras el incendio del Teatro Argentino en 1977, fue sede provisoria de sus cuerpos estables.

LE PUEDE INTERESAR

Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse

LE PUEDE INTERESAR

“Belén”, filmada cerca de la Región, ganó el Goya

Pero para Rosa, en 1949, era simplemente el teatro. El lugar donde ensayaba, donde cantaba y donde se sentía en casa.

La madre que enseñó a amar el teatro

“Nosotros hasta los 80 fuimos casi todos los días al teatro. Porque eso nos inculcó mi mamá”, cuenta. La Nonna -como la conocían todos- había llegado desde Calabria, de un pueblo humilde. No era música profesional, pero tenía una vocación artística muy fuerte. “No nos obligaba, pero nos llevaba. Nos enseñó a quererlo”.

En su honor se llamaría años más tarde el Teatro La Nonna, la sala familiar que se convirtió en una referencia cultural de la ciudad en 3 y 47. Ese impulso inicial marcó a los cuatro hermanos.

Rosa empezó a estudiar declamación a los siete años, en 1946, en la Asociación Sarmiento. “Ahí fue la primera vez que aprendí a decir algo”, recuerda. Y especialmente menciona un poema de Olegario Andrade que nunca pudo olvidar. Era una época en la que no existían carreras formales de teatro. Se aprendía en talleres, en coros, en los propios escenarios.

Aunque eligió el camino del derecho -fue escribana durante cuatro décadas en la Municipalidad y otras tantas en forma privada- nunca dejó el vínculo con el arte. “Yo me desvío un poco porque me recibí de escribana, pero las artes las hicimos siempre”, afirma.

En el Teatro La Nonna hizo de todo: cosió vestuarios, pintó escenografías, acompañó giras por la Provincia, horneó tortas para el elenco y, cuando fue necesario, subió al escenario.

Jubilada desde 2012, sigue ligada a la sala. Es la vestuarista oficial -“ahora me dedico a hacer remiendos”, dice- y cada Navidad interpreta a Mamá Noela en el espectáculo “Los Noeles de Noel”. “La gente viene, se sienta y saca fotos conmigo”, cuenta quien, durante décadas, compartió escenario con sus nietos, Lara y Lisandro, y con su hijo Leo, en espectáculos como “Caperucita Roja”.

Su hijo Leo, actor, director, dramaturgo y referente de la sala, habla de “trinchera cultural” para definir la tarea sostenida durante décadas por la familia. En el acto reciente de anuncio de las obras de restauración del Teatro del Lago, esa historia volvió a cruzarse con el escenario de 1949.

Mientras la orquesta dirigida por Carlos Vieu interpretaba nuevamente a Strauss -el compositor preferido de Ernesto Ringer, esposo de Rosa y músico histórico del Teatro Argentino-, la familia estaba en primera fila. En la orquesta tocaba también su sobrino Damián Mancuso, continuando la tradición.

La distinción a Rosa se dio en ese marco, durante el anuncio del inicio de las obras de restauración y puesta en valor del Anfiteatro Martín Fierro–Teatro del Lago, en las que participó el Gobernador y el Intendente. La intervención fue adjudicada a la UTE compuesta por COVIARQ S.A. y Grupo ÁBACO S.A., por un monto de 8.341 millones de pesos y un plazo de ejecución de 540 días. El proyecto prevé recuperar el diseño original de 1949, restaurar escenario, pérgolas y butacas, incorporar nueva tecnología escénica y sumar una confitería con vistas al lago y un museo de sitio.

Rosa escuchó los detalles, pero su mirada estaba puesta en otra cosa. “Yo lo vi brillante”, dijo, como si el desuso no hubiera hecho mella en su estructura. Mientras algunos señalaban las butacas rotas o las columnas deterioradas, ella veía el teatro que conoció de adolescente. Consultada sobre si le gustaría verlo reinaugurado, responde con franqueza y realidad: “Ojalá. Esto va a llevar años y tengo casi 91”. Los cumple en junio.

No hay dramatismo en sus palabras. Más bien una sensación de misión cumplida. En los mensajes que recibió tras el reconocimiento, muchos le agradecieron haber hecho “todo en el arte”. Hoy está feliz pero aquejada por algunos dolores propios de un día de mucha movilización espiritual.

Aquella adolescente que en 1949 entregó flores a Evita no sabía que su vida quedaría unida para siempre a los escenarios platenses. Más de siete décadas después, sigue ahí. Tal vez no en el centro de la escena, pero siempre cerca del telón.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

leo ringer, rosa mancuso, lara y lisandro ringer y damián mancuso, en el teatro del lagoo

A los 14 años, rosa mancuso fue parte del espectáculo que inauguró el teatro del lago como parte del coro de niños del teatro argentino

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Actividades: tango, jubilados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Adiós a las app de citas: el cara a cara gana en La Plata

Tomás Palacios: tan buena imagen que ya suena en la Selección

VIDEO.- Mano a mano con Tomás Etcheverry: “Me saqué una mochila pesada”

Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”

Alquileres comerciales en La Plata: precios a la baja y la demanda cautelosa

La Provincia convocó a docentes y estatales a retomar la paritaria

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región
+ Leidas

Los Tilos y un cierre de gira a puro try

Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo

Coudet llegó a un acuerdo verbal y viene a River

La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales

Argentina, en alerta: elevan el nivel de seguridad a “alto” tras los ataques a Irán

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia

Khamenei, el final del temible líder iraní que fue cazado en las sombras

Más celulares y menos comida: los nuevos gastos de la vida moderna
Últimas noticias de La Ciudad

Más celulares y menos comida: los nuevos gastos de la vida moderna

Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia

Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse
Policiales
El martes comienza el juicio oral al ex marido de Carolina Piparo
Miedo en City Bell: otra madrugada repleta de inseguridad
Le robaron la bicicleta a un chico en Villa Castells
VIDEO. Otra dramática persecución por la Ciudad con choque y detención
En Arturo Seguí se encendieron todas las alarmas entre los vecinos
Información General
Ocurrencias: dos crueles asesinos que cayeron por amor
Los fondos de la AFA: las millonarias transferencias a empresas sin actividad
Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
25 de Mayo: otorgaron un aumento del 10% a municipales
La ANMAT prohibió un medicamento para tratar callos y verrugas
Espectáculos
Lluvia de estrellas: grandes regresos y muchas figuras, en el streaming en marzo
“Toy Story 5”: cómo será la nueva aventura de los juguetes
“Scream”: claves de un fenómeno de 30 años que sigue vigente
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
Guía de cines
Deportes
VIDEO. Boca no pudo ganar y la gente se cansó
Por la Victoria: el Lobo visita a Tigre
Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez
Lanús lleva sus festejos por la Recopa a Varela
Independiente derrotó al Ferroviario en una ráfaga

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla