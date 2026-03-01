Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |El miércoles, reunión paritaria

La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales

Se habla de que habría un aumento en marzo y otro en abril. Contactos reservados con los gremios y los porcentajes en danza

La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales

Los docentes retoman la paritaria luego del paro de mañana / X

1 de Marzo de 2026 | 02:11
Edición impresa

El gobierno bonaerense formalizaría el miércoles una propuesta salarial tanto para docentes como para estatales durante la reanudación de la paritaria. Tal como adelantara este diario, la convocatoria a retomar la negociación ya fue formulada, mientras que hubo contactos informales entre representantes sindicales y funcionarios del gobierno provincial.

En las últimas horas dirigentes vinculados a la docencia se juntaron con funcionarios del ministerio de Economía, de acuerdo a lo que trascendió en fuentes calificadas. Si bien el encuentro apareció rodeado de un fuerte hermetismo, trascendió que la oferta oficial incluiría un porcentaje de aumento para pagar con los sueldos de marzo y otro para el mes de abril.

Tanto estatales como docentes rechazaron la oferta de aumento del 3 por ciento para los sueldos de febrero por considerarla insuficiente. En rigor, la mejora real iba a ser del 1,5 por ciento porque incluía un porcentaje similar que se acordó en forma retroactiva para diciembre.

Frente a esa suba módica, los sindicatos dijeron no. En ese contexto, definieron un paro de actividades para impedirá este lunes el normal inicio de las clases. Lo mismo dispusieron los judiciales y ATE Provincia.

POSIBLE OFERTA

En un contexto complicado en términos financieros para la Provincia por el recorte de fondos nacionales, la posible oferta de aumento para el mes de marzo podría rondar el 3 por ciento. Esa es la versión que maneja buena parte de la dirigencia sindical.

La propuesta se complementaría con un porcentual adicional para los sueldos de abril.

El gobierno provincial busca formalizar una propuesta para evitar que escale el conflicto salarial. Es decir, que la huelga del lunes quede encapsulada a partir del anuncio de un aumento que se podría concretar en las próximas horas.

Los docentes fueron citados el miércoles a las 11 en el ministerio de Trabajo, mientras que los estatales se verán con los funcionarios ese mismo día pero a las 13.

Los gremios vienen reclamando una recomposición salarial y que los salarios no queden este año debajo de la inflación. Pero además que se contemple la recuperación de la pérdida de ingresos que se produjo el año pasado.

De acuerdo a diversas estimaciones de los sindicatos, ese recorte osciló entre el 5 y el 6 por ciento.

La idea oficial es cerrar lo más rápido posible un acuerdo salarial para generar un anuncio que además alcance a la Policía.

No obstante, hasta el viernes 13 de este mes existe tiempo para seguir negociando ya que ese día comenzará la liquidación de los sueldos de marzo.

 

